İstanbul’da Aralık Ayı: Sanatla Dolu Bir Ay Sizi Bekliyor!

Yeni yıl heyecanıyla birlikte İstanbul, Aralık ayında sanatseverlere dopdolu bir takvim sunuyor. Şehrin dört bir yanında tiyatro oyunlarından sergilere, konserlerden atölyelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. İşte 2024 Aralık ayı boyunca İstanbul’da kaçırmamanız gereken kültür-sanat etkinliklerinden öne çıkanlar:



İstanbul Aralık Ayı Konserleri

Mario Frangoulis









Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da senfonik orkestra eşliğinde sevenleriyle buluşuyor. Sahnedeki 35. yılını kutlayan Frangoulis, klasik müzikten modern eserlere uzanan zengin bir repertuvarla unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak. Andrea Bocelli, Sarah Brightman ve Placido Domingo gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşmış olan sanatçı, güçlü ve duygusal yorumlarıyla izleyicilere büyüleyici bir performans vadediyor. Bu özel gece, senfonik orkestranın büyüleyici tınıları eşliğinde, müzikseverlerin hafızasında iz bırakacak.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 14 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix



Formidable ! Aznavour





“Formidable! Aznavour”, Fransız müziğinin efsanesi Charles Aznavour’un unutulmaz şarkılarına ve olağanüstü kariyerine bir saygı duruşunda bulunuyor. Şarkıcı Jules Grison, Paris boheminin büyüleyici atmosferini sahnede yeniden canlandırırken, Aznavour’un duygusal ve ilham verici müziğiyle seyircilere unutulmaz bir yolculuk sunuyor. 4 Aralık 2024’te Zorlu PSM’de bu müzikal şöleni kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo



Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla sahnede! Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserlerle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 4 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Fettah Can



Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, en güzel şarkılarıyla sahnede! Duygusal melodileri ve hit olmuş parçalarıyla sanatçı, İstanbullu dinleyicilerini unutulmaz bir müzik ziyafetine davet ediyor.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 5 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Gülşen



Yaptığı ve bestelediği parçalarla Türkçe popun en başarılı isimlerinden biri haline gelen Gülşen, ses getiren sahne performansı ve en sevilen şarkılarıyla İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 6 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Büyük Ev Ablukada

Büyük Ev Ablukada, 6 Aralık akşamı İstanbullu hayranlarıyla birlikte unutulmaz bir geceye imza atıyor! Kendine has tarzları ve sahne enerjileriyle grup, en sevilen şarkılarını seslendirdikleri repertuarlarıyla müzik severlere ritim ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak!

Yer: Holly Stone Beyoğlu

Tarih: 6 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Yalın

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline dönüşen Yalın, kariyerinin 20. yılına özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile yeniden Volkswagen sahnesine konuk oluyor. Unutulmayacak bir müzik deneyimi için bu ‘büyülü’ gecedeki yerinizi almayı unutmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 6 – 7 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Haluk Levent

Haluk Levent, enerjik sahne performansıyla bu kış hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen şarkıları ve samimi sahne sohbetleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak olan sanatçı, dinleyicilere coşku dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: JJ Arena

Tarih: 7 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Berkay

Berkay, 7 Aralık akşamı Jolly Joker sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Enerji dolu performansıyla tanınan Berkay, sevilen hitlerini ve yeni şarkılarını dinleyicileriyle paylaşarak unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 7 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Duman

Yerli alternatif rock sahnesinin efsane grubu Duman, 8 Aralık’ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşuyor! Grup, 11 yıl sonra çıkardıkları yeni albümleri KUFİden taze şarkılar ve klasikleşmiş hitleriyle unutulmaz bir geceye imza atacak. Yeni albümün enerjisiyle dolu sahne performansı, Duman hayranlarını unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 8 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Christmas Special with Bora Çeliker & Friends

Bora Çeliker & Friends, 11 Aralık akşamı touché sahnesinde, Noel ve kış temalı klasiklerden oluşan büyüleyici bir programla müzikseverleri karşılıyor. Louis Armstrong’dan Ella Fitzgerald’a, Duke Ellington’dan Wynton Marsalis’e uzanan unutulmaz eserlerle dolu bu özel performansta, gitar ve vokalde Bora Çeliker’e Nilüfer Verdi, Batu Şallıel, Oğuz Alp Erdoğmuş ve Burak Cihangirli eşlik ediyor. Caz ve nostalji dolu bu keyifli geceyi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Melike Şahin





Melike Şahin, 8 Kasım’da yayımladığı ‘AKKOR’ albümünden şarkılarla 12 Aralık’ta Volkswagen Arena sahnesinde. Yeni albümünden ve sevilen parçalarından oluşan repertuarıyla şarkıcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 12 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ata Demirer Gazinosu





Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile 2. sezona ‘merhaba’ diyor! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle eğlenceyi Zorlu PSM sahnesine taşıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 12 – 13 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Simge

Simge, İstanbul’da unutulmaz bir konser için sahneye çıkıyor! 13 Aralık akşamı Jolly Joker Kartal’da gerçekleşecek bu etkinlikte şarkıcı, enerjik performansları ve hit şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 13 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Hadise

Hadise, 13 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde! Pop müziğin en güçlü isimlerinde Hadise, hit şarkıları ve sürprizlerle dolu bir performansla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 13 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gökhan Türkmen

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Gökhan Türkmen, sahne performansıyla hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor! Kendine has vokali ve duygusal şarkı sözleriyle dinleyicileri etkisi altına alacak olan Türkmen, en sevilen parçalarını canlı olarak seslendirecek.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 13 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ajda Pekkan

Türk pop müziğinin divası Ajda Pekkan, sahne enerjisi ve efsaneleşmiş şarkılarıyla izleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor. Yenilenen repertuvarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece vaat eden Pekkan, müzik kariyerinin klasikleşmiş parçalarından en sevilenlere kadar geniş bir yelpaze sunacak. Bu özel konser, hem nostalji dolu anlar hem de yeni sürprizlerle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 14 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Hande Yener

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Jolly Joker sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Yıllardır pop müziğin zirvesinde yer alan sanatçı, en sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: JJ Arena

Tarih: 14 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Alessandro Safina

Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina, 15 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde büyüleyici bir performansa imza atıyor. Klasik ve pop müziği ustalıkla harmanlayan Safina, “Dicitencello Vuie” ve “Luna” gibi sevilen eserleriyle dinleyicilere duygu dolu bir gece yaşatacak. “Müziğin evrensel bir dil olduğuna inanıyorum” diyen sanatçı, büyüleyici sesi ve etkileyici yorumuyla sahnede olacak. Bu unutulmaz müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 15 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Emre Altuğ

Yayınladığı şarkılarla bir döneme damgasını vurmuş başarılı şarkıcı Emre Altuğ, en sevilen şarkılarıyla Dada Salon Kabarett sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 16 Aralık 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Ustalardan İzler

