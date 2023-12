Kuzey Işıklarını İzleyebileceğiniz En Güzel Ülkeler ve Dünyanın En İyi Buz Otelleri

Dünyanın en sıra dışı otel konseptlerinden biri buz oteller olsa gerek. Özellikle Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yer alan; alışık olunan yaşamdan çok farklı bir deneyim sunan buz oteller bizlere hayat boyu unutulmaz anlar yaşatıyor.

Buz otelleri tercih edeceğimiz ülkeler ise kuzey Işık'larını da izleme olanağını aynı anda sunarsa iki muazzam deneyimi bir arada yaşamanın keyfi bir başka olur! Sizlere bu içeriğimizde hem masalsı kuzey ışıklarını ki ''Adını Şafak Tanrıçası Aurora’dan alan Aurora Borealis'' güneşteki manyetik fırtınaların Dünya’ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar olarak tanımlanıyor. Bu ışımalar öyle büyüleyici ki, Kasım-Aralık-Ocak- Şubat aylarında Kuzey Kutbu’na doğru yola çıkmanız için resmen sizi çağırıyor. Kuzey Işıkları’nın bu etkileyici atmosferini en iyi izleyebileceğimiz ülkeleri sizler için Gecce Gusto Travel ekibi araştırdı ve sizin için bir araya getirdi....

Finlandiya

Liamuiga Dağı yamacında çevreye duyarlı lüks olarak adlandırılan otelde, araziye yayılmış evlerde konaklamak mümkün. Her şeyin çiftlikte yetiştirildiği malzemeleri kullanan mutfağı ve ağaçlardaki olgun meyvalara takılan “koparın” tabelaları ile öne çıkan otelin huzur verici temposu ile doğanın içinde dinlenmek mümkün Kuzey ışıkları söz konusu olduğunda Finlandiya’nın dikkat çeken bir diğer yeri de Laponya bölgesinde yer alan Kakslauttanen Köyü oluyor. Bu köyde yaşayacağınız büyülü dakikaları daha da güzel ve konforlu hale getirecek Eskimo evleri bulunuyor. Camdan imal edilmiş bu evlerden gökyüzünü seyre dalmak en keyifli olanı…

Arctic SnowHotel & Glass Igloos, Finlandiya

Finlandiya’nın Rovaniemi yakınlarındaki Arctic SnowHotel & Glass Igloos, Kuzey Kutbu’nun kalbinde yer alıyor. Buzdan yapılmış şık odalarıyla SnowHotel’de sıcak uyku tulumlarınız sayesinde, soğuğu hissetmeden derin bir uykuya dalabilirsiniz. Aynı zamanda şeffaf kubbeli cam iglolarda Kuzey Işıkları’nın dansını doğrudan gözlerinizin önünde izleyebilirsiniz.

Snow Village Hotel, Finlandiya

Sinettä köyünün yanında olan Snow Village Hotel,, Lapland kar bölgesinin tüm güzelliği içinde yer alıyor. Kuzey mutfağından örnekler sunan restoranın duvarlarındaki kar rölyefleri, Salvador Dali’nin eserlerini andırıyor. Kar saunası ile tanınan otel, Lehtojärvi Gölü kıyısında igloo odalarının konforu içinde Kuzey Işıkları’nı seyretmeye imkân sağlıyor.

The Hotel Kakslauttanen Igloo Village in Saariselkä, Finlandiya

Misafirlerine, termal cam veya kar igloo alternatifi sunan Kakslauttanen‘de, seçim yapmak zor olabilir. Buz heykel bahçesinde gezmek, hatta heykel yapmak, dünyanın en büyük kar restoranında yemek yemek ve duman saunasında vakit geçirmek mümkün. Çocuklar için Noel Baba’nın evine düzenlenen geziler ve ren geyiklerinin çektiği kızak ile gezinti baş döndürücü olabilir.

Snow Castle, Finlandiya



Her yıl farklı mimarı tarz ile inşa edildiğinden, ziyaretçiler tarafından merakla beklenen 21 odalı Snow Castle‘da, ışıltılı buz masalarda Lapland’ın en güzel yemeklerinin tadına bakmak ve her yıl düzenlenen kar gösterilerini seyretmek mümkün.

İsveç

Avrupa’da kuzey ışıklarını görebileceğiniz en iyi izleme noktası Abisko. Bu durum bilimsel olarak da kanıtlanmış. Burada gökyüzü sıklıkla auroraların görülebilmesini sağlayacak kadar karanlık ve açık oluyormuş. İsveç Laponyası’nda yer alan Abisko Ulusal Parkı’na gelerek kuzey ışıklarını görme şansınızı artırabilirsiniz. Özellikle kuzey bölgesinde yerleşimin az olduğu ve geceleri yapay ışıklara neredeyse hiç rastlanmayan İsveç, büyüleyici Kuzey Işıklarına tanıklık edebileceğiniz bir diğer ülke. Temiz gökyüzü ve dağlarla çevrili bir çanağın içinde yer alması sebebiyle gökyüzü bulutlarla neredeyse hiç kapanmayan Abisko, İsveç’e gittiğinizde tercih etmeniz gereken noktalardan. 1989’da inşa edilen dünyanın ilk buz oteli ICEHOTEL de seyahatseverlerin yapılacaklar listesinde yer alan eşsiz konaklama yerlerinden biri.

Ice Hotel, İsveç

En iyi bilinen buz oteli olan ICE Hotel, Torne Nehri’nin donmuş suları kullanılarak inşa ediliyor. Otele köpeklerin çektiği kızak veya kar motosikletleriyle ulaşılıyor ve yataklarda ren geyiği postu kullanılıyor. Fotoğraf ve ışık gösterisi olan girişi ve restoranında buzdan yapılmış tabakların kullanıldığı otel yıl boyunca açık. Her türlü kar sporuna ilave, Kuzey Işıkları’nı görmeye at sırtında gitmek mümkün.

Schneedorf Igloo Hotel, Avusturya

Schneedorf Igloo Hotel, tatildeyken eğlenceli aktiviteler yapmak isteyenler için ideal bir seçim olacaktır; Meşale yürüyüşü, Igloo yapma workshop’ları, kayak imkânları ve Ötztal Alpleri’nin eşsiz dağ manzarası eşliğinde açık hava parkuru seçenekleri cesaretinizi test etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca Aqua Dome Spa’sı, açık alanda kaplıca ve sauna imkânı sunuyor.

Alpeniglu Dorf, Avusturya

Avusturya’nın en büyük kayak merkezi olan Wilder Kaiser-Brixental SkiWelt yakınındaki Alpeniglu‘nun, 18 igloo odası bulunuyor. Igloo restoranının peynir fondüsü ve buz heykelleri ile de ünlü otelin, karların içine oyulmuş jakuzisi ise yepyeni deneyimler sunuyor.

Iglu-Dorf, Zermatt

Iglo köyleri Iglu-Dorf, İsviçre’nin Zermatt ve Davos bölgelerinden, Almanya’nın Zugspitze dağlarına, hatta Pyrenees’in mistik doğasına kadar Andorra’nın karla kaplı tepelerine uzanıyor. Gündüzleri karla kaplı tepelerde kayak yapabilir, akşamlarıysa etkileyici buz sanat eserlerinin arasında dolaşabilir, içeceğinizi yudumlayabilir; yıldızların altında bir jakuzide kafanızı dinleyebilirsiniz.

Norveç



Norveç’e bağlı bir takımada olan Svalbard Adaları, oldukça etkileyici bir coğrafyaya sahip. Burası dünyanın en kuzeyi, Avrupa’nın bittiği nokta… Böyle etkileyici bir ortamda aurora borealis seyrine dalmak da eminim unutulmaz olacaktır. Karanlık gökyüzünde Kuzey Işıklarını izlemek kadar vahşi doğa deneyimi de yaşamak istiyorsanız Senja, Sortland ve Lofoten gibi noktaları kendinize seyahat rotası olarak belirleyebilirsiniz. Ülkenin Rusya sınırına yakın Kirkenes’de yer alan Kirkenes Snow Hotel’de kaldığınız takdirde bu unutulmaz deneyimi profesyonel bir şef tarafından hazırlanan kral yengeç yemeği ile taçlandırabilirsiniz.

Sorrisniva Igloo Hotel, Norveç

Snow mobile turları ile ün kazanan Sorrisniva‘nın, igloo odalarının yanında lavvo olarak bilenen kuzey Norveç yerel halkının kullandığı üzeri açık çadırlarında kalmak da mümkün. Sadece dört ay açık olan otel, her yıl Alta Nehri’nin donan suları kesilerek inşa ediliyor. Lakesestua Restaurant ile de tanınan otelin buz kilisesinde yapılan düğünler ise masalsı görünümleriyle büyüleyici olabilir.

Kirkenes Snow Hotel, Bjørnevatn, Norveç

Kar kıyafetlerinin dekor olarak kullanıldığı Kirkenes‘in, Çin’den gelen kar ustaları tarafından yapılan “eriyebilir sanat” eserleri çok ünlü. Üç restoranında kullanılan tüm ürünlerin yerel olması ile ayrıcalığı olan otelin geyikleri evcilleşmiş olduğundan beraber vakit geçirmek, kutup yengeci avına çıkmak ve kar sporları yapmak mümkün. Her yıl farklı dekore edilen buz barını görmeye gelenler, bu soğuk olması gereken mekânı sımsıcak yapmasıyla da tanınıyor.

İzlanda

Kuzey ışıklarını izlemek isteyenlere önerilebilecek en ekonomik seçenek olarak İzlanda’nın renkli başkenti Reykjavik öne çıkıyor. Soğuk ikliminin ardında sıcacık bir ortam sunan Reykjavik’te kuzey ışıklarını izlemek dışında da yapılacak çok şey var tabii ki. Bunların başında Mavi Lagün’ü görmek ve Game of Thrones’un çekildiği mekanları gezmek geliyor.



Harikulade coğrafyası ile uzun zamandır seyahatseverlerin ilgi odağı olan İzlanda, KAurora’yı gözlemlemek için kış aylarını beklemeksizin havanın daha ılık olduğu sonbaharı tercih ederseniz, cruise seçenekleri ile okyanusun karanlık gökyüzünün altında üç günlük benzersiz bir turun tadını da çıkarabilirsiniz.

Grönland

Turist haritalarında ziyaret edilmesi gereken yerler arasında ilk sırada yer almasa da, Grönland coğrafi konumu itibariyle Kuzey Işıklarına en etkileyici şekilde tanıklık edebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Gece ve gündüz arasındaki dramatik farkı da an be an yaşayabileceğiniz buz adası, başınızın üzerinde dans eden ışıklara en yakın olacağınız nokta. Nuuk bölgesinde yer alan Hotel Nordbo, bu zorlayıcı coğrafyada size kendinizi evinizde hissettirecek yerlerden.

Kanada

Kanada’nın bölgelerinden Kuzeybatı Toprakları’nın başkenti olan Yellowknife, bulunduğu enlem ve az ışık kirliliği dolayısıyla adeta bir aurora görüş cennetiymiş! Wood Buffalo Ulusal Parkı ve Jasper Milli Parkı, kuzey ışıkları açısından popüler izleme noktaları olarak biliniyor. Ağustos ortalarından nisana kadar olan zaman gözlem için oldukça uygun.



Kuzey Işıklarının peşine düşmek için uzun bir mesafe gibi görünse de Yukon, Kanada bu yolculuğa değecek nadide yerlerden. El değmemiş arazisi ve karla kaplı dağları ile bölge, Aurora takipçilerinin son yıllarda ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi bile. Seyahatinizin sınırlarını biraz daha genişletmek isteseniz Dawson’dan Whitehorse’ye kadar olan bölgedeki ilgi çekici aktivitelere de katılabilirsiniz.

Hôtel de Glace, Kanada

Québec şehri yakınlarında bulunan Hôtel de Glace‘ın girişinde karşınıza çıkan heykeltraşlık şaheseri buz heykeller, sizleri adeta bir kış masalının içine çekiyor. Her bir oda ise farklı bir tema ve tasarım ile donatılmış. Hôtel de Glace’ın buz barında bir içki yudumlamak, buzdan yapılmış kürsülerde oturmak ve buz tünellerini keşfetmek için de mükemmel bir yer.