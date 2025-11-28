Modern Anadolu Mutfağının Yeni Adresi: Rüya İstanbul

Anadolu mutfağının köklü mirasını çağdaş dokunuşlarla buluşturan Rüya İstanbul, dünya sahnesindeki başarısını şimdi Boğaz’ın en prestijli adreslerinden Çırağan Palace Kempinski’ye taşıyor. Dubai, Cannes ve Riyad’daki etkileyici yolculuğun ardından restoran, doğduğu coğrafyaya dönerek İstanbul’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Sarayın tarihsel zarafeti ve Boğaz’ın büyüleyici atmosferiyle birleşen bu yeni adres, yerli ve yabancı misafirlere Anadolu mutfağını modern bir perspektifle sunuyor.

Sarayın Tarihi Dokusuyla Bütünleşen Sofistike Bir Deneyim

17. yüzyıldan bu yana İstanbul’un ihtişamını taşıyan Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde konumlanan Rüya İstanbul, klasik Anadolu tariflerini modern sunumlarla yeniden yorumluyor. Paylaşıma dayalı sıcak sofraları merkeze alan menü, sofistike tasarımın etkisiyle zamansız bir gastronomi deneyimi yaratıyor. Boğaz manzarasına açılan bar alanı ise akşam saatlerinde imza kokteyller ve lezzetli atıştırmalıklarla keyifli bir buluşma noktasına dönüşüyor.

Ralph Radtke ve Umut Özkanca’nın Ortak Vizyonu

Mekân, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke ile Rüya markasının yaratıcısı, Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca’nın bir yılı aşan çalışmalarıyla hayata geçti.

Radtke, iş birliğine dair şunları söyledi:

“Rüya İstanbul’un sarayın gastronomi çizgisine güçlü bir katkı sunacağına inandık. Bu doğrultuda projeye tüm finansal yatırımı yaptık. Anadolu mutfağının özgün lezzet çeşitliliğini modern dokunuşlarla Boğaz’ın eşsiz atmosferine taşımak önemli bir hedef oldu.”

Özkanca ise markanın İstanbul’da yeniden hayat bulmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bazı oteller bazı şehirlerle özdeşleşir; İstanbul’da bunun en güçlü karşılığı Çırağan Sarayı’dır. Rüya’nın kökleri Anadolu toprağıdır ve şimdi bu toprakla yeniden buluşuyoruz.”

Gelenekten Beslenen Menü, Modern Tekniklerle Yükseliyor

Rüya İstanbul’un menüsü, sezonsal ürünlerle hazırlanmış güçlü bir gastronomi çizgisine sahip.

24 saat kısık ateşte pişen dana kaburga, mantarlı keşkek, odun fırınında üç günlük fermantasyonla hazırlanan iki peynirli Karadeniz pidesi ve sous vide yumurta gibi tabaklar, geleneği modern tekniklerle buluşturuyor.

Deniz ürünlerinde ise teknik ustalık ön plana çıkıyor. İnce doğranmış levrek dilimleriyle hazırlanan levrek marin, crudo yaklaşımını elmalı hardal sosla birleştirerek çok katmanlı bir tat yaratıyor. Tatlı bölümünde yer alan Çikolata ve Türk Kahvesi, tuzlu karamelli bitter çikolata topu ve kakuleli dondurmasının birleşimiyle modern bir yorum sunuyor.

Kokteyllerde Yedi Bölgenin Aroması

Mekanın bar menüsü, Türkiye’nin yedi bölgesinin aromatik karakterinden ilham alıyor. Kakule, baharatlar, nar, bal, narenciye ve gül gibi tatlar; Nazar Sour ve Anatolian Fizz gibi imza kokteyllerde hayat buluyor. Modern atmosferi ve müzikle birleşen bar bölümü, Boğaz’da gecceye devam etmek isteyenler için ideal bir durak haline geliyor.

İstanbul’un Yeni Gastronomi Durağı

Rüya İstanbul, sadece bir restoran olarak değil, iyi yemek, tasarım, müzik ve kokteyl kültürünü bir araya getiren bütünsel bir yaşam deneyimi sunuyor. Boğaz kıyısındaki bu özgün buluşma noktası, İstanbul’un gastronomi haritasına yenilikçi ve güçlü bir imza atarak şehrin yeni çekim merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.