Ustalardan İzler Konseri, 70’ler ve 80’lerin sıcak melodilerini yeniden canlandırarak dinleyicilere nostalji dolu bir gece sunuyor. Bora Kayalar’ın sanat yönetiminde gerçekleşen bu özel etkinlikte, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, İrem Sağer Güven ve Mehmet Kılınç gibi değerli solistler, Türk pop müziğinin en samimi dönemine ait unutulmaz şarkıları seslendirecek. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun büyüleyici performansıyla geçmişe yolculuk yapmaya hazır olun!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 17 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Borusan Quartet – Yeni Yıl Konseri: Minyatürler

Borusan Quartet, yeni yıla özel “Minyatürler” konseriyle 17 Aralık akşamı ENKA Oditoryumu’nda sahne alıyor. Johann Strauss’tan Mendelssohn’a uzanan zengin repertuvarında, yaylı çalgıların zarafeti vurmalı çalgıların enerjisiyle buluşuyor. Müşfik Galip Uzun’un konuk sanatçı olarak eşlik ettiği bu büyüleyici gece, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir yılbaşı atmosferi sunacak. Borusan Quartet’in eşsiz yorumuyla bu müzikal şöleni kaçırmayın!

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 17 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Nazan Öncel

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Nazan Öncel, 18 Aralık’ta Jolly Joker Kartal sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Sevilen şarkıları ve etkileyici performansıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, müzikseverlere yılın son anılarından birini armağan edecek.

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 18 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Kovacs

Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu karakteristik sesi ve imajıyla şekillendiren Sharon Kovacs, 20 Aralık akşamı IF Performans Hall sahnesinde.

Yer: IF Performans Hall Beşiktaş

Tarih: 20 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletinial

Sena Şener

Etkileyici vokali ve duygusal performanslarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Sena Şener, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Hit parçaları ve özgün müzik tarzıyla dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşatacak sanatçıyla bu özel akşamı kaçırmayın!

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 20 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Fazıl Say

Fazıl Say, 21 Aralık’ta Volkswagen Arena’da unutulmaz bir yıl sonu konserine imza atıyor! Dünyaca ünlü piyanist, bu özel gecede yeni eserleri Kehanetler Tapınağı “Klaros” ve Küçük Kara Balık ile sahne alacak. Say, ayrıca en sevilen eserlerini, İnsan İnsan, Kumru, Ses ve Karatoprak gibi parçalarla dinleyicileri büyüleyecek.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 21 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Göksel

Türk pop müziğinin güçlü sesi Göksel, 2024 konser serisi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen hitleri ve sürprizlerle dolu repertuarıyla Göksel, unutulmaz bir müzik akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Türkan

Türkan Şoray, Yeşilçam’ın unutulmaz anılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşıyor! “Mavi Eşarp,” “Selvi Boylum Al Yazmalım” ve “Dila Hanım” gibi klasiklerin müzikleri, özel aranjmanlarla yeniden canlanırken, Türkan Şoray’ın anıları izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Türk sinemasının efsanesini bu büyülü performansta kaçırmayın!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 22 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hogwarts Senfoni Gösterisi

Bu kış, PRIME Orkestrası’nın dünya turnesinin bir parçası olan HOGWARTS Sympho Show, izleyicileri büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak. John Williams’ın ikonik Harry Potter melodilerinin yanı sıra Fantastik Canavarlar, Narnia Günlükleri ve Karayip Korsanları gibi sevilen filmlerden sürpriz müzikler de sahnede olacak. Modern orkestranın olağanüstü performansı, en son ses ve ışık teknolojileri ile birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak. Harry Potter hayranları ve senfonik müzik tutkunları için bu sihirli konseri kaçırmayın!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 26 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Aşkın Nur Yengi

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, hayranlarıyla buluşmak için sahne alıyor! Unutulmaz şarkıları ve etkileyici vokaliyle dinleyicileri büyüleyecek olan Yengi, geçmişten günümüze en sevilen hitlerini seslendirecek.

Yer: Jolly Joker Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 27 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Emir Can İğrek

Kendine has tarzı ve içten şarkı sözleriyle kalplere dokunan Emir Can İğrek, en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicileriyle özel anlar paylaşacak. Bu unutulmaz konser, müziğin büyülü atmosferinde anılara dönüşecek bir deneyim sunuyor. Emir Can İğrek’in etkileyici performansını kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 28 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Aralık Ayı Tiyatroları

Tomris

Şiirsel bir kara komedi olarak sahnelenen bu eser, bir akıl hastanesi odasında kendini Tomris Uyar zanneden bir okurun içsel dünyasına ve kadın-erkek ilişkilerine odaklanıyor. Yalnızlık ve özgürlük temalarının derinlemesine işlendiği bu hikaye, izleyicilere güçlü bir duygusal deneyim sunuyor. Bu unutulmaz performans, tiyatronun sınırlarını zorlayan bir anlatım biçimiyle dikkat çekiyor.

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 1 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 1 – 17 – 18 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Othello

William Shakespeare’in klasik eseri Othello, yeniden sahneye taşınıyor. Emine Ayhan’ın Türkçeye kazandırdığı bu oyun, aşk ve kıskançlığın yanı sıra politika, sınıf farkı ve kimlik gibi derin temaları ele alıyor. Kemal Aydoğan’ın yönetimindeki güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici tasarım ile, bu sezon boyunca Moda Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 1 – 19 – 20 – 21 – 22 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Afife

Kadının sahnede var olma mücadelesini ve Afife Jale’nin ilham verici hikâyesini çağdaş bir dille yorumlayan Afife, işgal altındaki İstanbul’da bir tiyatro kumpanyasının perde arkasını gözler önüne seriyor. Cesur kadınlara ve sanatçılara adanan bu etkileyici yapım, tiyatro severleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ağaçlar Ayakta Ölür

Casona’nın yazdığı bu derinlemesine dokunmuş oyun, kayıpların, yalanların ve bağların kırılganlığını sorguluyor. Bir ailenin torunuyla yeniden bağ kurma çabası, gerçek ile yalan arasında sıkışan bir dünyanın dramatik yansımasıdır. Büyükanne, bir yalanın içinde yaşamayı kabul ederken, gerçek torununun ortaya çıkması, her şeyin altüst olmasına yol açacaktır.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 2 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 3 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kötü Bir Gün

Boşandıktan sonra dededen kalma apartmana taşınan psikolog Erdem, apartman görevlisi Yakup’un garip davranışlarıyla yüzleşir. Yakup’un verdiği ürpertici haberler ve apartmanın karanlık geçmişi, ikiliyi rahatsız edici bir yüzleşmenin içine çeker. Toplumsal kodlarımızı sorgulatan bu sinir bozucu oyun, izleyiciyi derin bir gerilim ve mizah karışımıyla baş başa bırakıyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 3 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu

Tarih: 4 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Linçler ve Dudaklar

“Linçler ve Dudaklar”, Cemal karakterinin içsel çatışmalarını ve çevresiyle olan ilişkilerini sorgulayan etkileyici bir tiyatro oyunu. Eski bir binada, babasının eşyalarıyla dolu bir evde yaşam mücadelesi veren Cemal, sözde aykırı fikirleriyle çevresindekileri mahvederken kentsel dönüşümü başaramaz. Halil Babür’ün yazıp sahneye koyduğu bu yapım, akıl yoluyla yaşamı dizayn etmeye çalışanların hikayesini çarpıcı bir şekilde sunuyor.

