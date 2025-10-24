Josh Angus, Inari Piku’da İstanbul’a Damgasını Vurdu

Michelin yıldızlı Hide London restoranının baş şefi Josh Angus, 21–22 Ekim tarihlerinde Etiler’deki Inari Piku’da gerçekleştirdiği iki özel geccede İstanbul gastronomisine unutulmaz bir imza attı. Modern İngiliz tekniğini Japon mutfağının sade estetiğiyle buluşturan Angus, konuklarına hem teknik hem de duygusal anlamda güçlü bir deneyim sundu.

Şehrin en seçkin davetlilerinin katıldığı bu özel etkinlikte Angus, kültürleri bir araya getiren sofistike bir menüyle gastronomi tutkunlarını büyüledi. Her tabak, şefin malzeme bilgisine, sezgisel yaratıcılığına ve duyusal denge arayışına dair ipuçları taşıyordu.

Şef Angus’tan Sınırları Aşan Bir Menü

Menünün ilk tabaklarından Latin Çiçeği Böreği, zarif dokusuyla geccenin ritmini belirledi. Onu takip eden Konfi Kalamar Tartalet, deniz ürünlerinde kusursuz pişirme tekniğinin ne kadar etkileyici olabileceğini hatırlattı. Çıtır uykuluk ve balkabağı ikilisi alışılmış tat kalıplarını kırarken, kavun ve beyaz peynir uyumu Angus’un beklenmedik lezzet denemelerine cesurca yer verdiğini gösterdi. Karides kadayıf, salamura gül yaprakları, karabiber ve istiridye sosuyla menüde zarif bir geçiş köprüsü oluşturdu.

Ardından gelen konro ızgarasında alabalık, füme tereyağı ve kaffir limon dokunuşlarıyla Uzak Doğu’nun aromatik karakterini taşıdı. Angus’un tabaklarında doğu ve batı mutfaklarının teknik farklılıkları, aynı anda hem uyumlu hem de şaşırtıcı biçimde buluştu.

Ana Tabakta Güç, Finalde Zarafet

Geccenin doruk noktası, barbekü dana kaburga oldu. Tane yeşilbiber sosu, labne ve kırmızıbiberle sunulan bu tabak, Angus’un tekniğini duyguya dönüştürdüğü anlardan biriydi.

Tatlılarda ise yeşil incir, incir yaprağı ve kuzukulağı kombinasyonu menüye ferahlık katarken, sıcak çikolatalı tart, hojicha karamel ve miso dondurma üçlüsü klasik tatlı anlayışına çağdaş bir Japon yorumu kazandırdı.

Inari Piku’nun Kültürel Köprüsü

Josh Angus’un konuk olduğu bu iki gece, yalnızca bir yeme içme etkinliği değil; aynı zamanda Inari Piku’nun uluslararası vizyonunun güçlü bir yansımasıydı. Modern Japon mutfağını yenilikçi biçimde yorumlayan mekan, İstanbul’un gastronomi sahnesinde kendine özgü çizgisini korumayı başardı.

Boğaz hattındaki zarif atmosferi, mükemmel servis anlayışı ve detaylara verilen özenle Inari Piku, şehirde gastronomiyi bir kez daha sanatın alanına taşıdı. Angus’un hazırladığı menü, kültürlerin, tekniklerin ve duyguların aynı sofrada nasıl buluşabileceğini kanıtladı.