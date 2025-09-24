Karaca’dan Yapay Zeka Destekli Alışveriş Devrimi: Aida!

Karaca, yeni mobil uygulamasında hayata geçirdiği yapay zeka destekli alışveriş asistanı Aida ile dijital dünyada yeni bir dönemi başlatıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anında analiz eden Aida, kişiselleştirilmiş çözümler sunarak alışverişi daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden taleplerini ilettiklerinde, Aida saniyeler içinde en uygun ürünleri filtreleyip önlerine getiriyor. Bu sayede alışveriş süreci sadece hızlanmıyor, aynı zamanda çok daha verimli ve keyifli bir hale geliyor.

Akıllı Filtreleme ve Hediye Önerileri

Aida, kullanıcıların “12 kişilik yemek takımı arıyorum” veya “çelik tencere bakıyorum” gibi doğrudan aramalarını akıllı filtreleme sistemleriyle analiz ediyor. Böylece en doğru sonuçları sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına nokta atışı cevap veriyor. Karşılaştırma seçenekleri ve ürün detaylarını inceleme fırsatı, kullanıcıların karar verme sürecini kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, Aida yalnızca günlük ihtiyaçlara değil, aynı zamanda özel günlere de odaklanıyor. Anneler Günü, doğum günleri veya yıldönümleri için en uygun hediye alternatiflerini sunarak alışveriş deneyimini kişisel bir dokunuşla zenginleştiriyor.

Dijital Dönüşüm Vizyonu

Karaca, Aida ile yalnızca pratik çözümler üretmiyor; aynı zamanda dijital dönüşüm vizyonunu da güçlendiriyor. Kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka teknolojisi, markanın inovatif kimliğini öne çıkarıyor. Aida, alışverişi yalnızca bir işlem olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir yolculuğa dönüştürüyor.

Kampanya Dönemlerinde Verimlilik

Yaklaşan Kasım indirim kampanyaları sürecinde Karaca, Aida’nın hız ve verimlilik avantajlarını öne çıkarmayı hedefliyor. İndirimli ürünlere kolay erişim, kullanıcıların fırsatlardan kesintisiz şekilde yararlanmasını sağlıyor. Aida’nın anlık yanıt verme kapasitesi, alışveriş deneyimini kusursuz hale getirerek dijital alışverişte fark yaratıyor.