Yer: DasDas

Tarih: 4 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür

‘Sarı Duvar Kâğıdı’ hikayesinden ilham alan Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, farklı olduğu için çevresi tarafından psikolojik baskıya maruz kalan genç bir kadının hikayesini sahneye taşıyor. Toplumun dayattığı “normallik” kalıplarına uymaya zorlanan kadın, yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında sanki başka bir kadının hapsolduğunu fark eder. Farklılık ve uyum kavramlarını sorgulayan bu özgün tiyatro eseri, bireyin özgürleşme mücadelesine dair güçlü bir mesaj veriyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 4 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Sette Cinayet

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, yeni interaktif oyunu Sette Cinayet ile izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor! Gizemli bir cinayetin işlendiği film setinde, başrol oyuncusu Arya Sönmez’in ani ölümüyle kaos başlar. Çekimlerin durmaması için yeraltı dünyasının temizlikçisi Barbaros çağrılır ve cinayeti çözmekle görevlendirilir. Barbaros’un keskin zekası, kozmik enerji takıntısı ve sinema dünyasının egolu karakterleriyle yaşadığı absürt çatışmalar, oyunu hem komik hem de gerilim dolu bir hale getiriyor. Selin Atasoy’un yazdığı, Okan Bayülgen’in yönettiği bu sürükleyici oyun, polisiye tutkunlarını bekliyor!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 4 – 15 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Medea

Kate Mulvany ve Anne-Louise Sarks’ın klasik Yunan tragedyasına yepyeni bir perspektif kazandırdığı Medea, izleyiciyi hikayeyi küçük oğullar Jasper ve Leon’un gözünden görmeye davet ediyor. Ebeveynlerinin giderek şiddetlenen tartışmaları arasında odalarına sığınan iki kardeşin masum oyunları, trajik bir kaderin gölgesinde şekilleniyor. Hira Tekindor’un yönettiği, Defne Kayalar’ın Medea’yı canlandırdığı bu çarpıcı yapım, güçlü oyunculukları ve duygu dolu anlatımıyla izleyenleri derinden etkileyecek.

Yer: Fişekhane

Tarih: 5 Aralık 2024, 19:00 – 21:00

Bilet: Biletinial

Büyük Aşıkların Sonuncusu

Neil Simon’ın zamansız romantik komedisi Büyük Aşıkların Sonuncusu, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille yeniden yorumlayarak seyirciyle buluşuyor. Başarılı restoran sahibi Barney Cashman’ın tekdüze evliliğine renk katma çabasıyla çıktığı üç randevu, onu eğlenceli ve beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa sürüklüyor. Her biri farklı karakterde üç kadınla gerçekleşen bu karşılaşmalar, hayatı sorgulayan dokunuşları ve bol kahkahasıyla izleyenlere keyifli bir deneyim sunuyor. Sevginin ve insan olmanın özüne dair mesajlar barındıran bu sürprizlerle dolu oyun, herkesi kendi hayatına dair bir şeyler bulmaya davet ediyor.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tarih: 5 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

Tarih: 6 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Müfettişler

Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler,” Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Engin Hepileri’nin sahneye koyduğu bu eser, modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin yarattığı kutuplaşmayı ele alırken, eşit bir dünya hayalini ve özgür bir yaşam için harekete geçme çağrısını vurguluyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 7 Aralık 2024, 17:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 8 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 8 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz, Sam Shepard’ın klasikleşmiş True West oyununa çağdaş bir yorum getiriyor. İki zıt kardeşin – kentli senarist ve özgür ruhlu hırsız- birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikâyesi, doğa ve kent, sanat ve ticaret, hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmaları sahneye taşıyor. Sistem içinde ezilen insanın çıkış yolu arayışını mizah ve dramla harmanlayan bu oyun, izleyicilere derin bir sorgulama sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 8 Aralık 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Hayal Satıcısı

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikayesinden ilhamla, kadınlığın ezberlenmiş rollerine ve eril dilin dayattığı körlüğe cesur bir ayna tutuyor. Bir fal kahvesinde, kendi cenderesinde sıkışıp kalmış bir kadının hikayesi, gelen-giden hayatlarla iç içe dokunurken, toplumun görme biçimini ve kaçış yollarını sorguluyor. Kadın olmanın zorluklarına güçlü bir eleştiri getiren bu etkileyici oyun, çarpıcı anlatımıyla izleyicilere derin bir düşünme alanı sunuyor.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 8 Aralık 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Mercaniye Çok Yaşa

“Mercaniye Çok Yaşa!”, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen mizahi bir oyunla izleyiciyi zaman tüneline davet ediyor. Neşeli şarkılar, eski dönem tınıları ve ibretlik karakterlerle süslenen bu eser, köhne bir savaş gemisi olan Mercaniye’nin kaptanı Asaf ve mürettebatının çürüyen hayallerini anlatıyor. Gelenekten aldığı ilhamla, tarih ve mizahı harmanlayarak toplumsal ve bireysel çöküşleri güldürüyle ele alan oyun, Aziz Nesin’in izahı olmayan şeylerin mizahını yaratma sözünü adeta sahnede canlandırıyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 9 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Edith

Selin Köseoğlu’nun yazıp yönettiği ve Edith Piaf’ın aşklarını, kayıplarını ve şarkılarını günümüz dünyasında yeniden canlandırdığı Edith, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Piaf’ın meşhur şarkılarının Türkçe versiyonlarıyla harmanlanan bu tek kişilik müzikli oyun, Köseoğlu’nun performansı ve piyanoda Onur Avdan’ın eşsiz eşliğiyle sahnede hayat buluyor. Edith, alışılmış “Kaldırım Serçesi” figürünün ötesine geçerek, seyirciye bambaşka bir Piaf portresi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Freud’un İnsanları

Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi, Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla mizahi bir dille tiyatro sahnesine taşınıyor. Tiyatro Yeditepe ve BAM Yapım prodüksiyonu “Freud’un İnsanları,” psikoseksüel gelişimini tamamlayamamış bireylerin birbirleriyle ilişkilerini esprili bir şekilde ele alıyor. Bu oyun, cinselliğin ilgi çekiciliğini ve mizahın gücünü bir arada sunarak izleyicileri düşündürüyor. Freud’un teorisinin ışığında, eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

Tarih: 10 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Üçü Bir Arada

“Üçü Bir Arada,” çapkın bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanserden kurtulmuş eski bir kaleci ve komplo teorilerine saplanmış uyumsuz bir sosyopatın yollarının kesiştiği karanlık bir komediyi sahneye taşıyor. Erkek dünyasının karmaşık ve gizli yanlarını mizahi bir dille ele alan bu oyun, erkeklerin toplumun beklentileri karşısında yaşadığı içsel mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yılbaşı gecesi, komşularla yapılan beklenmedik bir karşılaşma ve kaybedilen erkeklik mücadeleleri, oyunun merkezinde yer alıyor.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 10 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Martı Mıyım?

