Frankie’de Paradiso Dokunuşu: Kokteyl ve Eğlence Bir Arada

Frankie İstanbul, 19 Aralık’ta dünya miksoloji sahnesinin en iddialı temsilcilerinden birini ağırlıyor. 50 Best Bars listesinde üst sıralarda yer alan Paradiso, Barcelona’dan İstanbul’a uzanan özel bir kokteyl deneyimi için şehre geliyor. Bu takeover etkinliği, hem yaratıcı kokteyl tekniklerini hem de Frankie’nin sofistike dokunuşlarını aynı gecede bir araya getirerek misafirlere benzersiz bir atmosfer sunuyor. Barcelona’nın efsane bar kültürü, Frankie’nin MediterrAsian yaklaşımıyla buluşuyor ve ortaya yılın en dikkat çekici buluşmalarından biri çıkıyor.

Paradiso’nun Yaratıcı Kokteylleri İstanbul’da Sahne Alıyor

Paradiso ekibi, 19 Aralık geccesinde Frankie’nin barına tamamen kendi imzasını taşıyan bir deneyim getiriyor. Mekanı devralan Paradiso’nun head bartender’ı Federico ve ekibi, sınırları zorlayan kokteyl tekniklerini İstanbul’un dinamik enerjisiyle buluşturuyor. Böylece misafirler, sadece bir içki değil; dokusu, sunumu ve aromasıyla tam anlamıyla bir hikaye anlatan kokteyller tadıyor. Paradiso’nun dünya çapında ses getiren yenilikçi yaklaşımı, Frankie’nin şık atmosferiyle birleştiğinde gece, bir deneyimden çok daha fazlasına dönüşüyor.

Frankie’nin MediterrAsian Lezzetleri ve DJ Performansı Geceyi Tamamlıyor

Etkinlik yalnızca kokteyllerle sınırlı kalmıyor. Frankie İstanbul, gecenin ritmini yükseltmek için MediterrAsian mutfağından özel seçkiler hazırlıyor. Bu lezzetler, Paradiso’nun yüksek enerjili kokteylleriyle uyumlu bir şekilde servis ediliyor. Üstelik DJ performansı tempo yükseldikçe misafirleri eğlencenin iç̧ine çekiyor. Böylece gece, gastronomi ve müziğin birleştiği kusursuz bir ritme sahip oluyor. İstanbul, yıl bitmeden dünya miksoloji sahnesinin en önemli adreslerinden birinin enerjisini doğrudan hissetme fırsatı buluyor.