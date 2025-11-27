Geccemekan’ın Sezon Önerisi: “Adlandırılamayan” Sergisi

Yapı Kredi bomontiada, bu sezon şehrin en merak uyandıran sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. “Adlandırılamayan” başlıklı sergi, hem kavramsal derinliği hem de izleyiciyle kurduğu güçlü ilişkiyle dikkat çekiyor. Geccemekan olarak biz de bu sergiyi gezdik, her bir eserdeki estetik gerilimi yakından deneyimledik ve serginin sunduğu belirsizlik duygusunun ne kadar etkileyici bir anlatıya dönüştüğünü gördük.

Sergi, imgenin tanımsızlığını odağına alıyor ve bu tanımsızlığı farklı ifade biçimleriyle görünür kılıyor. Ahu Akgün, Dilara Göl, Dilara Pak, Ece Erbil, Ilgaz Gürün, Onur Kılıç, Özge Akdeniz, Reyhan Mente, Yusuf Günler ve Yusuf Murat Şen, eserlerinde zamanın silip geçtiği izleri yeniden kurguluyor. Her sanatçı, yüzeydeki imgeleri kazıyarak ortaya çıkardığı formlarla bir anın geçiciliğine, bir duygunun kırılganlığına veya zihnin tanımlamakta zorlandığı gölgeli alanlara işaret ediyor.

Yüzeyin Altındaki Belirsizlik: Eserlerle Kurulan Diyalog

Sergide dolaşırken her iş, izleyiciyi aktif bir tanıklığa davet ediyor. Biz de Geccemekan olarak, eserlerin kazıma tekniği aracılığıyla yarattığı katmanlı yapının etkisini güçlü biçimde hissettik. Sanatçılar, görünür olanın altındaki belirsiz bölgeleri açığa çıkarırken izleyiciyi “tanıdık” ile “tanımsız” arasındaki ince çizgide yürütüyor. Bu nedenle sergi, yalnızca görsel bir deneyim sunmuyor; aynı zamanda düşünsel bir alan açıyor. Her iş, izleyiciden yeni sorular talep ediyor ve tam da bu nedenle sergi güçlü bir bütünlük taşıyor.

Serginin Kavramsal Çerçevesi

Yazar, akademisyen ve küratör Emre Zeytinoğlu, serginin adındaki paradoksa dikkat çekiyor. Ona göre “Adlandırılamayan” hem bir ad hem de adın kendisini reddeden bir kavram. Bu ikilik, izleyiciyi sürekli geri dönen ve aşılamayan bir karşıtlık alanının içine çekiyor. Geccemekan olarak biz de bu çelişkinin serginin ruhuna yön veren temel unsur olduğunu net biçimde gözlemledik. Eserlerin her biri, tanımlanamayanın çekiciliğiyle izleyiciye yeni bir estetik yolculuk sunuyor.

Ziyaret Bilgileri

“Adlandırılamayan” sergisi, 21–30 Kasım tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Belirsizliğin şiirselliğini, imgelerin kırılganlığını ve zamanın izlerini bir araya getiren bu sergi, özellikle kavramsal sanata ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir deneyim.

Geccemekan olarak sergiden oldukça etkilendik ve sanatçıların yarattığı atmosferin bu sezon şehirdeki en özgün sergi deneyimlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.