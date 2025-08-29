Kahve Severler Dikkat: Antibiyotiklerle Tüketim Risk Taşıyor

Kahve, sağlığa pek çok faydasıyla bilinen bir içecek. Günlük bir fincan kahve; yaşlılıkta kırılganlığı azaltma, iltihap seviyelerini düşürme ve kronik hastalık riskini azaltma gibi olumlu etkilerle ilişkilendiriliyor. Ancak Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden çıkan yeni bir araştırma, özellikle antibiyotik tedavisi gören kişilerin kahve tüketimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırmanın Yöntemi

Temmuz ayında yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 94 farklı maddeyi inceledi. Bunların arasında antibiyotikler, reçeteli ilaçlar ve gıda bileşenleri yer aldı. Amaç, bu maddelerin E. coli bakterisi üzerindeki etkilerini gözlemlemekti. E. coli, bağırsaklarımızda yaşayan ve aynı zamanda ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri olarak biliniyor. Araştırma ekibi özellikle hücre kapılarının, yani antibiyotik ve besinlerin hücre içine giriş çıkışını düzenleyen yapının, kafeinle nasıl tepki verdiğini inceledi.

Kafeinin Antibiyotiklerle Etkileşimi

Sonuçlarda, 53 farklı durumda kimyasalların bakteri davranışlarını değiştirdiği görüldü. Kafein bu durumların en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Kafein bakterinin içinde bir “anahtar mekanizmayı” tetikleyerek, antibiyotiklerin hücre içine girmesini engelleyen kapıların kapanmasına yol açtı. Profesör Ana Rita Brochado, bu süreci “antagonistik etkileşim” olarak tanımladı ve kafeinin antibiyotiklerin etkisini zayıflattığını vurguladı.

Antibiyotik Etkinliğinde Düşüş

Laboratuvar testlerinde, amoksisilin gibi antibiyotiklerin etkisinin %40 oranında azaldığı gözlemlendi. Yani, aynı etkiyi yaratmak için çok daha yüksek doz gerekebildi. Bununla birlikte, Salmonella gibi diğer bakterilerde aynı etkinin görülmediği belirtildi.

Gerçek Hayattaki Riskler Ne Kadar Yüksek?

Araştırma şu an laboratuvar koşullarında yürütüldü. Bu nedenle, sonuçların insanlarda birebir aynı şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz. Yine de uzmanlar, günlük gıdaların ve içeceklerin ilaçlarla olan etkileşimini anlamanın önemine dikkat çekiyor. Özellikle E. coli kaynaklı bir enfeksiyon için antibiyotik kullanıyorsanız, kahve tüketiminizi azaltmak mantıklı bir tercih olabilir.