Anton Çehov’un Martı oyununu günümüze uyarlayan bu etkileyici prodüksiyon, yaşamın belirsizlikleri ve insan ilişkilerinin karmaşası üzerine derinlemesine bir sorgulama sunuyor. Beş oyuncu, geçmişten geleceğe uzanan zamansız bir yolculuk yaparak, günümüzün zorluklarıyla yüzleşiyor ve izleyicilere düşündürücü bir deneyim yaşatıyor. Hem geçmiş hem de şimdi ile bağlantı kurarak, varoluşsal sorulara hınzırca gülümseyen bir bakış açısı getiriyorlar.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: Ortaköy Kültür Merkezi

Tarih: 11 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bir Baba Hamlet

İki cesur oyuncunun Hamlet’i sahneye koyma çabası, seyirciyi bol kahkaha vaat eden bir rezillik hikâyesine sürüklüyor. Yücel Erten’in usta çevirisi ve Sebastian Seidel’in komik metniyle şekillenen oyun, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun unutulmaz performanslarıyla seyirciyi büyülüyor. Baba Sahne’nin bu keyifli yorumu, klasik bir hikâyeye farklı bir bakış sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 11 – 12 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hiçbi Şey Olmamış Gibi

“Hiçbi Şey Olmamış Gibi”, evlilik yıldönümlerini bile hatırlamakta zorlanan bir çiftin mizahi ve absürt hikayesini sahneye taşıyor. Her zamanki mekânlarında, garsonun alışılmadık menüsüyle karşılaştıkları bu akşam, bastırılmış duyguların ve toplumun dayattığı kalıpların eğlenceli bir sorgulamasına dönüşüyor. Komik ve düşündürücü bir dille, konuşulamayanların hem bireyleri hem de toplumu nasıl şekillendirdiğine ışık tutan bu oyun, izleyicilere sıradan anların arkasındaki derinliği gösteriyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 11 – 18 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 12 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Cyrano

Edmond Rostand’ın klasik eseri Cyrano De Bergerac, bu sezon DasDas’ta Ahmet Sami Özbudak yönetiminde yeniden sahneleniyor. İzleyiciler, şiirsel ve masalsı atmosferde aşk, yalnızlık ve ölüm temaları etrafında derin düşüncelere dalacaklar. Cyrano, hayata meydan okumanın sadece bilek gücüyle değil, söz gücüyle de mümkün olduğunu sorgularken, geçmişin ve günümüzün güzellik meselelerine ışık tutacak.

Yer: DasDas

Tarih: 12 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Hillside Live by Ing

Tarih: 12 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Çirkin

Firuze Engin’in kaleminden çıkan, Güray Dinçol’un yönettiği Çirkin, izleyiciyi masalsı bir ihanete tanıklık etmeye davet ediyor. Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun başrollerini paylaştığı bu yenilikçi oyun, Anadolu masalları ve geleneklerinden ilham alarak, anlatı tiyatrosunu dijital enstalasyonla harmanlıyor. Farklı teatral stilleri çağdaş tiyatro enstrümanlarıyla birleştiren Çirkin, mitik ve gerçeküstü evrenini teknolojiyle buluşturarak benzersiz bir sahne deneyimi sunuyor.

Yer: Alan Kadıköy

Tarih: 12 – 13 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Şakşakçılar

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı ve Çağlar Çorumlu’nun sahneye taşıdığı “Şakşakçılar”, 1895 Paris’inde geçen eğlenceli bir hikaye sunuyor. Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur, açılış gecesine iki saat kala ekibi tarafından terk edilince, acemi şakşakçılarla dolu bir prova macerasına atılıyor. Seyircilerin de katılımıyla, mizah ve müziğin iç içe geçtiği bu komik serüven, büyük yapımın alkış düzenini kurtarmak için yapılan çabaları gözler önüne seriyor. “İmkansız bizim lügatımızda yoktur” sözüyle sahnede yaşanan kahkaha dolu anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: TiyatrOPS

Tarih: 13 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

Seviyorsan Git Ayrıl Bence, boşanmak üzere olan bir çiftin geçmişlerini sorguladığı ve birbirlerini yeniden keşfettiği komik bir hikaye sunuyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedi, Krizantem Çay Bahçesi’nde yaşanan eğlenceli bir yüzleşmeyi sahneye taşıyor. Aşk, çatışma ve aile içi uyuşmazlıkları mizahi bir dille ele alan oyun, izleyicilere hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 13 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Şirreti Evcilleştirmek

Moda Sahnesi, William Shakespeare’in klasik eseri “The Taming of the Shrew”yu, yeni bir çeviri ve yorumla izleyicilerle buluşturuyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak dilimize kazandırılan bu eser, daha önce “Hırçın Kız” adıyla sahnelenmişti. Uzun yıllardır birlikte oynayan Moda Sahnesi oyuncuları, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisiyle bu klasiği sahnede yeniden canlandırıyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 13 – 14 Aralık 2024, 16:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Mutlu Aile Tablosu

“Mutlu Aile Tablosu” seyirciyi Elaine ve Ken Haber’in monoton bir evlilikten çıkış arayışına sürüklüyor. Orta yaş krizine giren çift, hayatlarını değiştirmeye karar verdiklerinde, bu yenilik çabası onları beklenmedik kaoslara sürüklüyor. Çocuklarının da etkisiyle ilişkilerini sorgulayan Haber ailesinin komik ve dokunaklı hikayesi, izleyenlere hem kahkahalar hem de derin bir içsel yolculuk sunuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 13 – 14 – 20 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bayanlar Baylar Dario Moreno

“Bayanlar Baylar Dario Moreno,” ünlü Türk şarkıcı Dario Moreno’nun hayatını, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in gerçek ve kurgu arasında ustaca gidip gelen anlatımıyla sahneye taşıyor. Kosta Kortidis, Moreno’nun müzik kariyerini, kişisel yolculuklarını ve dünyaca ünlü bir yıldız olma sürecini dramatik bir performansla izleyiciye sunuyor. Bu müzikli tiyatro oyunu, Moreno’ya bir saygı duruşu niteliğinde, izleyicileri nostaljik ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 14 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 14 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşık Shakespeare

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle göz dolduran Aşık Shakespeare, Türkiye’de ilk kez sahneye konuyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare, Nezaket Erden’in ise Viola olarak hayat bulduğu bu etkileyici prodüksiyon, sahne üzerindeki 40 ve sahne arkasındaki 30 kişiyle toplamda 70 kişilik dev kadrosuyla dikkat çekiyor. Shakespeare’in gençliğine ve tutkulu mücadelesine odaklanan oyun, tiyatro dünyasında aşkın en tuhaf hallerini ve bir kumpanyanın sahneleme sürecinde yaşadığı karmaşaları mizahi bir dille ele alıyor.





Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 14 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Timsah Ateşi

Timsah Ateşi, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı, çarpıcı bir aile draması olarak sahneye taşınıyor. Mehmet Ergen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da, sevgisiz bir evde geçen, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı ilişkisini anlatıyor. Grotesk ve sürreal öğelerle bezeli bu gerilim dolu hikâye, izleyicilere temposu hiç düşmeyen etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 15 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Passo

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 15 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Passo

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif, kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir. Başrollerini Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznür Serçelerin paylaştığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 15 Aralık 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Alevli Günler

Üç eski arkadaşın dostlukları, içlerinden birinin kanser olup ölümden sonra yakılmak istemesiyle sıra dışı bir sınavdan geçiyor. Bir kasap, bir muhasebeci ve bir profesör, farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle yüzleşirken başvurdukları her yer onlara ayrı bir komedi yaşatır. Hem güldüren hem düşündüren bu hikaye, anlaşmazlıkların ortasında dostluk ve inanç çatışmalarını mizahi bir dille sahneye taşıyor.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tarih: 16 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikayesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 18 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden esinlenen “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, müzik ve dans eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Sanatçının içtenlikle anlattığı anılar, kahkahalar ve hüzün dolu anlarla harmanlanarak seyircilerle buluşuyor. Belgün’ün büyük ilgi gören kitabı “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi”den uyarlanan bu gösteri, izleyicilere keyifli ve duygu dolu bir akşam vadediyor.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tarih: 18 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Van Gogh

Tiyatrogerçek, Van Gogh’un tutkulu yaşamını ve trajedisini sahneye taşıyor. Sanatçının resme olan aşkı, içsel mücadelesi ve trajik sonuna kadar uzanan bu etkileyici hikaye, izleyicileri onun atölyesine ve zihnine davet ediyor. Yoğun ilgi üzerine yeniden sahnelenen bu oyunda, Van Gogh’un “bir yüzde sevgi yaratma” arayışına tanık olurken, sanat ve insan olma üzerine derin bir portreyle karşılaşacaksınız.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 18 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: Akatlar Kültür Merkezi

Tarih: 19 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Öteki

Emin Alper’in Dostoyevski’nin “Öteki” eserinden sahneye uyarladığı bu özgün kara komedi, izleyicileri derin bir içsel sorgulamaya davet ediyor. Fiziksel olarak tıpa tıp benzeyen, ancak karakter olarak zıtlıklar barındıran bir alter-ego ile yüzleşen ana karakterin hikayesi, hem düşmanlık hem de kıskançlık temalarını irdeliyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 19 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 19 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Plastik Aşklar

Ödüllü komedi Plastik Aşklar, usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural’ın muhteşem performanslarıyla sahneye taşınıyor. Farklı geçmişlere sahip iki kadın, Hıdırellez gecesinde karşılaşarak, yaşamlarının plastikleşen aşklarını ve kendileriyle barışma çabalarını sorguluyor. Modern ilişkilerin yapaylığına mizahi bir dille yaklaşan oyun, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarak, aşkın ve yaşamın karmaşasını gözler önüne seriyor. Sımsıcak bir komedi deneyimi için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 20 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Üç Eksi Bir

Üç Eksi Bir, kayıpların geride bıraktığı boşlukları ve onların derin anlamlarını sorgulayan etkileyici bir oyun. Sevdiğimiz birinin gidişiyle eksilenin sadece bir varlık olmadığını hatırlatan eser, izleyiciyi duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Zarif anlatımıyla kalplere dokunan bu oyun, kayıpların bıraktığı izleri incelikle sahneye taşıyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 20 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Uçmak “Hazerfan Ahmed Çelebi”

17. yüzyıl İstanbul’unda geçen bu büyüleyici hikaye, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin uçma sevdasına adanmış tutkulu yaşamını sahneye taşıyor. Kuşların kanat çırpışından ilham alan Hezarfen’in, rakibi Lagari Hasan Çelebi ile rekabeti ve Sultan IV. Murad’ın gözetimindeki cesur denemesi, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor. İnsanlık ve hayaller arasındaki ince çizgide yürüyen bu etkileyici performans, uçmanın özgürlük ve korkuyla harmanlanan büyüsünü gözler önüne seriyor. İstanbul’un semalarını dolduran bu destansı hikayeye tanıklık etmeye hazır olun!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 20 – 21 – 22 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 21 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Proje Diktatör

“Proje Diktatör”, 2022 yılında İngiltere’de Rhum and Cly ekibi tarafından Devising Tekniği ile hayata geçirilen etkileyici bir yapım. Otoriter rejim altında yaşayan sanatçılarla yapılan görüşmelerden ilham alarak oluşturulan oyun, günümüzdeki sert politik iklime dair derin bir sorgulama yapıyor. Seyircileri de dahil eden interaktif yapısıyla “Problemler Nasıl Çözülür?” sorusuna sıra dışı yanıtlar arayan Proje Diktatör, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

Tarih: 22 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Fanatik

Fanatik, Tanju ve Eda’nın 5 yaşındaki oğulları Atlas’a, cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir dille anlatma çabasını konu alıyor. Gerçekleri aktarmak isteyen bu aile, Tanju’nun annesinin öbür dünyaya dair inancı ile çatışırken, Tanju, Galatasaraylı yapılan oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Aile içinde yaşanan bu komik ve duygusal çatışma, kimliklerimizi şekillendiren aile baskısını ele alıyor. Fanatik, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir ailenin mücadelesini sahneye taşıyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 22 Aralık 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Aşk Hikâyen Düşmüş

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Emrah Eren’in yönettiği Aşk Hikâyen Düşmüş, hiç kavuşmamış iki aşığın masalsı hikâyesini sahneye taşıyor. Oyun, ruh eşlerinin yollarının kesişip kesişmeyeceğini sorgularken, parmak boyunda insanlar ve kanatlı müzisyenler gibi fantastik unsurlarla büyülü bir dünya sunuyor. Ayça ve Fatih Koyunoğlu’nun performanslarıyla hayat bulan bu neşeli masal, izleyicilere aşkı yeniden hatırlatacak.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 22 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Karanlık Şarkılar

Karanlık Şarkılar, sevgi, bağımlılık ve hafıza etrafında dokunan derin bir hikâye. Tesadüfen bir Adsız Alkolikler toplantısında yolları kesişen iki hassas ruh, bağımlılığın yıkıcı etkileriyle sınanan tutkulu bir aşkı paylaşır. Hatıraları kaybetmenin duygulara etkisini sorgulayan oyun, unutmanın karanlığına karşı sevginin ışığını arayan bir yolculuk sunuyor.

Yer: Boa Sahne

Tarih: 22 Aralık 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tarih: 23 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Leyla ile Mecnun Değil

Boşanma davalarına bir gün kala, en sevdikleri dostlarının cenazesinde buluşan Kadın ve Adam, didişmelerin, gülüşmelerin ve derin sorgulamaların arasında hayatın karmaşıklığını keşfediyor. Sevgi, öfke, mutluluk ve tükenişin iç içe geçtiği bu oyun, izleyicilere insan ilişkilerine dair unutulmaz bir yolculuk vadediyor.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 24 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşk Biter Mi?

