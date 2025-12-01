İtalyan Zarafeti Yenilenen Menüyle Cova İstanbul’da Parlıyor

Geçtiğimiz günlerde Geccemekan ekibi olarak İstinyePark’ın zarif atmosferinde yer alan Cova’yı ziyaret ettik. Milano’dan İstanbul’a taşınan bu zamansız marka, klasik İtalyan çizgisini modern dokunuşlarla birleştirmeye devam ediyor. Restoran, menüsüne eklediği yeni tatlarla hem sadık misafirlerine hem de ilk kez deneyimleyenlere güçlü bir lezzet yolculuğu sunuyor. Biz de Cova’nın bu yenilenen menüsünü yerinde deneyimleyerek öne çıkan tabakları keşfettik.

Yeni Kahvaltı Seçenekleri Güçlü Bir Başlangıç Sunuyor

Kahvaltı bölümüne eklenen Kruvasan Sandviç, güne hafif ama karakterli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçenek haline gelmiş. Avokado ezmesi, çırpılmış yumurta, roka yaprakları ve Ezine peynir bir araya gelerek dengeli ve aromatik bir tabak oluşturuyor. Lezzet, Cova’nın kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getirirken aynı zamanda günün enerjisini yükseltiyor.

Cova Mozzarella Club Sandviç Favoriler Arasında

Menüdeki yenilikler arasında en çok konuşulanlardan biri Cova Mozzarella Club Sandviç oldu. Manda mozzarella, domates, fesleğen pestosu ve taze fesleğenle hazırlanan bu sandviç, sade görünen ama güçlü bir lezzet dengesine sahip. Malzemelerin tazeliği ve aromaların uyumu sayesinde her lokma sofistike bir deneyime dönüşüyor. Sandviç, Cova’nın hafif ama doyurucu öğle seçenekleri arasında kısa sürede favori olabilir.

Ana Yemeklerde İtalyan Klasikleri Parlıyor

Cova’nın ana yemekleri her zaman titiz bir yaklaşımın ürünüydü. Bu kez menüye eklenen Rigatoni Alla Bolognese, klasik bir tarifi modern bir yorumla sunuyor. Kıvamı doğru ayarlanmış sos ve taze makarna eşleşmesi güçlü bir harmoni yaratıyor.

Bir diğer öne çıkan lezzet ise Piccola Cotoletta Alla Milanese oldu. İncecik panelenmiş dana eti dilimleri, hardallı patates salatasıyla birleşerek uzun süre akılda kalan bir tabak ortaya çıkarıyor. Sunumu, dengesi ve dokusu kusursuz bir bütün oluşturuyor.

Caprese Yenilendi: Daha Şık, Daha Dengeli

Cova’nın menüsünde zaten sevilen Caprese, bu kez daha modern bir sunumla karşımıza çıktı. Manda mozzarella, ızgara mevsim sebzeleri, domates, taze fesleğen ve fesleğen pestosu tabakta hem görsel hem de aromatik bir zenginlik yaratıyor.

Bu yorum, Caprese’i sade bir salatadan çıkarıp zarif bir başlangıç haline getiriyor.

İtalyan Zarafeti İstanbul’da Buluşuyor

Cova, 1817’den beri süregelen İtalyan pastacılık geleneğini İstanbul’a taşıyarak lezzeti, zarafeti ve ustalığı bir arada sunuyor. Şık atmosferi, profesyonel servisi ve zamansız menüsüyle her gelişte farklı bir detay keşfetme imkanı sağlıyor. Yeni eklenen tatlar, Cova’nın bu çizgisini güçlendiriyor ve mekanı şehrin en seçkin gastronomi duraklarından biri haline getiriyor.