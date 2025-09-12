Şarap Tutkunlarına Özel Etkinlik: Panora’da Akdeniz Yolculuğu

Panora Restaurant, 26 Temmuz Cumartesi günü misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Saat 16:00 – 18:00 arasında gerçekleşecek bu özel etkinlikte Head Sommelier Serdar Ceyran, şarabın büyülü dünyasını keşfetmeniz için sizi yönlendirecek. Akdeniz manzarasının eşlik ettiği bu özel tadım, hem lezzet hem de kültür dolu bir yolculuk vadediyor.

Aromalarla Dolu Bir Keşif

Tadım boyunca yalnızca şarapların zarif tatlarıyla değil, onların ardındaki hikâyelerle de tanışacaksınız. Serdar Ceyran, farklı üzüm çeşitlerini ve aromatik notaları anlaşılır bir dille aktaracak. Her yudum, özel seçilmiş peynir ve tapaslarla buluşacak. Böylece her tat, damağınızda yeni ufuklar açacak. Bu deneyim, şarabın sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu hissettiriyor.

Akdeniz Manzarasının Eşsiz Havası

Panora’nın davetkar atmosferi, güneşin denizle buluştuğu büyülü anlarla birleşiyor. Akdeniz esintisi, şarabın aromasıyla harmanlanırken sohbetler ve anılar daha da anlam kazanıyor. Bu şarap tadımı yalnızca damaklarda değil, ruhlarda da iz bırakacak. Katılımcılar, uzun süre hatırlayacakları bir deneyime tanıklık edecek.

Sınırlı Kontenjan, Kaçırmayın

Etkinlik sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden yerinizi ayırtmak için vakit kaybetmeyin. Rezervasyon için Panora Restaurant’a hemen ulaşabilirsiniz.

Rezervasyon: 0532 704 59 91