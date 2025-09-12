Fransız Zarafeti ve Kore Lezzetleri Louis Vuitton Café Seoul’de Buluştu

Louis Vuitton Café Seoul, Cheongdam-dong’daki Louis Vuitton’un amiral mağazasının dördüncü katında yer alıyor. Mekân, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan cam yapısıyla dikkat çekiyor. 18. yüzyıl Kore mimarisinden ilham alan bina, gün ışığını yansıtan cam cephesiyle farklı saatlerde değişen atmosferler yaratıyor. Kavisli pencereler, iç mekana akışkan bir estetik katıyor ve Paris kırsalındaki romantik seraları hatırlatan bir deneyim sunuyor.

Marka Zarafetini Yansıtan İç Mekan

Restoranın dekorasyonu, Louis Vuitton’un zamansız şıklığını yansıtıyor. Özenle seçilmiş sanat eserleri ve mobilyalar, sofistike bir atmosfer oluşturuyor. Dikkat çeken detaylardan biri, şef Anthony Yoon tarafından seçilen yemek kitapları ve seyahat yayınlarıyla dolu kubbe şeklindeki kitaplık. Bu estetik dokunuş, mekânın hem gastronomi hem de kültürle iç içe olduğunu gösteriyor.

Michelin Yıldızlı Şeflerin Ortaklığı

Mekânın başında daha önce Michelin yıldızlı L’impression’da görev yapan Anthony Yoon bulunuyor. Yoon, Fransız mutfak tekniklerini Kore’nin özgün malzemeleriyle birleştiriyor. Ayrıca Parisli üç Michelin yıldızlı şef Arnaud Donckele ve ünlü tatlı ustası Maxime Frédéric ile iş birliği yaparak Fransız-Kore füzyonunu zirveye taşıyor.

Menüdeki Öne Çıkan Lezzetler

Restoranın en iddialı tabağı, el yapımı beef dumpling. Her porsiyonda yalnızca üç adet sunuluyor, ancak şefin detaylara verdiği önem her lokmada hissediliyor. Menüde ayrıca yuzu Caesar salad ve imza tatlısı olan pear Charlotte cake mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında. Tüm tabaklar, marka kimliğini yansıtan zarafetle sunuluyor.

Seoul’ün Yeni Gastronomi Durağı

Paris, New York, Tokyo, Milano ve Bangkok’tan sonra şimdi sıra Seoul’da. Louis Vuitton Café, Kore mutfağına uyum sağlayarak markanın global vizyonunu bir kez daha gösteriyor. Mekan rezervasyonla çalışıyor.

Adres: 454 Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul

Çalışma Saatleri: 11:00 – 21:00 (Her gün)

Telefon: 02-3432-1854