Dünyanın En Kötü Yemekleri Açıklandı: Kapuska da Sıralamada!

Uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarından binlerce kullanıcı oyunu değerlendirerek hazırladığı “En Kötü 100 Yemek” listesini kamuoyuyla paylaştı. Platformun geniş katılımlı oylama verilerine göre, bu yılın dikkat çeken sonuçlarından biri Türkiye’den Kapuska’nın listeye dahil edilmesi oldu. Türkiye’nin geleneksel yemeklerinden biri olan Kapuska, sıralamada 67. basamakta yer aldı. TasteAtlas, Kapuska’yı “lahananın ana malzeme olduğu, farklı bölgelerde et, pirinç, bulgur veya fasulye ile zenginleştirilebilen geleneksel bir Türk yemeği” olarak tanımladı.

Listenin Zirvesinde Finlandiya Var

Listenin ilk sırasında Finlandiya mutfağına ait blodpalt bulunuyor. Çavdar veya arpa unu ve hayvan kanı ile hazırlanan bu yemek, platform kullanıcılarından en düşük puanları alarak listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırada İspanya’nın konserve sardalyayla yapılan sandviçi bocadillo de sardinas, üçüncü sırada ise İsveç’te ortaya çıkan ve hamburger ile patates kızartmasının pizzanın içine doldurulmasıyla hazırlanan calskrove yer aldı.

TasteAtlas’ın verileri, değerlendirmelerin geniş bir kullanıcı kitlesinden geldiğini gösterdiği için sonuçlar dünya mutfaklarının farklı yorumlarını da yansıtıyor.

İlk 10 Sıradaki Lezzetler

Listeye göre ilk 10 basamak şu şekilde şekillendi:

Blodpalt – Finlandiya Bocadillo de Sardinas – İspanya Calskrove – İsveç Angulas a la Cazuela – İspanya Jellied Eels – İngiltere Ramen Burger – ABD Chapalele – Şili Faves a la Catalana – İspanya Thorramatur – İzlanda Kaeng Tai Pla – Tayland

Bu sonuçlar, küresel gastronomideki farklı tekniklerin ve kültürel damak alışkanlıklarının ne kadar değişken olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kapuska'nın Listede Yer Alması Tartışma Yarattı

Türkiye’de Kapuska’nın listeye girmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı listenin objektif olmadığını savunurken, bazı yorumlar turist damak alışkanlıklarının oylamada etkili olduğunu öne sürdü.

Öte yandan TasteAtlas, sıralamanın platform kullanıcılarının tamamen kendi puanlarıyla oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca kültürel farklılıkların, özellikle turist deneyimlerinin oylamaları şekillendirebileceğini vurguladı. Böylece liste, dünya mutfaklarının algısal yönlerini de tartışmaya açmış oldu.