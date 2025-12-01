Lucca, Yaratıcı Kokteyller ve Modern Tabaklarla Günü Şekillendirdi

İstanbul’un enerjisini her daim yükselten Lucca, 30 Kasım Pazar günü gastronomi ve müzik tutkunlarını aynı çatı altında bir araya getirdi. Mekan, bu kez hem barı hem de mutfağı konuk ekiplerin yaratıcılığına teslim ederek iddialı bir pazar etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gün boyunca öne çıkan özel kokteyller, cesur tatlar ve seçkin bir müzik performansı, Lucca’nın imzası haline gelen modern ve stil sahibi atmosferle birleşti. Misafirler, öğleden itibaren ritmi ve lezzeti aynı anda deneyimleyerek unutulmaz bir pazar geçirdi.

Özel Kokteyl Menüsü Güne Damga Vurdu

Etkinlikte bar, tamamen @tavern____ ekibinin kontrolünde şekillendi. Konuk ekip, Lucca’nın ruhuna uygun bir çizgide hazırladığı özel kokteyl menüsüyle dikkat çekti. Cesur tat profilleri, alışılmışın dışına çıkan karışımlar ve özgün dokunuşlar misafirleri etkiledi. Böylece özel kokteyl menüsü, etkinliğin en çok konuşulan parçalarından biri haline geldi. Her karışım, hem Lucca’nın sofistike atmosferine uyum sağladı hem de karakterli bir tadım deneyimi sundu.

Şef Ralph Sason’dan Yaratıcı Tabaklar

Aynı gün mutfağın kontrolünü devralan şef Ralph Sason, özgün tarzını yansıtan güçlü tabaklarla güne damga vurdu. Dinamik sunumlar, modern yorumlar ve cesur aromalar misafirlerden tam not aldı. Şefin hazırladığı menü, hem öğleden sonra hem de akşam saatlerinde yoğun ilgi gördü. Böylece bar ile mutfak arasında kurulan uyum, etkinliği daha bütüncül bir deneyim haline getirdi.

Vinyl Seçkileri Atmosferi Yükseltti

Gün boyunca mekanda yankılanan ritim, Emir Üründül’ün hazırladığı özel vinyl seçkileriyle tamamlandı. Plakların sıcak tonları, mekandaki enerjiyi yükseltirken aynı zamanda sofistike bir atmosfer yarattı. Müzik, gastronomi deneyimini destekleyen önemli bir bileşen olarak günün akışına yön verdi.

Lucca’da Stil, Tat ve Ritim Buluştu

Tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle Lucca, şehirdeki pazar gününü başka bir seviyeye taşıdı. Lucca Tavern buluşması; yaratıcı kokteyller, iddialı lezzetler ve iyi müziğin birleştiği çok katmanlı bir deneyim sundu. Misafirler, hem tat hem de ritim üzerinden ilerleyen bu özel atmosferi keyifle yaşadı ve etkinlik her anıyla canlılığını korudu.