Bilim İnsanları İlaçlarla Etkileşmeyen Greyfurt Geliştiriyor

Greyfurt, lif, C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyve. Günlük beslenmede sağlıklı bir destek sunmasına rağmen, uzun yıllardır ilaç kullananlar için riskli kabul ediliyor. Bunun nedeni, greyfurtun içeriğinde bulunan furanokumarinler adı verilen doğal bileşikler. Bu maddeler, vücudun ilaçları parçalamasını sağlayan CYP3A4 enzimlerini baskılıyor. Sonuç olarak ilaçlar normalden daha yüksek oranda kana karışıyor ve bu durum ciddi yan etkilere, hatta doz aşımına yol açabiliyor.

Hangi İlaçlarla Etkileşiyor?

National Capital Poison Center verilerine göre greyfurt, en az 85 farklı ilaçla etkileşime giriyor. Bunların arasında kolesterol düşürücü statinler, tansiyon ilaçları, antibiyotikler, depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar, bağışıklık baskılayıcılar, kan sulandırıcılar ve bazı kanser tedavileri bulunuyor. Bu nedenle doktorlar, ilaç kullanan kişilere greyfurttan uzak durmalarını sıkça öneriyor.

Bilim İnsanlarının Çözüm Arayışı

İsrail’deki Volcani Center araştırmacıları, yeni bir tür greyfurt geliştirmek için mandalina ile greyfurtu melezledi. Çalışmada, furanokumarin üretiminden sorumlu tek bir genin bulunabileceği belirlendi. Eğer bu genin etkisi azaltılırsa, greyfurt ilaçlarla etkileşmeyen güvenli bir meyveye dönüşebilir. Bilim insanları ayrıca CRISPR gen düzenleme teknolojisini kullanarak tamamen güvenli greyfurt çeşitleri üretmeye de çalışıyor.

Ne Zaman Hayata Geçecek?

Yeni greyfurt türünün sofralara gelmesi birkaç yıl sürecek. Şu anda geliştirilen ağaçların meyve vermesi bekleniyor. Ardından tıbbi testler yapılarak, insanların güvenle tüketip tüketemeyeceği netleşecek. O zamana kadar doktorların uyarılarını dikkate almak ve ilaç kullanırken greyfurttan uzak durmak büyük önem taşıyor.