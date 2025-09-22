Akra Hotels’ten Sürdürülebilir Turizme Yeni Yaklaşım: Ethical Tourism

Akra Hotels, Esma Sultan Yalısı’nda iş ve sanat dünyasını bir araya getiren özel bir davet gerçekleştirdi. Bu etkinlik, markanın 50 yıllık yolculuğunu kutlarken aynı zamanda geleceğe dair vizyonunu da gözler önüne serdi. Akra’nın “insana, doğaya, tarihi ve sanata karşı sorumluluk” anlayışı gece boyunca farklı boyutlarıyla anlatıldı. Antalya’dan Fethiye’ye, Kemer’den Sorgun’a uzanan otel zincirinin yanı sıra, Akra Caz Festivali, Meze Festivali ve Akra Gran Fondo gibi etkinliklerle markanın sadece konaklama değil, yaşam kültürüne de yön verdiği vurgulandı.

Akra Didim Projesi Tanıtıldı

Gecenin en önemli anı, 2026 yılında açılması planlanan Akra Didim projesinin tanıtımı oldu. “Simplicity” temasıyla tasarlanan proje, sade yaşam anlayışını modern mimariyle buluşturuyor. Doğayla uyumlu yaklaşımıyla öne çıkan Akra Didim, yalnızca bir otel değil, sürdürülebilirliği merkezine alan bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Çevreye duyarlı uygulamalarıyla dikkat çeken proje, Ethical Tourism programı sayesinde turizme yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

İstanbul’da Akra Deneyimi

Etkinlik boyunca Esma Sultan Yalısı farklı bölümlerle Akra dünyasını yansıttı. Katılımcılar, gastronomiden sanata, wellness’tan spora uzanan çok yönlü Akra deneyimini İstanbul’un kalbinde yaşama şansı buldu. Ayrıca Akrapshere sadakat programı gibi yenilikçi uygulamalar da davetlilerle paylaşıldı. Bu sayede konuklar, markanın geleceğe dönük vizyonunu ve yenilikçi hizmet anlayışını yakından tanıdı.

Sanat ve Müzik Dolu Bir Gecce

Davete katılanlar yalnızca bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda müzikle dolu bir atmosferin keyfini çıkardı. Akra Jazz Band ve vokalist Eylü Ergül, geceye unutulmaz bir performansla eşlik etti. Samimi sohbetlerin ve güçlü iş bağlantılarının kurulduğu davet, Akra Hotels’in turizme kattığı değerleri bir kez daha kanıtladı.