Kışın Keşfedilen Otantik Ligurya: Kalabalıksız Köyler ve Lezzet Durakları

Ligurya’nın batı ucunda, yaz aylarının kalabalığından uzak kalan masalsı köyler, kış mevsiminde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bölgenin karakteristik dağları, rüzgârı kesen korunaklı bir mikroklima yaratıyor ve sıcaklıklar ortalama 13°C civarında seyrediyor. Bu koşullar, Aralık ayında bile açık havada yemek yemeyi mümkün kılıyor. Aileyle yapılan bu yolculuk, bizi otantik Ligurya köyleri ile tanıştırdı ve her durak, bölgenin gerçek ruhunu hissettiriyor.

Apricale’deki geleneksel zabaglione tatlısı, kaknarlı pansarole hamurişleriyle birleşerek İtalyan “la dolce vita” kavramının ne anlama geldiğini hissettirdi. Bu köy, Cinque Terre’nin kalabalığından çok uzak, sessiz ve kendine has bir masalsı atmosfere sahip. Burada spontane yaşamak mümkün. Rezervasyon yarışı yok, acele yok; sadece anın tadını çıkarmak var.

Riviera dei Fiori’den Dağ Köylerine Uzanan Bir Kış Rotası

Yolculuk, Nice’ten Doğu’ya doğru yapılan keyifli bir sürüşle başlıyor. Ventimiglia, hem modern yüzü hem de denizle gökyüzü arasında süzülen tarihi città alta bölgesiyle büyülüyor. Ü Funtanin’in terasında kızarmış kalamar ve Akdeniz manzarası eşliğinde öğle yemeği unutulmaz bir başlangıç...

Ardından 20 dakika kuzeye, Monet’nin tablolarına ilham veren Dolceacqua köyüne geçildi. Rengarenk evlerin arasından uzanan Ponte Vecchio köprüsü ve karşı yamaca yaslanmış Castello dei Doria, tarihle doğanın mükemmel uyumunu sergiliyor. Talking Stones adlı küçük otelin taş duvarlı odaları ve modern jakuzi banyoları, köyün dinginliğiyle birleşerek huzurlu bir gecce sunuyor.

Lezzet Duraklarıyla Zenginleşen Ligurya Sofraları

Akşam saatlerinde Dolceacqua’nın dar sokaklarına yayılan yaşam, yerel sofralarda kendini gösteriyor. Re Maggiore’nin aperitivo kültürü ve La Pasta di Ü’nün nefis ev yapımı makarnaları, bölgenin gastronomik kimliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Trofie pesto, patates ve yeşil fasulye birleşimiyle klasik bir Ligurya tabağına dönüşüyor.

Günün devamında, İtalya’nın “en güzel köylerinden biri” seçilen Apricale rotaya ekleniyor. Ressamların duvarlara hayat verdiği sokaklar, boş meydanlarda dolaşan kediler ve yüzyılları aşan yapıların dokusu zamanın yavaşladığı hissini veriyor. Piazza Vittorio Emanuele’in iki pembe kilisesi ve Lizard Castle’ın orta çağdan kalma atmosferi, ziyaretçileri adeta bir hikayenin içine çekiyor.

Sahil Şeridine Dönüş: Sanremo’nun Tarihi Işıltısı

Ertesi gün, sahil şeridinin en canlı kentlerinden Sanremo, tepelerdeki sessizliğin ardından büyük bir kontrast yarattı. Belle époque döneminden kalma oteller, villalar ve Alfred Nobel’in eski evi, şehrin asil geçmişine tanıklık ediyor. Markete girildiğinde devasa parmesan tekerleri, kurutulmuş etler ve ünlü Taggiasca zeytinyağı Ligurya’nın gastronomik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Via Giacomo Matteotti boyunca yapılan yürüyüş, ardından sahil boyunca uzanan 24 kilometrelik Pista Ciclabile’de ebike turu, günün en keyifli aktivitelerinden biri.

Arma di Taggia’da Bir Final: Lezzetin Zirvesi

Sanremo’dan yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaki Arma di Taggia’da, Osteria 1808’de yapılan akşam yemeği unutulmaz bir kapanış sunuyor. 30 yumurtalı ev yapımı tagliolini, taptaze langustinler ve kızarmış ançüezlerle hazırlanan sofrada her lokma Ligurya’nın sadeliğini ve zenginliğini hissettiriyor.

Bu yolculuk, Ligurya’nın yalnızca yazın değil, kış mevsiminde de büyüleyici ve gerçek olduğunu gösteriyor. Sessizlik, lezzet ve tarih bir araya geldiğinde, bu bölge insana yalnızca bir gezi değil, hafızaya kazınan bir deneyim sunuyor.