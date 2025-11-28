The Sarnic’ta Büyüleyici Gecce: Allen Hulsey ve Shkoon

İstanbul’un kalbinin altında yer alan The Sarnic, tarihin binlerce yıllık dokusunu modern müziğin büyüsüyle buluşturuyor. Sütunların arasından süzülen gölgeler, taşlara sinmiş hikayeler ve yankıların oluşturduğu atmosfer, 6 Aralık 2025 akşamı benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Bu özel geccede sahne, geçmiş ile bugünü aynı anda hissettiren bir ritim yolculuğuna ev sahipligi yapıyor.

The Sarnic’in Tarihi Atmosferinde Müziğin Yeni Yolu

6 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Allen Hulsey sahneye çıkıyor. Sanatçı, The Sarnic’in kadim duvarlarında yükselen sesleri kendi melodik enerjisiyle birleştiriyor. Ardından Shkoon ekibinden Thorben’in özel solo seti, mekanın atmosferini bambaşka bir boyuta taşıyor. Her nota taşlara çarpıp yankılanırken gecce, modern dokunuşlarla kurgulanmış bir ritüele dönüşüyor.

Bu performanslar, yalnızca bir konser değil; zamansız bir mekanın ruhuna işlenmiş çağdas bir hikaye sunuyor. Dinleyiciler, her akorun taş dokuda bıraktığı izleri hissederek kendilerini mistik bir yolculuğun içinde buluyor.

Sahnede Güçlü Bir Akış: Konuralp, Pekiner ve Ollie

Gecce boyunca enerji kesilmiyor. Konuralp, Pekiner ve Ollie, seçkileriyle atmosferi yükseltiyor. Her biri farklı bir ritim dili konuşuyor ve bu çok yönlü performanslar, gecenin akışını kusursuz bir bütün haline getiriyor. Bu uyum, dinleyicilere hem rafine hem de sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

The Sarnic’in taş duvarları arasında yükselen sesler, gecce boyunca derinleşiyor. Modern elektronik dokular, mekânın antik ruhuna karışıyor. Böylece müzik, bu kadim duvarların arasında yeniden doğuyor. Geccenin sonunda izleyiciler, hem geçmişi hem bugünü aynı anda yaşamış olmanın etkisini üzerlerinde taşıyor.