Raffles İstanbul’da Işıltılı Bir Yılbaşı Geccesi

Şehrin büyüleyici manzarasını gözler önüne seren Raffles İstanbul, 31 Aralık gecesini ihtişamlı bir kutlama ile karşılamaya hazırlanıyor. Otel, zarafeti ve lüksü bir araya getiren özel yılbaşı programıyla 2025’in son saatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Misafirler, eşsiz lezzetler, müzik ve eğlenceyle dolu bu geccede Boğaz’ın ışıkları kadar göz kamaştırıcı bir atmosferle buluşuyor.

Kutlamanın Başlangıcı: Hoş Geldin Kokteyli

Yılbaşı gecesi saat 19.00’da Lavinia Lounge’daki Hoş Geldin Kokteyli ile başlıyor. Bu davette Ceylin Akyıldız’ın keman performansı, lezzetli aperatifler ve prosecco ya da mocktail seçenekleri misafirlere özel bir başlangıç sunuyor. Ardından 20.00’de Raffles Teras’ta servis edilen yedi aşamalı Yılbaşı Gala Yemeği, sınırsız yüksek kaliteli yerli şarap eşleşmeleriyle unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüşüyor. Saat 22.00’de Long Bar, Emir Ersoy ve Orkestrası’nı ağırlıyor. Gece ilerledikçe eğlence Writers Bar’da DJ performansıyla devam ediyor. Çocuklar için oluşturulan özel eğlence alanı ise ailelere nefes aldıran ayrıcalıklı bir ortam sunuyor.

Erken Rezervasyon Ayrıcalıkları

Misafirler, 8 Aralık 2025’e kadar kişi başı KDV dahil 18.500 TL fiyatla rezervasyon yaparak avantajlı bir başlangıç yakalayabiliyor. Bu tarihten sonra fiyat kişi başı 24.000 TL oluyor. Raffles İstanbul’un hazırladığı bu kapsamlı yılbaşı programı, lezzet ve eğlenceyi bir araya getirerek yılın en özel geccesini benzersiz bir anıya dönüştürüyor.

Minik Misafirler için Renkli Bir Program

31 Aralık geccesi çocuklar için saat 19.00’dan gecce yarısına kadar süren özel bir program sunuluyor. Rengarenk şişme oyun parkları, yaratıcı sanat atölyeleri, sinema köşesi, dijital oyun alanı ve masal saatleri minik misafirlere neşeli bir yılbaşı atmosferi yaratıyor. Böylece aileler, gala yemeğinin keyfini güvenle çıkartırken çocuklar da unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Lavinia Lounge’un Özel Aralık Menüsü

Aralık boyunca Lavinia Lounge, nar, kestane, zencefil ve çikolata gibi sezonun sevilen tatlarını özel sunumlarla hazırlıyor. Gingerbread Espresso Martini, Pumpkin Spice Latte ve Chai Salep gibi aromatik içecekler misafirlere hem sıcak hem şık bir yılbaşı hissi yaşatıyor. Dekorasyonun yarattığı atmosfer, menünün lezzetini daha da etkileyerek konuklara rafine bir buluşma alanı sunuyor.

Yeni Yılın İlk Günü: Brunch Keyfi

1 Ocak’ta Raffles Teras’ta gerçekleşen Yeni Yıl Brunch’ı, 12.00–16.00 saatleri arasında zengin bir büfe, canlı pişirme istasyonları ve yılbaşı temalı tatlı köşesiyle yılın ilk gününe keyif katıyor. Solanch De La Rosa’nın canlı performansı, prosecco ve mocktail’lerle birleşerek 2026’ya enerjik bir başlangıç sunuyor. Çocuklar için cupcake süsleme ve pizza yapım atölyeleri ise bu özel günü ailecek daha eğlenceli hale getiriyor.

Raffles Spa ile Yenilenme Yolculuğu

Raffles Spa, yılbaşı dönemine özel iki yenileyici paket hazırladı. “Festive Spa Yolculuğu” programında misafirler, Royal Raffles hamamında rahatlayarak başlıyor, ardından aromaterapi masajı ve taze meyve servisiyle yenileniyor. “Yılbaşı Detoks & Wellness Yolculuğu” ise detox seansları ve cilt bakımlarıyla bütünsel bir yenilenme sunuyor. Her iki program da misafirlerin yeni yıla tazelenmiş bir beden ve zihinle girmelerini amaçlıyor.

Konaklama Fırsatları ve Özel Ayrıcalıklar

Raffles İstanbul’un yılbaşı konaklama paketleri, bu özel dönemi daha da unutulmaz kılıyor. Minimum iki gecelik konaklamalar; zarif oda veya süit seçenekleri, özel yılbaşı ikramları, canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ve Yeni Yıl Brunch’ını içeriyor. Şehir içi transfer hizmetiyle misafirlerin ulaşımı da kolaylaştırılıyor. Paketler, 2.000 Euro + KDV’den başlayan fiyatlarla sunuluyor ve yılın son günlerine benzersiz bir lüks katıyor.