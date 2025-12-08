Doğuş Yeme-İçme’den 10 Restoranlık Uluslararası Başarı

Doğuş Yeme-İçme Grubu, Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılan restoranlarıyla uzun yıllardır zengin bir gastronomi ekosistemi oluşturuyor. Grup, bu yıl 10 restoranının Michelin Rehberi’nde yer almasıyla, modern mutfak anlayışını ve sürdürülebilir kalite yaklaşımını global ölçekte görünür kıldı. İstanbul’dan Bodrum’a, Kapadokya’dan uluslararası metropollere uzanan bu geniş yapı, Türkiye’nin gastronomi kültürünü daha fazla kişinin keşfetmesine katkı sağlıyor.

Rehbere Dahil Olan Restoranların Çeşitliliği

Bu seçkide BİZ İstanbul, Liman, 29, Seki, Nahita, Roka, Zuma İstanbul, Zuma Bodrum ve Sait, kendi gastronomik yorumlarıyla öne çıkıyor. Her biri, mutfak disiplinlerini farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak misafirlere çok yönlü deneyimler sunuyor. Ayrıca Maçakızı, özgün tarzı ve yıllardır sürdürdüğü istikrarlı mutfak çizgisiyle yıldızını koruyarak bu yıl da dikkat çekti. Böylece grup, farklı gastronomi tarzlarını tek çatı altında bir araya getirerek dengeli bir seçki oluşturmayı başardı.

Doğuş Yeme-İçme’nin Deneyim Odaklı Vizyonu

Grup, gastronomiyi yalnızca lezzet üzerinden değerlendirmiyor; aynı zamanda servisten ambiyansa kadar uzanan bütüncül bir deneyim anlayışıyla hareket ediyor. Her restoran, kendi kimliğini korurken aynı zamanda grubun yüksek standartlı hizmet felsefesini yansıtıyor. Bu yıl elde edilen sonuç, grubun bu yaklaşımının uluslararası kulvarlarda da karşılık bulduğunu gösteriyor. Ayrıca farklı mutfak kültürlerini bir araya getiren esnek yapı, Doğuş Yeme-İçme’nin uzun vadeli vizyonunu güçlendiriyor.

Yeni Girişler ve Sürekliliği Koruyan Adresler

Bu yıl Biz İstanbul, Liman, Seki ve Nahita ilk kez rehbere girerek güçlü bir çıkış yaptı. Öte yandan Roka, Sait, 29, Zuma İstanbul ve Zuma Bodrum, mevcut konumlarını koruyarak istikrarlı performanslarını sürdürdü. Maçakızı ise mutfak sadakati, karakteristik stil ve sürdürülebilir hizmet anlayışının etkileyici bir örneği olmaya devam etti. Tüm bu gelişmeler, grubun gastronomi çeşitliliğini uzun vadeli bir stratejiyle desteklediğini ortaya koyuyor.

Türkiye Gastronomisinin Globaldeki Temsili

Doğuş Yeme-İçme Grubu’nun uluslararası alanda görünürlük kazanması, Türkiye’nin gastronomi kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Restoranların her biri kendi özgün dilini korurken, Türkiye'nin zengin mutfak dokusunu dünya sahnesine taşıyan güçlü bir temsil oluşturuyor. Bu nedenle grup, gastronomide çeşitliliği ve yerel değerleri modern dokunuşlarla harmanlayan önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.