“Aşk Biter mi?”, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın güçlü performanslarıyla Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor. Eski sevgililerin yıllar sonra bir araya gelerek geçmişle hesaplaştığı bu etkileyici oyun, “aşk biter mi?” sorusunun peşine düşüyor. Edebiyat, şiir ve müziğin harmanlandığı oyun, izleyicilere derin duygusal anlar yaşatırken, gerçek aşk hikâyeleri ve şiirlerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Haberci

Tragedyalarda önemli bir rol üstlenen haberciler, halk ve krallar, tanrılar ve insanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, duydukları haberlerle olayların akışını etkilerler. Ancak bu karakterler, getirdikleri kötü haberlerle insanlık tarihinin en karanlık yüzlerine zorunlu tanıklık eden figürlerdir. Sahnedeki varlıkları, kendilerine biçilen rollerle sınırlı kalırken, kim oldukları ve varlıkları hakkında derin bir belirsizlik taşırlar. Bu etkileyici yapım, izleyicilere varoluşun anlamını sorgulatırken, trajedinin evrensel gerçekleriyle yüzleşme fırsatı sunuyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 25 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür. İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 26 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Loop

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki belirsizliği sorgulayan Umut, içsel yolculuğunda kendi gerçekliğini hatırlamaya çalışırken, etrafındaki dünyanın akışını durdurmanın yollarını arar. Kendi zihin sağlığının “düzeltilmesi gereken bir şey” olarak görülmesinin tuzaklarını fark eden Umut, izleyicilere derin bir düşünsel deneyim sunuyor. Bu etkileyici performans, belirsizlik ve içsel kopukluk temalarıyla izleyicileri düşündürmeye davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Bülent Beyin Hikayesi

“Bülent Bey’in Hikâyesi”, beyin ve organlar arasındaki komik ve düşündürücü bir yönetim mücadelesini sahneye taşıyor. Beyin, diğer organları yönetirken aralarında yaşanan absürt ve eğlenceli olaylar Bülent Emrah Parlak’ın beynini, ünlü oyuncuların ise organları canlandırdığı bu oyunda hayat buluyor. İki perdelik bu kahkaha dolu tiyatro, izleyiciyi organların isyanıyla beyin arasındaki çatışmalara ve hayal gücünü zorlayan bir hikâyeye davet ediyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 28 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 29 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Disko Topu

Disko Topu, hayatın zorluklarına rağmen var olmanın ve devam etmenin hikayesini benzersiz bir dille anlatıyor. 17. yaş gününde aldığı gizemli bir davetle yeni bir hayata adım atan genç bir kadının, “Küçük” adını verdiği bebeğiyle birlikte toplumun karmaşıklığına karşı verdiği mücadele, hem çarpıcı hem de dokunaklı bir şekilde sahneye taşınıyor. Normal dediğimiz kavramları farklı bir gözle sorgulayan bu etkileyici yapım, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

İstanbul Aralık Ayı Stand-Up Showları

Ali Congun Stand Up

Ali Congun, stand-up gösterisiyle izleyiciyle buluşuyor! Şehir Eliti gösterisiyle kasaba kurnazlığını ve kentlileşme çabalarını ironik bir dille işleyen Congun, bu kez kariyer hırsı ve aşk acısı temalı setiyle sahnede olacak. Kahkaha dolu bu geceyi kaçırmayın!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 1 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Sarp Apak

Ünlü oyuncu Sarp Apak, uzun zamandır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyircilerle buluşuyor! Komedyen, üzerinde titizlikle çalıştığı çok beğenilen setiyle görkemli bir hırpalanış hikâyesi sunacak. Bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: DasDas

Tarih: 3 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Mobilet

Seda Yüz

Seda Yüz, hayata mizahi bir pencereden bakan tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük yaşamın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlar yaşatarak dertlere neşeli bir dokunuş katıyor. Eğlence dolu bu keyifli gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 3 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Yavuz Günal “III. Yavuz”

Yavuz Günal, “III. YAVUZ” adlı yeni stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor! Kendine has mizah anlayışıyla gündelik hayatın absürtlüklerini ve toplumun dinamiklerini komik bir dille anlatan Günal, izleyenleri kahkahalarla buluşturuyor.

Yer: House Of Performance

Tarih: 8 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Erkekler Gülemez

Ayşegül Kaplan, yıllardır sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi edindiği “Kız Kafası” konseptini bu kez sahneye taşıyor. Kadın-erkek ilişkilerini samimi ve alaycı bir dille ele alan bu stand-up gösterisi, gündelik hayattaki durumlara kadın gözünden eğlenceli bir bakış sunuyor. Sadece kadın izleyicilere açık olan bu benzersiz performans, mizah dolu bir akşam vaat ediyor.

Yer: Bahane Kültür

Tarih: 8 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İlker Gümüşoluk

15 yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

Tarih: 11 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Gökhan Ünver

Reklamcılığı bırakarak sahneye adım atan Gökhan Ünver, mizahını hayatın her alanından esprilerle süslüyor. Sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zorlukları ve ebeveynlik gibi konulara dokunan Ünver, samimi ve eğlenceli bir üslupla izleyicilerini kahkahaya boğuyor. A’dan Z’ye her detayı içtenlikle sahneye taşıyan bu gösteri, izleyenlere unutulmaz bir stand-up deneyimi sunuyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 12 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, kariyerden aşka, sağlıktan günlük hayata uzanan başarı kavramını esprili bir dille sorguladığı stand-up gösterisiyle seyirciyle buluşuyor. Hayata mizah dolu bir perspektiften bakan bu keyifli performans, izleyicilere kahkahalarla dolu bir akşam sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kaan Sekban

Kaan Sekban, kurumsal hayattan sahneye uzanan yolculuğunda, kendi odasındaki talk şovlarını artık seyirci karşısında gerçekleştiriyor. Beyaz yakalı yaşamın eğlenceli yanlarını kendine özgü üslubuyla ele alan Sekban, plaza hayatından cast ajanslarına, sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar birçok konuyu mizahi bir dille yorumluyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Aralık 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu & Eser Yenenler’in samimi ve eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi”, yenilenmiş haliyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Evlilik, ikili ilişkiler ve ebeveynlik üzerine esprili anlatımlarıyla hem kahkahalar attıran hem de terapi etkisi yaratan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 15 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

CMXXIV

Cem Yılmaz, izleyicileri kahkahalara boğan CMXXIV gösterisiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geri dönüyor! Yılmaz’ın mizah dehası ve benzersiz esprileriyle dolu gösterisi, yine izleyicilere unutulmaz bir komedi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kahkaha dolu anlar için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Tolga Çevik “Tolgshow”

