After Sunset’te Eylül Coşkusu: “Oldies but Goldies” Başlıyor

After Sunset, Eylül ayını tüm enerjisiyle karşılıyor. 2 Eylül Salı akşamı, müzikseverler için özel bir gece düzenleniyor. DJ Banu Kavak, sahneye çıkarak geçmişin en sevilen şarkılarını yeniden canlandıracak. Turntable’ın başında nostaljiyi günümüze taşıyan performans, katılımcıları zaman yolculuğuna çıkaracak.

Sibel Mert Ev Sahipliğinde Özel Bir Atmosfer

Geccenin ev sahipliğini Sibel Mert üstleniyor. Misafirler, yalnızca müzikle değil aynı zamanda sıcak ve samimi bir atmosferle de karşılanacak. “Oldies but Goldies” serisi, yıllar boyunca birçok müzikseverin kalbinde yer edinmiş durumda. Bu özel buluşma, eski dostlarla yeniden bir araya gelmek ve geçmişin ruhunu hissetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Rezervasyonlar, +90 212 287 03 57 numaralı telefondan kolaylıkla yapılabiliyor.

After Sunset, İstanbul’un gece hayatına nostalji dolu bir dokunuş getirirken, unutulmaz bir gecce yaşamak isteyen herkesi 2 Eylül Salı akşamı bekliyor.