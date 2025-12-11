Mezzaluna Kids Pizza Workshop: Minik Şeflere İtalya’dan İlham

Mezzaluna, çocuklara mutfakla bağ kurabilecekleri, yaratıcılıklarını lezzetle birleştirebilecekleri özel bir deneyim sunuyor. 13 Aralık’ta Mezzaluna İstinyePark’ta düzenlenen Kids Pizza Workshop, minik şefleri un, mozzarella ve bol kahkaha dolu bir yolculuğa davet ediyor. Bu özel buluşma, hem aileleri hem de çocukları mutfakla eğlenceli bir iletişim kurmaya teşvik ediyor. Üstelik workshop, markanın 30. yıl enerjisini yansıtan keyifli atmosferiyle daha ilk andan itibaren çocukların ilgisini çekiyor.

İtalya Esintili Bir Mutfakta Sıcacık Bir Öğrenme Deneyimi

Etkinlik, 11.00–13.30 saatleri arasında gerçekleşiyor ve her aşama çocukların dokunuşuyla canlanıyor. Minik şefler, kendi pizzalarının hamurunu yoğuruyor, sosunu yayıyor ve diledikleri malzemelerle özgürce şekillendiriyor. Böylece hem hayal güçlerini mutfakta ifade ediyor hem de temel gastronomi adımlarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor. Bu deneyim, yalnızca bir pizza yapma atölyesi olmaktan çıkarak; el becerisini, özgüveni ve üretme heyecanını destekleyen bir aktiviteye dönüşüyor.

Boğaz Manzarası, Markanın 30. Yılı ve Çocukların Mutluluğu Bir Arada

Mezzaluna Kids Pizza Workshop’un en özel yönlerinden biri de mekânın atmosferi. Boğaz’ın büyülü manzarası, Mezzaluna’nın Akdeniz sıcaklığını taşıyan dekorasyonu ve kahkaha dolu bir çocuk kalabalığı, etkinliği benzersiz bir noktaya taşıyor. Aileler içinse bu buluşma, çocuklarının keyifle üretmesini izleyebilecekleri kaliteli zaman imkanı yaratıyor. Çocuklar mutfakta üretirken, aileler de onların sevincine ortak olma fırsatı buluyor.

Sınırlı Kontenjanla Özel Bir Etkinlik

Etkinlik 7–12 yaş arası çocuklara açık ve kontenjan sınırlı olduğu için aileler hızlı şekilde başvuru yapabiliyor. Katılım için [email protected] adresine e-posta göndermek yeterli oluyor. Bu nedenle aileler, çocuklarının yerini garantilemek için erken kayıt yaptırmayı tercih ediyor. Çocukların lezzetle, üretimle ve paylaşmayla buluştuğu bu workshop; keyifli, eğitici ve aynı zamanda unutulmaz bir aile etkinliği yaratıyor.