Tolga Çevik, “Tolgshow” ile doğaçlama yeteneğini bir kez daha sergilemek için Türkiye turnesine çıkıyor! “Arkadaşım” karakteriyle tanınan Çevik, bu kez “Gizemli Yönetmen” Fırat Parlak ve müzisyen Özer Atik’in desteğiyle sahnede. Her gösteri, izleyiciyle etkileşimli ve kahkaha dolu bir deneyime dönüşecek. Kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Pınar Fidan

Pınar Fidan, stand-up gösterisiyle Kült Kavaklıdere Çankaya sahnesinde izleyicileriyle buluşuyor. Gösterisinde, bazı ailevi meseleler, kaşarlar, piyonlar, Menemen Olayı ve Kutsi gibi renkli konularda eğlenceli tespitler yaparak, mizahi bakış açısını cesurca sahneye taşıyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 22 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Barbaros Şansal “Burda Olmaz“

Terzi yamağı konuşuyor! Barbaros Şansal, yeni gösterisi Burada Olmaz ile sahneye çıkıyor ve izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeye davet ediyor. Moda dünyasından sanat ve politikaya kadar pek çok konuya mizahi bir üslupla dokunan Şansal, “Burda Olmaz Fakat Her Yerde Olur” diyerek toplumsal ve politik meselelere dikkat çekiyor. Sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek bu özel gösteri, izleyenlere keskin zekâsıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

Tarih: 22 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Passo

Sergen Deveci “Ketenpere / Olan”

Sergen Deveci, ilişkilerin karmaşık dünyasını mizahi bir dille ele aldığı yeni gösterisiyle seyirciyle buluşuyor. Münzevilik ve toplumun beklentileri arasındaki çelişkilere odaklanan performans, sürdürülebilir bir yaşam için ilişkilerin önemini sorgularken, herkesin kendi hayatından izler bulabileceği anlar sunuyor. Hem düşündüren hem de kahkaha attıran bu etkileyici gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Yer: Torium Sahne

Tarih: 25 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Anlatanadam

Rabarba’nın vazgeçilmez isimlerinden Anlatanadam, 90 dakikalık iki perdelik stand-up gösterisiyle sahnede! Meksika Açmazı’ndan tanıdığımız komedyen, eğlenceli hikayeler ve keskin tespitlerle izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Anlatanadam, enerjik ve samimi performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam sunuyor.

Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tarih: 28 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletix

İstanbul Aralık Ayı Festivalleri ve Partileri

Wonder Village İstanbul 2024

Kış mevsiminin büyüsünü hissettiren Wonder Village, KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını açıyor. Alışveriş standlarından buz patenine, çocuk tiyatrolarından konserlere kadar herkes için eğlence dolu bir deneyim sunan bu büyülü kış marketi, rengârenk ışıkları ve eşsiz atmosferiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 1 – 29 Aralık 2024

Bilet: Biletix

İstanbul Aralık Ayı Workshopları

Etkile

Erdal Uzunoğlu ile gerçekleşecek “Etkile” etkinliği, hitabet, networking ve hikaye anlatıcılığının gücünü keşfetmek isteyenler için özel bir fırsat sunuyor. Han Spaces katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, katılımcıların kelimelerle dünyaları değiştirme potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olacak. Sınırlı kontenjanla sunulan bu deneyimde yerinizi ayırtarak, hem profesyonel hem de kişisel hayatınıza değer katabilirsiniz. Kelimelerin gücünü öğrenmek ve etkili iletişim becerilerinizi geliştirmek için bu eşsiz etkinliği kaçırmayın.

Yer: Han Spaces Levent

Tarih: 12 Aralık 2024, 19:00

Klasik İtalyan Mutfağı El Yapımı Makarna Workshop

İtalyan mutfağının zarif dünyasına adım atacağınız bu workshop, ev yapımı makarna yapımının sırlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir deneyim sunuyor. Tagliatelle yapımı sırasında kurutulmuş domates ve karidesin muhteşem uyumunu öğrenecek, ileri pişirme ve sunum teknikleriyle el becerinizi geliştireceksiniz. Finalde sunulan tiramisu ise bu keyifli etkinliği tatlı bir anıya dönüştürecek.

Yer: Harmony Gastronomi

Tarih: 13 Aralık 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Sushi Workshop

Bu özel Akira Back Workshop, sushi tutkunlarını benzersiz bir deneyime davet ediyor. Usta şefler Sungmo Lee ve Fatih Alkan rehberliğinde, dünya çapında ünlü Akira Back lezzetlerini keşfedecek ve sushi yapımının inceliklerini öğreneceksiniz. Özenle seçilmiş şaraplarla eşleştirilen bu etkinlik, hem damaklara hem de öğrenme tutkusuna hitap eden unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Yer: JW Marriott Otel

Tarih: 14 Aralık 2024, 15:30

Bilet: Biletix

Ivana Chubbuck ile Oyunculuk Workshop’u

Oscar ödüllü yıldızların koçu Ivana Chubbuck, iki yıl aradan sonra Türkiye’ye dönerek oyunculuk dünyasını harekete geçiriyor. 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek workshop, ActingLab Oyunculuk Akademisi ve Müge Duygun Chubbuck Studio iş birliğiyle gerçekleşecek. Daha önce Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin gibi isimlerin katıldığı bu özel etkinlik, katılımcılara kendi potansiyellerini keşfetme ve performanslarını bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunuyor.

Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Tarih: 15 – 16 Aralık 2024, 08:00

Bilet: Biletix

Tam 12’den Vurmak: 2025’i Kucaklamak için 2024’ü Anlamak

Han Spaces ve Big5Mingle iş birliği ile gerçekleşen Han Mingles etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek “Tam 12’den Vurmak: 2025’i Kucaklamak için 2024’ü Anlamak”, katılımcıların 2024 yılını derinlemesine inceleyerek 2025’e daha sağlam bir başlangıç yapmasını sağlayacak. Etkinlik, ekonomist ve tarihçilerin katılacağı dinamik bir panelle 2024’ün önemli olaylarını değerlendirip geleceğe dair öngörüler sunacak. Ardından, kişisel bakım ve güzellikteki en son trendler hakkında uzmanlardan ilham alarak 2025 için hazırlık yapacak. Etkinlik, geçmişi ve geleceği sorgulayan interaktif bir deneyim sunacak.

Yer: Han Spaces Levent

Tarih: 17 Aralık 2024

Dünya Mutfağı Tapas Workshop

Dünya Mutfağı Tapas Workshop, İspanya’nın en sevilen atıştırmalıklarını hazırlamayı öğretirken katılımcıları lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Avokadolu karideslerden zeytin tepenade’ye, acı chili marmelatından arrosticini şişlere kadar, her bir tarif hem yaratıcı hem de uygulamalı olarak sunuluyor. İleri seviye pişirme ve sunum tekniklerinin de aktarıldığı bu atölye, akşam yemeklerinden önce eşsiz tapas hazırlamak isteyenler için mükemmel bir deneyim!

