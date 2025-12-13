ROKA İstanbul, 2026’ya Ritmi Yüksek Bir Yılbaşı Geccesiyle Giriyor

ROKA İstanbul, yılbaşı geccesini şehrin en enerjik ve en sofistike kutlamalarından birine dönüştürmeye hazırlanıyor. Marka, modern Japon mutfağının imza dokunuşlarını, kendine özgü robatayaki lezzetleriyle bir araya getirerek 2026’ya stil sahibi bir başlangıç sunuyor. Üstelik bu yıl, hem erken saatlerde sakin bir akşam yemeği deneyimi hem de ilerleyen dakikalarda yükselen ritmiyle dinamik bir eğlence programı misafirleri bekliyor. Böylece ROKA, yılbaşı gecesini yalnızca gastronomik bir buluşma değil, aynı zamanda ritmi yüksek bir atmosfer olarak yeniden kurguluyor.

ROKA’nın İmza Lezzetleri Yılbaşı Özel Menüsünde Buluşuyor

19.30 öncesinde mekana gelen misafirler, ROKA’nın ünlü robatayaki sunumlarının başrolde olduğu yılbaşı özel menüsü ile buluşuyor. Menü, modern Japon mutfağının yoğun aromalarını, taze ürünlerle hazırlanan dengeli tabaklarda bir araya getiriyor. Ayrıca ROKA’nın şef ekibi, yılbaşı ruhunu yansıtan özel dokunuşlar ekleyerek menüyü gecenin atmosferine uyumlu hale getiriyor. Bu yaklaşım, misafirlere akşamın başından itibaren hem rafine hem de şık bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Geccenin Ritmini Yükselten DJ Performansı ve Enerjisi Yüksek Atmosfer

Saat 20:30’dan itibaren ROKA’nın resident DJ’i sahneye çıkıyor ve gecenin ritmini yükseltiyor. Böylece mekan, akşam yemeğinin sakin temposundan çıkarak yılbaşı geri sayımına uygun enerjik bir atmosfere dönüşüyor. Misafirler, modern dekorasyonun eşlik ettiği bu ortamda hem müziğin hem de mekanın özgün enerjisinin tadını çıkarıyor. Üstelik DJ performansı gece boyunca devam ediyor ve ROKA, dans pistine akıcı bir şekilde yayılan bu tempoyla 2026’ya canlı bir başlangıç yapıyor. Bu bütünlük, gastronomi ve eğlenceyi tek bir akışta buluşturan güçlü bir ROKA deneyimi yaratıyor.

ROKA Stiliyle 2026’ya Merhaba

ROKA İstanbul, yılbaşı programıyla misafirlerine yalnızca bir akşam yemeği değil; aynı zamanda atmosferi, müziği ve dinamizmi bir araya getiren bütünsel bir kutlama sunuyor. Öyle ki misafirler, 17:30’dan itibaren başlayan özel menüyle lezzeti deneyimliyor, ardından DJ performansıyla gece boyu süren eğlenceye dahil oluyor. ROKA, 2026’yı karşılayan bu özel geccede modern Japon ruhunu İstanbul’un kozmopolit enerjisiyle harmanlıyor.