Cunda’nın Efsanesi Bay Nihat, İstanbul’da Sabrosa’ya Konuk Oluyor

İstanbul’un lezzet rotası Aralık ayında özel bir hafta yaşıyor. Bay Nihat, Cunda Adası’nın köklü balık ve meze geleneğini Swissotel The Bosphorus’un ikonik restoranı Sabrosa ile buluşturuyor. 8–14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek bu özel iş birliği, İstanbullulara Ege’nin tazeliğini şehir merkezinde deneyimleme fırsatı sunuyor. Taptaze deniz ürünleri, ustalıkla hazırlanan mezeler ve özgün Ege tatları bu kez Sabrosa’nın modern dokunuşuyla birleşiyor.

Ege’nin Ustalığı İstanbul’a Taşınıyor

Cunda’nın lezzet hafızasında ayrı bir yere sahip olan Bay Nihat, yıllardır devam eden geleneksel hazırlık teknikleri ve tazelik odaklı mutfak kültürüyle tanınıyor. Bu özel hafta kapsamında Sabrosa’nın mutfağı, Ege kıyılarında doğan bu gastronomik mirası İstanbul’a taşıyor. Misafirler, hem set menü hem de a la carte seçeneklerle lezzet yolculuğunu diledikleri gibi deneyimleyebiliyor. Böylece herkes kendi ritmine uygun bir menü oluşturabiliyor.

Taptaze Deniz Ürünleri ve Özgün Mezeler Öne Çıkıyor

Etkinlik boyunca öne çıkan detay; ürünlerin tazeliği ve tariflerin doğallığı oluyor. Taptaze balıklar, zeytinyağının berrak aroması, hafif Ege mezeleri ve Cunda’ya özgü dokunuşlar Sabrosa’nın zarif sunumuyla buluşuyor. Ayrıca bu özel hafta, Cunda gastronomisinin şehirde hissedilen en güçlü yansımalarından biri olarak planlanıyor. Çünkü her tabakta hem bir ustalık hikayesi hem de bölgenin ruhunu taşıyan bir samimiyet bulunuyor.

Bu eşsiz deneyim yalnızca 8–14 Aralık tarihleri arasında Sabrosa’da misafirleri ağırlayacak. Ege mutfağının asırlık lezzetlerine modern bir yorumla yaklaşan bu özel hafta, gastronomi tutkunları için kaçırılmayacak bir buluşma anlamı taşıyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0212 326 82 91.