Yer: Harmony Gastronomi

Tarih: 18 Aralık 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Özel Işıklı Kurabiye Evi

Özel Işıklı Kurabiye Evi Workshop’u ile yılbaşı ruhunu tatlı bir dokunuşla yakalayın! Royal icing ve şeker hamuru süslemeleriyle kendi eşsiz kurabiye evinizi tasarlayacağınız bu atölyede, hem yaratıcılığınızı konuşturacak hem de ışıklı detaylarla göz alıcı bir sonuç elde edeceksiniz. Keyifli bir atmosferde gerçekleşecek workshop, hem lezzet hem de estetik açısından unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 19 Aralık 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Yılbaşı Özel Mezeler ve Kanepeler

Gastronomi tutkunları için eşsiz bir deneyim sunan Yılbaşı Özel Mezeler ve Kanepeler workshop’u, lezzetli ve yaratıcı sunumlarla yeni yıl ruhunu sofralara taşıyor. Çıtır baklava hamuru ile sebze salatalarından fıstıklı hibeşe, labne peyniri ve taze baharatlarla zenginleştirilmiş kanepelere kadar pek çok özel tarifi hazırlamayı öğrenebilirsiniz. Hem şık hem de nefis atıştırmalıklar yaparak misafirlerinizi etkilemek için bu etkinliği kaçırmayın!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 19 Aralık 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Christmas Cocktail

Yeni yıl ruhuna uygun, arkadaşlarınız ve sevdikleriniz için özel kokteyller hazırlamayı öğrenmek ister misiniz? Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek Yılbaşına Özel Kokteyl Workshopu, popüler tariflerin sırlarını paylaşarak yılbaşı akşamınıza lezzet ve keyif katacak. Kendi elinizle hazırlayacağınız kokteyllerle yeni yılı en lezzetli şekilde karşılamak için bu deneyimi kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 27 Aralık 2024, 19:00

Bilet: Biletix





Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Aşk Bize Masal Olur

Kerem Pilavcı’nın kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in rejisiyle sahnelenen Aşk Bize Masal Olur, izleyicileri aşkın masalsı coğrafyasında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Aslı, hayatının farklı dönemlerindeki aşklarını masallarla harmanlayarak, mutlu sonların ötesindeki hikayeleri paylaşıyor. İstanbul’un sokaklarında kendi masalını arayan bu güçlü karakter, inancını ve devam etme gücünü izleyicilere ilham dolu bir anlatımla sunuyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

An Epic Symphony & Mustafa Sandal & maNga

Istanbul Night Flight, 10. sezonuna hazır! Türk pop müziğinin yıldızı Mustafa Sandal ve rock müziğin sevilen isimlerinden maNga, 24 Ocak’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda An Epic Symphony projesiyle sahne alıyor. Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşecek bu büyüleyici performansı kaçırmayın. Müzik dolu bu unutulmaz gece için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 24 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

İrem Derici

Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, 25 Ocak akşamı Jolly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla yeni yılın ilk günlerini coşkuyla renklendirecek olan Derici, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 25 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

The Lion King: Live In Concert

The Lion King’in 30. yıl kutlamaları kapsamında, büyüleyici hikâye ve müzikleri canlı orkestra eşliğinde dev ekranda yeniden hayat buluyor. Simba’nın kendini keşfetme ve liderlik yolculuğunu izlerken Hans Zimmer ve Elton John’un unutulmaz eserleriyle Afrika’nın eşsiz atmosferine davetlisiniz. İhanet, dostluk ve cesaretle dolu bu nostalji dolu macera, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 26 Ocak 2025, 15:30

Bilet: Passo

1923 Müzikali

Cumhuriyetimizin 100. yılında, tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa hazır olun! Dört arkadaşın Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde kaybolmasıyla başlayan macera, onları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’na götürüyor. Bandırma’nın dalgalarından Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan bu eser, genç, yaşlı, kadın ve erkek birçok isimsiz kahramanın destanını müzik, dans ve etkileyici sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. 100 kişilik dev kadronun performansını kaçırmayın ve Cumhuriyet kahramanlarına saygı duruşunda bulunun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Biletinial

Ahtamar Efsanesi

“Ahtamar Efsanesi,” aşk ve tutkunun zamansız hikayesini müzik ve dansla sahneye taşıyor. Şair Hovhannes Tumanyan’ın şiirinden ilham alan Majak Toşikyan’ın büyüleyici müzikleri eşliğinde sahnelenen bu özel gösteri, 45. yılını kutlayan Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun usta yorumuyla hayat buluyor. 70 dansçı, 3 solist ve dev bir ekibin yer aldığı performans, izleyicileri bu toprakların derinliklerinden gelen efsanevi bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 31 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Mireille Mathieu

Fransız chanson müziğinin efsanevi sesi Mireille Mathieu, 20 Şubat’ akşamı İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. “60. Anniversary” turnesi kapsamında sahne alacak olan Mathieu, “La Paloma Adieu” ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere büyüleyici bir gece yaşatacak. Güçlü vokali ve zarif sahne duruşuyla milyonları etkileyen sanatçı, İstanbul’daki konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 20 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Geleceğe Dönüş

Sinemanın ikonik yapıtlarından Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 40. yılını canlı orkestra eşliğinde unutulmaz bir deneyimle kutluyor! Marty McFly ve Doc Brown’ın zamanda yaptıkları macera dolu yolculuğu, Alan Silvestri’nin büyüleyici müzikleriyle dev perdede yeniden yaşamak için Volkswagen Arena’da yerinizi alın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun ikonik karakteri Huysuz Virjin’in sahne arkasındaki dünyasına dair derin bir bakış sunan Seyfi Bey, izleyicileri geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 2007 yılında, Seyfi Bey’in sahneye çıkmadan önceki anlarına odaklanan bu oyun, onun yaşamı boyunca risk alarak yarattığı Huysuz Virjin karakterinin inceliklerini gözler önüne seriyor. Armağan Çağlayan’ın ustalıkla kaleme aldığı metin, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. Eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun portresini çizen bu oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Ross the Boss

Ross The Boss, Manowar klasiklerini çalacağı özel bir konser serisi için Türkiye’ye geliyor! “Sign of the Hammer” albümünü baştan sona seslendireceği bu unutulmaz gecede, Battle Hymn ve Kings of Metal gibi efsanevi parçalar da yer alacak. Marc Lopes, Dirk Schlächter ve Rhino’nun eşlik edeceği bu güçlü performans, metal severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Heavy metal tarihine damga vuran bu efsanevi müzikal yolculuğa tanıklık etmeye hazır olun!

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 5 Nisan 2025, 21:30

Bilet: Biletinial

Chicago

Broadway’in en uzun soluklu müzikallerinden Chicago, 15 – 20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de sahneleniyor. Orijinal Broadway prodüksiyonu, West End ve Broadway’in yıldız oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen bu hikâye, Roxie Hart’ın tutku, suç ve şöhret dolu yolculuğunu büyüleyici şarkılar ve çarpıcı koreografiler eşliğinde anlatıyor. “All That Jazz” ve “Cell Block Tango” gibi ikonik eserleriyle Chicago, unutulmaz bir müzikal deneyim vaat ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 – 20 Nisan 2025

Bilet: Passo