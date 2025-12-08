Frankie’de 2026 Yılbaşı: MediterrAsian Menü ve DJ Performansı

Galataport’un gözde adreslerinden Frankie, 2026 yılbaşı geccesi için hazırladığı özel konsept ile misafirlerini benzersiz bir kutlamaya davet ediyor. Mekân, bu yıl lezzeti ve eğlenceyi aynı çizgide buluşturan güçlü bir program sunuyor. Frankie’nin imza yaklaşımını oluşturan MediterrAsian menüsü, Akdeniz’in tazeliğini Asya’nın özgün teknikleri ve baharatlarıyla bir araya getirerek yeni yıl masasını özel bir deneyime dönüştürüyor. Yılbaşı yemeği 19.30’da başlayacak ve gecceye sofistike bir giriş yapılmasını sağlayacak.

MediterrAsian Menüsünün Öne Çıkan Lezzetleri

Yeni yıla özel hazırlanan menü oldukça geniş bir seçkiden oluşuyor. Bütün servis edilen balık çeşitleri ve Kuzu Kol, ana yemeklerde güçlü bir karakter sunuyor. Frankie, salata bölümünde Mizuna & Kalamar ile Ispanak & Kök Sebze tabaklarını ön plana çıkarıyor. Hamur işi ve risotto kategorisinde Ördek Wonton ile Kırmızı Karides Risotto, menünün en dikkat çekici tatları arasında yer alıyor. Ayrıca çiğ tabaklarda sunulan Aslan Balığı Ceviche, yılbaşı menüsüne modern ve yenilikçi bir dokunuş katıyor. Böylece Frankie, lezzet yolculuğunu Akdeniz ve Asya ekseninde kurgulayarak misafirlerine zengin içerikli bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Gecce Boyunca Eğlence: DJ Kaan Demiral Sahnede

Frankie’nin yılbaşı programı yalnızca yemekle sınırlı kalmıyor. Yemek servisi sona erdikten sonra sahneyi DJ Kaan Demiral devralıyor. Eğlence 22.30’da başlayacak ve 02.30’a kadar devam edecek. Bu sayede misafirler yeni yılı hem lezzet hem de müzik eşliğinde karşılayabilecek. Frankie, mekanın sıcak atmosferini modern ritimlerle birleştirerek gecceyi dinamik bir kutlamaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Frankie’de Yılbaşı: Lezzet ve Ritim Bir Arada

Frankie, Galataport’un çağdaş ruhunu yılbaşı gecesine taşıyan güçlü bir program hazırlayarak 2026’ya iddialı bir giriş yapıyor. Menüdeki Akdeniz-Asya sentezi, canlı performans ve uzun saatlere yayılan eğlence, mekanın yeni yıl kutlamasını şehirdeki en dikkat çekici alternatiflerden biri haline getiriyor. Böylece Frankie, lezzeti ve ritmi bir araya getiren özgün bir yılbaşı deneyimi sunuyor.