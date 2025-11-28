Karaca’dan Çevreci Adım: Teslimatlar Artik Karbon-Nötr

Türkiye’nin lider ev yaşam markalarından Karaca, Kasım 2025 itibarıyla çevresel etkileri azaltan önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Marka, online alışverişlerdeki teslimat süreçlerini yeniden tanımlayan Karbon-Nötr Teslimat modeliyle e-ticarette sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün öncülerinden biri oldu. Bu yenilikçi sistem, her siparişin yarattığı karbon emisyonunu uluslararası standartlarla doğrulanan projeler aracılığıyla dengeleyerek hem marka hem de kullanıcı deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Böylece Karaca, çevresel sorumluluk bilincini günlük alışveriş pratiklerinin doğal bir parçası haline getirdi.

Karbon-Nötr Teslimat Nasıl Çalışıyor?

Karaca, geliştirdiği sistemde her teslimatın çevresel etkisini net bir şekilde hesaplıyor. Önce siparişin depodan teslimat adresine ulaşana kadar geçtiği mesafe analiz ediliyor. Daha sonra ortaya çıkan karbon salınımı teknik olarak doğrulanmış metodolojilerle hesaplanıyor. Bu veriler ışığında belirlenen miktar, yenilenebilir enerji projelerini destekleyen karbon kredileri ile dengeleniyor. Böylece her sipariş, müşteriye ulaşana kadar geçen tüm süreçte karbon ayak izini sıfırlayacak şekilde yönetiliyor. Bu yaklaşım, markanın sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirirken, aynı zamanda kullanıcıların bilinçli tercihler yapmasını kolaylaştırıyor.

Şeffaflık ve Müşteri Deneyimi

Karaca, sürecin her adımında şeffaflığa önem veriyor. Müşteriler siparişlerini tamamladıkları anda ekranda “Tebrikler! Siparişin karbon-nötr olarak gönderiliyor.” mesajını görüyor. Ayrıca sipariş detay sayfasında “Karbon-Nötr Teslimat Nedir?” ve “Nasıl Gerçekleştiriyoruz?” gibi sorulara açıklık getiren bilgilendirici bir bölüm bulunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların teslimat sürecine aktif olarak dahil olmasını sağlıyor. Böylece hem süreç anlaşılır hale geliyor hem de müşteriler sürdürülebilirlik konusunda bilinçleniyor. Marka, bu iletişim diliyle çevre bilincini güçlendiren örnek bir model oluşturuyor.

Karaca'dan Sürdürülebilirlik Perspektifi

Karaca Sürdürülebilirlik Yöneticisi Irem Dogu, uygulamanın önemini şu sözlerle anlatıyor: “Bu çalışma, iklim değişikliğine uyum stratejimizin güçlü bir adımı. Amacımız, müşterilerimizin herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmadan teslimatların iklim etkisini görünür kılmak.” Dogu, karbon emisyonlarının yenilenebilir enerji projelerini finanse eden karbon kredileriyle dengelendiğini vurguluyor. Bu açıklama, Karaca’nın sürdürülebilirlik konusundaki kararlı duruşunu ortaya koyarken, markanın dönüşümü sorumlulukla yönettiğini bir kez daha kanıtlıyor.