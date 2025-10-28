Galataport İstanbul’da Cumhuriyet’in 102. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Galataport İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı Boğaz kenarında coşkuyla kutluyor. Gün boyunca sürecek etkinliklerde sergiler, konserler, atölyeler ve “Cumhuriyet’in İzinde” deneyimleri yer alıyor. Tüm etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Katılım sağlamak isteyenler, Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kod alabiliyor.

Müzik, Sanat ve Çocuklar İçin Renkli Atölyeler

Günün ilk saatlerinden itibaren Doğuş Meydanı’nda Gina x Radyo Voyage iş birliğiyle müzik performansları başlıyor. Ardından, Şönil Çiçek Çocuk Atölyesi minik ziyaretçileri eğlenceli bir tasarım deneyimine davet ediyor. Öğle saatlerinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyet’in 102. yılına özel konserleriyle sahne alıyor. Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek bu özel performans, orkestranın 20. yılına da anlamlı bir armağan niteliğinde.

Sanatın İzinde Bir Yolculuk

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen “Türk Resminde Cumhuriyet’in İzleri” sergi turları, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na uzanan güçlü bir sanat seçkisi sunuyor. Katılımcılar, Türk resim sanatında Cumhuriyet’in iz bırakan estetik dönüşümünü yakından deneyimliyor.

Cumhuriyet’in İzinde: Paket Postanesi Deneyimleri

Eureko Sigorta katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde, Atatürk’ün Parfümü “Hatıra” sergisi ve “Koku Yürüyüşü” gibi özel deneyimler yer alıyor. Arkki Kolektif Atölye’de çocuklar Cumhuriyet yapılarından ilhamla maketler tasarlarken, akşam saatlerinde Arbil Çelen Yuca, “İsmimle Oku Beni: Bir Cumhuriyet Kadınları Anlatısı” performansıyla sahneye çıkıyor. Bu anlatı, Safiye Hüseyin’den Halet Çambel’e kadar uzanan güçlü kadın hikâyelerini canlı müzik eşliğinde izleyiciyle buluşturuyor.

Günü Işıltıyla Kapatın

Kiko Milano’da gerçekleşecek “Bugünün Işıltısı Makyajı” etkinliğinde misafirler, Cumhuriyet’in modern kadınlarından ilhamla profesyonel makyaj uygulamaları deneyimliyor. Tüm gün boyunca süren etkinlikler, müzik, sanat ve kutlama dolu bir atmosferde 29 Ekim coşkusunu Boğaz’a taşıyor.