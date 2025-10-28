Boğaz’da 29 Ekim Coşkusu: Cumhuriyet’in Işığıyla Parlayan İstanbul

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü Boğaz’ın iki yakasında gurur, sevgi ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şehrin üzerine kırmızı-beyaz bayraklar asılırken, rüzgar denizden özgürlük kokusunu taşıyor. Müzik sesleri kıyılardan yükseliyor, vapurlar ışıklarla süsleniyor, köprüler bir kez daha “Cumhuriyet benim” diyor.

29 Ekim, yalnızca bir tarih değil; bir ulusun yeniden doğuşunun, umutla, kararlılıkla ve birlikle var oluşunun simgesi. O yüzden İstanbul’un her köşesinde aynı heyecan hissediliyor. Ama Boğaz’da, ışıkların suya yansıdığı o büyülü akşamda, bu heyecan bambaşka bir anlam kazanıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu, şehrin en özel noktalarında, Boğaz’a nazır sofralarda, müzik, lezzet ve manzara eşliğinde yaşamak isteyenler için birbirinden özel adresleri derledik.

İşte bu 29 Ekim’de, Boğaz’ın kalbinde Cumhuriyet’in ışığını hissettirecek mekanlar…







Galataport İstanbul

Boğaz’ın en dinamik sahnesi, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı dopdolu bir programla kutluyor. Gün boyunca sergiler, konserler, çocuk atölyeleri ve “Cumhuriyet’in İzinde” deneyimleriyle Galataport, her yaşa hitap eden bir kutlama alanına dönüşüyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Cumhuriyet konserleri, Gina x Radyo Voyage müzik seçkileri ve Paket Postanesi’ndeki “Atatürk’ün Parfümü Hatıra Sergisi” günün en dikkat çekici etkinlikleri arasında.

Üstelik tüm etkinlikler ücretsiz — sadece Galataport İstanbul mobil uygulamasından alınan kodlarla katılım sağlanabiliyor. 29 Ekim’de, Boğaz kıyısında sanat, müzik ve tarih dolu bir Cumhuriyet deneyimi sizi bekliyor.

Sunset Grill & Bar

Boğaz’ın en ikonik manzaralarından birinde, zarafet ve kutlama bir arada. Sunset Grill & Bar, bu yıl Cumhuriyet coşkusunu “After Sunset” konseptiyle kutluyor. Saat 20.00’de DJ kabinine geçecek olan Evren Katırcıoğlu, gecceye ritmini kazandıracak. Dress code kırmızı ve beyaz — tam da Cumhuriyet’in renklerine yakışır şekilde. Boğaz’ın ışıkları altında müzik, dans ve lezzetin buluştuğu bu gece, kutlamanın en sofistike adreslerinden biri olmaya aday.

HuQQa (Emirgan & Kuruçeşme)

Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu yıl çocuklarla birlikte kutlanıyor! HuQQa Emirgan’da sihirbaz gösterileri ve bubble show; Kuruçeşme’de ise balon gösterisi ve pamuk şeker sürpriziyle ailece keyifli bir gün sizi bekliyor. 10.00–15.00 saatleri arasında sürecek etkinlikler, Cumhuriyet ruhunu en saf haliyle; çocukların neşesiyle buluşturuyor.

The Market Bosphorus

29 Ekim sabahı Boğaz kıyısında hem lezzet hem eğlence dolu bir program! The Market Bosphorus, 11.00–14.00 arasında çocuklar için Bubble Show ve Pizza Workshop düzenliyor. Aileler içinse kahkahalar, sıcak atmosfer ve deniz manzarası eşliğinde unutulmaz bir bayram sabahı…

Lacivert Restaurant & Bar

Boğaz’ın iki yakasını birleştiren köprülerin hemen altında, Cumhuriyet akşamı klasikleşmiş bir İstanbul deneyimi sizi bekliyor. Kısa bir aranın ardından yeniden açılan Lacivert, her zamanki zarafeti, dingin atmosferi ve zamansız lezzetleriyle müdavimlerini ağırlıyor.

Bu özel geccede Boğaz’ın karşısında dalgaların ritmine karışan Cumhuriyet marşları eşliğinde, İstanbul’un en özel sofralarından birinde buluşabilirsiniz.

16 Roof

Cumhuriyet Bayramı akşamı şehrin ışıklarıyla yarışacak kadar parlak bir manzara istiyorsanız, adresiniz 16 Roof. Açık havada, panoramik Boğaz manzarasıyla büyüleyici bir atmosfer sunan mekan, hem romantik bir akşam hem de kutlama havası için ideal. Her anı kartpostallık güzellikte, her kadeh Cumhuriyet’e bir selam niteliğinde.

29

Şehrin köklü lezzet adreslerinden 29, Boğaz’ın en özel konumlarından birinde, geniş oturma alanları ve zarif atmosferiyle öne çıkıyor. Cumhuriyet Bayramı akşamında burada, ışıklarla süslenmiş masalar ve mükemmel servis eşliğinde Boğaz’ın karşısında unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Borsa Restaurant, Adile Sultan Sarayı

Cumhuriyet’in en asil sofralarına yakışacak bir atmosfer arıyorsanız, adres belli. 1927’den bu yana Türk ve Osmanlı mutfağının en rafine halini sunan Borsa Restaurant, Kandilli’deki tarihi Adile Sultan Sarayı’nda konuklarını ağırlıyor. Michelin Guide ve Gault & Millau ödüllü mutfağıyla, Cumhuriyet’in zarafetini modern dokunuşlarla harmanlayan restoran, bu özel geceyi tarih, lezzet ve manzara üçlüsüyle taçlandırıyor.

İstanbul, 29 Ekim'de bir kez daha kırmızı beyaz ışıklarla süslenecek!

Boğaz boyunca yankılanan marşlar, köprülerden yansıyan ışıklar ve dalgaların ritmi… Her şey aynı şeyi söylüyor...

Cumhuriyet hep var olacak, bu şehirde her zaman kutlanacak!