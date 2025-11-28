Inari Omakase’nin Yeni Tadım Menüsü Sezona Damga Vurdu

Inari Omakase, yeni omakase menüsünü özel bir etkinlikle tanıtarak gastronomi dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Etiler’deki Inari Piku lokasyonunda gerçekleşen buluşmada iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya geldi. Şık sunumlar, özenle kurgulanmış şarap eşleşmeleri ve modern Asya dokunuşları, konuklardan tam not aldı. Mekânın zarafeti ve menünün incelikli yapısı, etkinliği sezonun en iddialı gastronomik buluşmalarından biri haline getirdi.

Omakase Menüsü ve Modern Sunumlar

İstanbul ve Bodrum’da dört farklı noktada hizmet veren Inari Omakase, her iki ayda bir yenilediği Omakase menüsü ile mevsimsel malzemeleri merkeze alıyor. Yeni menü, ağırlıklı olarak deniz ürünlerinden oluşan tabaklarıyla dikkat çekiyor. Etkinlikte sunulan her tabak, estetik yaklaşımıyla göz doldururken, lezzet derinliğiyle de misafirlerden övgü topladı. Kurgulanan sunumlar, omakasenin incelikli ruhunu modern bir teknikle buluşturdu. Böylece misafirler, yüksek standartlarda bir gastronomi yolculuğu deneyimledi.

Mevsimsel Ürünlerle Zenginleşen Gastronomik Deneyim

Özel etkinlikte tanıtılan Yeni Omakase Menü with Wine Pairing, Inari Omakase’nin gastronomiye teknik ve sanatsal bir perspektiften yaklaştığını bir kez daha kanıtladı. Menünün temelinde tazelik, mevsimsellik ve dengeli dokular yer alıyor. Uluslararası standartlardan ilham alan şarap eşleşmeleri, tabakların karakterini tamamlayan detaylar sundu. Misafirler, hem malzemenin doğallığını hem de modern mutfağın inceliklerini aynı anda deneyimleme fırsatı buldu. Menü, zarif dokunuşları ve yaratıcı lezzet anlayışıyla sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Öne Çıkan Tabaklar ve Tadım Lezzetleri

Gecenin menüsünde birçok etkileyici tabak öne çıktı.

Akami, Szechuan Ponzu, tapioka cipsi ve fındık kremasıyla hazırlanan Ton Balıklı Crudo, davetlilerin beğenisini topladı.

Keçi peyniri ve Szechuan kremasıyla dengelenen Somon ve Pancar Tartar, hafifliği ve aromatik yapısıyla öne çıktı.

Dinlendirilmiş ördek etiyle hazırlanan Kaz Ciğeri Mantısı, menünün en şaşırtıcı dokunuşlarından biri oldu.

Ana yemek bölümünde ahududu ve kuzugöbeği mantarı eşliğinde sunulan, Yuzu Kosho Hollandez Sosu ile hazırlanan dana eti büyük ilgi gördü. Finalde armut, karamelize badem ve bitter çikolatanın kusursuz uyumundan oluşan Bitter Çikolatalı Ganaj, deneyimi şık bir kapanışa dönüştürdü.

Bu özel menü, Inari Omakase’nin modern Asya mutfağına olan teknik bakışını ve yaratıcılığını bir kez daha ortaya koyarak sezonun en dikkat çekici gastronomi deneyimlerinden biri haline geldi.