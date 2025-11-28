Cengiz Haydar Barut, Akdeniz Bölgesi’nden TGA’ya Aday Oldu

Antalya turizminin önde gelen isimlerinden Cengiz Haydar Barut, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyeliğine Akdeniz Bölgesi’ni temsilen aday olduğunu duyurdu. Barut, Barut Hotels grubunun köklü markalarından Barut Hemera’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektördeki güçlü duruşunu yıllardır sürdürüyor. Deneyimi, liderliği ve vizyonu ile turizme yön veren isimler arasında yer alan Barut, bu adaylıkla sorumluluklarını yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

35 Yılı Aşkın Turizm Tecrübesi

Turizm sektörüne uzun yıllardır katkı sunan Barut, Manavgat–Side bölgesinin gelişiminde önemli görevler üstlendi. Yaklaşık 25 yıl MASTOB Başkanlığı yapan Barut, aynı zamanda 15 yıl MATSO Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bugün ise Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Konaklama Sektörü Meclis Üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. Barut’un bu birikimi, Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyeline yönelik güçlü bir temsil niteliği taşıyor.

“Türkiye turizmine katkıyı sürdürmek istiyoruz”

Barut, adaylığını açıklarken sektöre duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti:

“Yaklaşık 35 yıllık bilgi ve birikimimizle Türkiye tanıtımında önemli bir rol üstlenen TGA Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Akdeniz Bölgesi’nden adayım. Türk turizminin daha iyi bir konuma gelmesi için bıkmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu katkıyı TGA ile daha geniş bir boyuta taşımak istiyoruz.”

Deneyimli turizmci, sözlerine turizmde sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını vurgulayarak devam etti:

“Turizm hayatım boyunca ailem ile birlikte her zaman elimizi taşın altına koyduk. Yorulmak yerine daha fazla katkı sunmanın peşindeyiz.”

TGA’nın Türkiye turizmindeki kritik rolü

Barut, açıklamasında TGA’nın Türkiye turizmini yurt dışında tanıtmadaki başarısına da dikkat çekti:

“TGA, kuruluşundan bu yana çağın gerekliliklerini yerine getirerek Türkiye turizmini tüm dünyaya başarıyla tanıtıyor. Fikirlerimizle ve tecrübemizle bu yapıya katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”

Adaylık haberi, Akdeniz Bölgesi turizm temsilcileri arasında büyük ilgi gördü. Barut’un sektöre getireceği yeni perspektifin, TGA’nın çalışmalarını güçlendireceği değerlendiriliyor. Tecrübeli turizmci, yönetim kurulunda görev alması halinde bölge turizmine yenilikçi yaklaşımlar kazandırmayı hedefliyor.