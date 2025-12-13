Bay Nihat, Midilli’de Gastronomi Tutkunlarını Buluşturuyor

Cunda’nın efsane lezzet noktası Bay Nihat, @yunangibigez ile birlikte Midilli’de yeni bir gastronomi deneyimi sunuyor. Bu özel program, Ege ruhunu yerinde keşfetmek isteyen lezzet meraklılarını adanın zengin mutfak kültürüyle buluşturuyor. Konuklar, adanın karakteristik dokusunu yalnızca gezi alanlarında değil; sofralarda, mutfakta ve tariflerin ardındaki hikayelerde de deneyimliyor. Üstelik program, geleneksel tatları modern tekniklerle harmanlayan yaklaşımıyla gastronomi turizmine farklı bir perspektif getiriyor.

Savaş Şef ile Ege Mutfağının Derinliklerine Yolculuk

Programın merkezinde, Bay Nihat’ın usta şefi Savaş İrlan bulunuyor. Katılımcılar, Savaş Şef ile birlikte Ege’nin kimliğini taşıyan mezeleri sıfırdan hazırlama imkanı yakalıyor. Böylece yalnızca bir tarif öğrenmiyor; aynı zamanda bu tariflerin ardındaki kültürü, tarihsel süreci ve coğrafi etkileşimleri de keşfediyor. Ayrıca workshop boyunca kullanılan malzemeler, bölgenin taze ve doğal ürünlerinden seçildiği için katılımcılar gerçek bir Ege mutfak deneyimine adım atıyor. Bu yaklaşım, hem teknik beceriyi hem de gastronomik farkındalığı güçlendiriyor.

Midilli’nin Eşsiz Atmosferi ve Loriet Hotel’de Konaklama

Program, yalnızca mutfakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar, Midilli’nin kendine özgü sokaklarında, mimarisinde ve günlük yaşamında adanın ruhunu hissediyor. Üstelik konaklama, adanın en etkileyici tesislerinden biri olan Loriet Hotel’de gerçekleşiyor. Bu şık tesis, tarihi atmosferiyle modern konforu bir araya getirerek üç gün sürecek deneyime güçlü bir zemin hazırlıyor. Böylece katılımcılar hem mutfağa dokunuyor hem de adanın kültürel dokusunu yaşayarak bütüncül bir keşif gerçekleştiriyor.

Lezzeti, Kültürü ve Paylaşımı Aynı Masada Buluşturan Program

@yunangibigez ve Bay Nihat iş birliğiyle hazırlanan bu özel program, gastronomiyi yalnızca bir tat deneyimi olarak değerlendirmiyor. Aksine, kültürü, hikayeyi ve paylaşım duygusunu aynı masada buluşturuyor. Katılımcılar, üç gün boyunca hem lezzet odaklı bir atölyeye katılıyor hem de Midilli’nin atmosferiyle tanışıyor. Böylece program, hem gastronomi tutkunları hem de bölgesel kültürlere merak duyanlar için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.