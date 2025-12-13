Inari Omakase, Yılbaşı Menüsünü Özel Bir Davetle Tanıttı

Inari Omakase, yılbaşı öncesi iş dünyası ve cemiyet hayatından seçkin konukları Etiler’deki restoranında ağırlayarak sezonun en zarif davetlerinden birine imza attı. Gece boyunca davetliler, markanın yılın en özel gecesi için hazırladığı yılbaşı menüsünü ilk kez tatma fırsatı yakaladı. Böylece Inari Omakase, hem estetik hem de lezzet açısından rafine bir deneyim sunarak yeni yıla yaklaşırken gastronomi meraklılarının beklentilerini yükseltti.

İstanbul ve Bodrum’daki dört restoranıyla hizmet veren marka, modern dokunuşlarla harmanladığı geleneksel Uzak Doğu tekniklerini bu özel gecede yeniden yorumladı. Sofralar özenle hazırlandı; mekan yılbaşı ruhunu yansıtan detaylarla dekore edildi. Böylece konuklar hem görsel hem de gastronomik açıdan güçlü bir atmosferin içinde keyifli bir akşam geçirdi. İnce zevkleri buluşturan bu özel davet, markanın yaratıcı mutfak yaklaşımını bir kez daha öne çıkardı.

Yılbaşı Menüsünde Estetik ve Lezzeti Buluşturan Özel Seçkiler

Gece, yılbaşı menüsünde yer alan seçkin lezzetlerle başladı. Göbek marul, somon, ton balığı ve sarıkuyruk balığını buluşturan Tartar Üçlemesi, yuzu beurre blanc sosuyla sofistike bir açılış sundu. Ardından tatlı-ekşi dengesiyle iştah açan Edamame lezzeti servis edildi. Menü, tropik dokunuşlarıyla öne çıkan Çarkıfelek Soslu Somon Ceviche ile devam etti; dereotu ve Seçuan yağının bıraktığı aromatik tat konukların beğenisini kazandı.

Daha sonra sunulan Unagi Gyoza, yılan balığı, keçi peyniri ve sumaklı tereyağının uyumuyla menüye karakteristik bir derinlik kattı. Ana yemek bölümünde misafirlere iki alternatif sunuldu: soya ve kırmızı şarapla yavaş pişirilen Dana Kaburga veya taze otlar ve kapari kremasıyla hazırlanan Izgara Bütün Çupra. Menü, Karışık Izgara Sebzeler ve istiridye-yuzu kosho kremasının zarif dokunuşuyla zenginleşti. Finalde ise Beyaz Çikolatalı Tahinli Tart, balkabaklı dondurmayla birleşerek yılbaşı ruhuna tatlı bir imza attı.

“All Time Favourites” ile Alternatif Lezzet Buluşması

Inari Omakase, gece boyunca davetlilere yalnızca yılbaşı menüsünü sunmadı. Markanın en sevilen tatlarını bir araya getiren “All Time Favourites” menüsü de alternatif bir seçki olarak yer aldı. Böylece konuklar, Inari’nin imza lezzetlerinden oluşan geniş bir seçkiyle gastronomi yolculuğunu diledikleri gibi şekillendirdi. Bu yaklaşım, markanın misafirlerine sunduğu esnekliği ve lezzet çeşitliliğini bir kez daha vurguladı.