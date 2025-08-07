Yaz Bitmeden Tadın: Bodrum’un En Unutulmaz Lezzetleri

Parlé Restaurant – İstiridye

Yalıkavak Marina'nın göz alıcı atmosferinde konumlanan Parlé, zarafetin ve sofistike zevklerin yeni adresi. İstanbul’dan sonra Bodrum’da da gastronomi dünyasına iddialı bir giriş yapan mekan, akşamüstü ışıklarıyla bambaşka bir ruha bürünüyor. Şık iç mekan tasarımı, denize nazır masaları ve geceye enerji katan DJ performanslarıyla hem sakin hem dinamik bir deneyim sunuyor. Ama asıl büyü, tabakta başlıyor. Parlé’nin istiridyesi, denizin en rafine halini yansıtıyor. Şefin ustalığıyla zarifçe hazırlanan bu tabak, tazelik ve lezzetin mükemmel buluşması. İstiridye severlerin kaçırmaması gereken bir imza! Bodrum’da yazı hakkıyla yaşamak istiyorsan, bu tat kesinlikle bu yolculuğun bir parçası olmalı.

Fenix Bodrum – Teriyaki Somon

Fenix Bodrum, kapıdan girer girmez tropik bir kaçamağa sürüklüyor sizi. Palmiye ağaçlarıyla çevrili egzotik atmosferi ve stil sahibi dekorasyonu, Bodrum’un enerjisini Akdeniz ışıltısıyla harmanlıyor. Burası yalnızca bir akşam yemeği noktası değil; müziği, kokteylleri ve zarif misafir ağırlama anlayışıyla başlı başına bir deneyim. Mutfağın yıldızlarından biri ise Teriyaki Somon. Dışı çıtır, içi yumuşacık kalan bu somon; tatlı-teriyaki sosun dengeli aromasıyla adeta damakta dans ediyor. Hafifliği ve lezzetiyle yaz sofralarının vazgeçilmezi olacak bu tabak, Fenix’te geçirdiğiniz anlara lezzetli bir imza atıyor.

ROKA Bodrum – Rib-Eye

Mandarin Oriental Bodrum’un eşsiz doğasında konumlanan ROKA, modern Japon mutfağını Ege’nin büyüleyici manzarasıyla buluşturuyor. Robatayaki tekniğiyle pişirilen yemekler, açık ızgarada adeta bir sahne performansına dönüşüyor. Tüm duyulara hitap eden bu deneyimin merkezinde ise tereyağlı istiridye mantarı ve wasabi ponzu sos eşliğinde sunulan 300 gr’lık rib-eye var. Her ısırıkta etin yumuşaklığı ve sosların dengesi damakta iz bırakıyor. Ahşap dokular, loş ışıklar ve doğanın içinden gelen ferahlıkla birleşince; ROKA’da yemek yemek bir ritüele dönüşüyor. Et severler için Bodrum’daki en rafine duraklardan biri.

The Populist Bodrum – Pizzetta

İstanbul’un şehirli ruhunu Ege kıyılarına taşıyan The Populist, Bodrum Yalıkavak’ta eğlence ve lezzeti buluşturan enerjik bir atmosfer sunuyor. Müzik, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren marka, burada sıradan bir öğleden sonrayı bile festivale çevirebiliyor. Taş fırından çıkan Pizzetta ise mekânın en çok konuşulan lezzetlerinden. İncecik hamuru, çıtır kenarları ve bol malzemesiyle klasik pizzanın ötesine geçiyor. Güneşin altında hafif bir atıştırmalık arayanlar için ideal; geceye başlarken paylaşılan bir başlangıç olaraksa kusursuz. The Populist, Bodrum’da özgürce eğlenmek isteyenlerin lezzetli kaçamağı.

Paper Moon Bodrum – Kum Midyeli Vongole Spaghetti

Paper Moon Bodrum Loft, yaz akşamlarına romantik bir İtalyan yorumu getiriyor. Loş ışıklar, denize karşı kurulan zarif sofralar ve sakinliğe eşlik eden lezzetler… Burası yalnızca bir restoran değil, zarafeti ve sadeliği bir araya getiren bir yaşam alanı. Menüdeki kum midyeli vongole spaghetti ise klasik bir İtalyan tabak gibi görünüp, şefin ustalığıyla farklı bir boyuta taşınıyor. Tazeliği ilk lokmada hissedilen midyeler, sosa eşlik eden hafif baharat dokunuşları ve al dente spagetti… Hepsi bir araya geldiğinde, gecenizi unutulmaz kılacak bir tabak ortaya çıkıyor.

Inari Kujira – Caviar & Salmon Sando

The Bodrum EDITION’da yer alan Inari Kujira, lüksün ve zarafetin modern Japon yorumu. Hem atmosferi hem de sunumlarıyla “fine dining” kavramına yeni bir soluk getiren bu özel restoran, Bodrum gecelerini farklı bir boyuta taşıyor. Menüdeki en çarpıcı tabaklardan biri olan Caviar & Salmon Sando, adeta bir şov. Somonun kadifemsi dokusu, krem peynirin ferahlatıcı aroması ve havyarın rafineliği… Her katmanda özenli bir uyum, her ısırıkta şaşırtıcı bir tat. Estetik sunumun ötesinde, damağa hitap eden bu sando, Inari Kujira’nın detaylara verdiği önemin de bir kanıtı.

Lucca Beach Bodrum – Risotto

Mandarin Oriental’ın yemyeşil doğasında yer alan Lucca Beach, doğayla iç içe şık bir kaçamak sunuyor. Gündüzleri dingin bir plaj keyfi, akşamları ise zarif dokunuşlarla bezenmiş bir sofra deneyimi yaşatıyor. Lucca’nın özel yaz menüsünde öne çıkan risotto ise, klasik İtalyan mutfağına modern bir yorum katıyor. Kıvamı mükemmel, dokusu ipeksi ve malzeme kalitesiyle tam bir yaz yemeği. Hafif ama lezzetli; sade ama etkileyici. Manzaranın, hafif esintinin ve bu risottonun eşliğinde geçirilen bir öğle yemeği, yazın en özel anlarına eşlik edecek türden.