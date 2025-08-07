Craft Bira ve Müzik Şöleni: 16 Ağustos’ta Chalet Garden’da

Yaz bitmeden şehri coşkuyla dolduracak bir festivale hazır olun! 16 Ağustos’ta, Swissôtel The Bosphorus, Istanbul ev sahipliğinde düzenlenecek olan Craft Brew Fest, bir kez daha müziği, zanaat birayı ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Chalet Garden'da gerçekleşecek bu eşsiz etkinlikte, İstanbul’un kalbinde unutulmaz bir gün sizi bekliyor.

Sahne Senin, Müzik Her Yerde

Gün boyunca festivalin enerjisini yüksek tutacak performanslar sahnede olacak. Hey! Douglas, Sattas, Deniz Özdoğru, Özgür Bay & Sveta Leto ve Ollie, katılımcılara tam anlamıyla müzik dolu bir atmosfer sunacak. Funk, reggae, indie ve elektronik ritimler eşliğinde dans ederken yazın ruhunu derinlemesine hissedeceksiniz.

Craft Bira Tutkunları İçin Özel Tadımlar

Festivalin en önemli başlıklarından biri de elbette craft bira. Türkiye’nin önde gelen butik bira üreticileri, özel seçkileriyle Chalet Garden’da yerini alıyor. Ziyaretçiler, farklı tarz ve aromalardaki biraları tadarken, tadım seansları ve bira kültürü atölyeleri sayesinde bilgi birikimlerini de zenginleştirebilecek.

Gastronomi Şöleni Swissôtel Dokunuşuyla

Swissôtel’in deneyimli şefleri tarafından hazırlanan özel menüler, festival deneyimini başka bir boyuta taşıyor. Lezzetli sokak yemekleri, yaratıcı atıştırmalıklar ve ferahlatıcı tatlarla gastronomik bir şölen yaşanacak. Müziğin ve biranın yanına yakışan bu enfes dokunuşları kaçırmayın.

Eğlence Detaylarda Saklı

Craft Brew Fest yalnızca sahne performansları ve bira tadımıyla sınırlı değil. Gün boyu sürecek atölyeler, oyunlar, interaktif aktiviteler ve yaratıcı sürprizlerle katılımcılar her anı dolu dolu yaşayacak. Arkadaşlarınızla birlikte unutulmaz anılar biriktirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Etkinlik Detayları

Tarih: 16 Ağustos 2025

Saat: 15.00 – 00.00

Yer: Chalet Garden, Swissôtel The Bosphorus, Istanbul

Line-Up:

• Hey! Douglas

• Sattas

• Deniz Özdoğru

• Özgür Bay & Sveta Leto

• Ollie

İstanbul’un merkezinde, doğayla iç içe, müziğin ve lezzetin eşlik ettiği bir yaz festivali deneyimi sizi bekliyor. Craft Brew Fest, yazın ritmini birlikte tutmak isteyen herkesi Chalet Garden’a davet ediyor!

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN!