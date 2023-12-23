Aşkın ve gücün muhteşemliği: Karaca Home X 2Wins

Aşkın ve gücün muhteşemliğini simgeleyen gezegenlerin büyüleyici etkisiyle; Love&Dream'i keşfedin!

Kendi stiliyle fark yaratan insanlara ve o insanların evlerine hayran kalmamak elde değil! Bazı evler, daha attığınız ilk adımdan itibaren kendine has tarzıyla sizi etkisi altına almaya başarır ve ruhu olduğunu hemen hissedersiniz. Tüm detaylar birbiriyle uyum içinde; zıtlıklar olsa bile harika bir kontrastın eseri gibi serilir önünüze. Ev sahibinin ruhunu ve stilini yansıtması da önemlidir tabii; gördüğünüz tüm objeler son derece bilinçli alınmış ve özenle konumlandırılmuştır. Bir evden ziyade; sergi tadı veren bir yaşam alanı diyebiliriz o evler için...

Siz de bu ruhu sevenlerden ya da o evlerden birine sahip olanlardansanız; bayılacağınız bir iş birliğinin haberini verelim... Sofistike dokunuşlarla zarifliği ve modern şıklığı evlerimize taşıyan Karaca Home ve 2Wins markasıyla zihinlerimize farklı kombinasyonları yerleştiren tasarımcılar Hande Gülşen ve Duygu Gülşen güçlerini birleştirdi!

Hande ve Duygu Gülşen'in tasarımıyla ışıltısını yıldızlardan alan Love & Dream ve zamansızlığını sadeliğinden alan Initial Karaca Home'da!

Sofranıza modern bir dokunuş yapın; kendi Love & Dream sofranızı oluşturun. Evrenin zamansız döngüsünü yansıtan ve hızla değişen moda trendlerinin ötesine geçen Love & Dream serisi, 2Wins'in yenilikçi estetiğini Karaca Home'un kalitesiyle birleştirmiş...

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İkonik bir yatak örtüsüne hazırlanın!

Dream & Love serisi aynı zamanda kırlent ve yatak örtüleriyle de dikkat çekiyor! Serinin imza ürünü ise Love and Dream Yatak Örtüsü!

Terra Cotta renginin sıcaklığı, yıldızlar, güneş ve ay sembollerinin hayal kurduran kullanımı ve farklı kültürleri harmanlayan çizimleriyle biz ona kısaca sanat eseri demek istiyoruz. Zaten koleksiyonun esas amacı da aşkın muhteşemliğini kutlayan hayaller kurdurmak. Her bir parça, enerjiyi ve ilahi rehberliği temsil eden motiflerle bezenmiş. Gecce ile gündüzün dramatik karşıtlığı, ateşin canlılığı, suyun ritmi ve toprağın sabitliği, Love & Dream’in ruhunu ve renk paletini şekillendirenler arasında.

Kırlentlerde ise yine astral bir yolculuğa çıkmaya hazırlanmanız gerekiyor. Evinizi ve ruhunuzu açmanın vaktinin geldiği düşünüyorsanız; Karaca Home x 2Wins Love and Dream Space Baskılı Kırlent tam size göre!

Zamansızlığını Sadeliğinden Alan Initial Serisi

Initial Serisi ile uzun yıllar kullanabileceğiniz; ikonik ve zamansız parçalar radara girmiş! Başlangıç, ilk harf, ilkler hatta imza anlamında da kullanılan “Initial”, yıllarca elimizin ilk gideceği parçalarla dolu ve adının hakkını verircesine imza niteliği taşıyan bir seri! İlhamını aşktan ve harflerin gücünden alan Initial; harika bir kapsül koleksiyonniteliği taşıyor. Sadeliği ve zarifliği aynı çatının altına sığdırmışlar!

Initial sofraları; kalkmak istemeyeceğiniz türden tasarlanmış. Koleksiyonun bu kısmında Karaca Home x 2Wins Initial Amerikan Servis ve Karaca Home x 2Wins Initial Peçete favorimiz!

Serinin ikonik parçalarından biri de Karaca Home x 2Wins Initial Çift Kişilik Yatak Örtüsü!

Tüm koleksiyonu buradan inceleyebilirsiniz...