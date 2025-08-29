Kahve ve Meyve Sularında Gizli Tehlike: Mikroplastikler

Bir fincan çay ya da kahve içerken aslında farkında olmadan mikroplastik de tüketiyor olabilirsiniz. İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, 31 farklı markaya ait 155 içecek örneğini inceledi. Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan çalışmada, çay, kahve, meyve suyu, enerji içecekleri ve gazlı içeceklerde ciddi miktarda mikroplastik bulundu.

Sıcak İçeceklerde Risk Daha Yüksek

Araştırma, sıcak içeceklerin mikroplastik açısından en riskli kategori olduğunu gösterdi. Bir litre sıcak çayda ortalama 60 mikroplastik parça, sıcak kahvede ise 43 mikroplastik parça bulundu. Soğuk versiyonlarda bu sayı daha düşük çıktı: soğuk çayda 31, soğuk kahvede 37 mikroplastik parçaya rastlandı. En dikkat çekici noktalardan biri ise pahalı ürünlerin daha güvenli olmaması. Araştırmacılar, en pahalı çay markasında en yüksek mikroplastik seviyelerini tespit etti. Bu sonuç, “yüksek fiyat = daha sağlıklı” algısını çürüttü.

Meyve Suları ve Enerji İçeceklerinde de Var

Soğuk içeceklerde de tamamen güvenli bir tablo ortaya çıkmadı. Meyve suları litre başına 30 mikroplastik parça içerirken, enerji içecekleri 25, gazlı içecekler ise 17 parça içeriyor. En çok tespit edilen polimerler arasında bardak kapaklarında ve kaplama malzemelerinde kullanılan polipropilen, ardından polistiren ve PET yer aldı.

Günlük Alım Şaşırtıcı Seviyede

Araştırmacılar, 200’den fazla yetişkinin içecek alışkanlıklarını da inceleyerek günlük mikroplastik alımını hesapladı. Buna göre kadınlar her gün ortalama 114 mikroplastik parça, erkekler ise 100’den fazla parçayı sadece içecekler aracılığıyla tüketiyor. Bu rakamlar, günlük yaşamda maruz kaldığımız riskin düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Ne Yapmalı?

Bilim insanları paniğe kapılmaya gerek olmadığını ancak cam ve metal şişelerin tercih edilmesini, plastik kapların yüksek ısıya maruz bırakılmamasını öneriyor. Araştırma, mikroplastik maruziyetini anlamak için yalnızca bir başlangıç olsa da, çevresel ve halk sağlığı açısından daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini vurguluyor.