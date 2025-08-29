Elma ve Naneden Sonra Şimdi de Yoğurt: Sarımsak Kokusu Savaşı

Sarımsak, güçlü aromasıyla yemeklere lezzet katsa da, ağızda bıraktığı keskin koku nedeniyle çoğu kişinin uzak durduğu bir besin. Bunun nedeni, sarımsağın içeriğinde bulunan ve havaya karışarak kolayca fark edilen uçucu bileşiklerdir. Yıllardır bu kokunun nasıl engellenebileceği üzerine çeşitli araştırmalar yürütülüyor. Daha önce yapılan çalışmalar, elma, nane ve marulun sarımsak kokusunu azaltabileceğini ortaya koymuştu. Ancak şimdi bilim insanları çok daha etkili bir çözüm buldu.

Ohio State Üniversitesi’nden Çarpıcı Keşif

Molecules dergisindeki araştırmada, Ohio State Üniversitesi’nden bilim insanları, düz yoğurdun sarımsak kokusunu neredeyse tamamen engellediğini duyurdu. Araştırmada yoğurdun bileşenleri olan su, yağ ve protein ayrı ayrı test edildi. Sonuçlara göre her bileşen bir miktar etkili olsa da, hepsi bir araya geldiğinde yoğurt kokuyu %99 oranında azalttı.

Yoğurt Nasıl Etki Ediyor?

Araştırmacılara göre özellikle yüksek protein içeriği, kokuyu bastırmada kritik rol oynuyor. Bu nedenle süzme yoğurt veya Yunan yoğurdu gibi yüksek proteinli çeşitlerin sarımsak sonrası daha etkili olduğu düşünülüyor. Profesör Sheryl Barringer, yüksek proteinli ürünlerin gelecekte sadece besleyici özellikleriyle değil, “nefes tazeleyici” etkileriyle de öne çıkabileceğini belirtiyor.

Günlük Hayatta Uygulanabilir Çözümler

Araştırma henüz ilk aşamada olsa da, pratik öneriler şimdiden dikkat çekiyor. Sarımsak tükettikten sonra birkaç kaşık yoğurt yemek, kokunun neredeyse tamamen engellenmesini sağlayabilir. Ayrıca sarımsağı kızartarak kullanmak da kokuya neden olan bileşenleri azaltıyor. Araştırmacıların önceki tavsiyeleri arasında elma, nane ve marul da yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, elmalı bir salata, naneli yoğurt sosu ve kızarmış sarımsak kombinasyonu hem lezzetli hem de kokusuz bir çözüm olabilir.