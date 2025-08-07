Akra Antalya’da Huzurun Formülü: Feng Shui

Akdeniz’in huzuru, Bey Dağları’nın gücü ve Feng Shui’nin kadim bilgeliği bir araya geldi. Antalya’nın merkezindeki Akra Antalya, artık yalnızca konaklanacak bir otel değil. Burası, iyi yaşamı ve dengeyi arayanlar için yeni bir çekim noktası.

Oteldeki büyük dönüşüm, Türkiye’nin ilk Feng Shui Master’ı Esra Koyuncu ve Feng Shui Uzmanı Meltem Özertem rehberliğinde gerçekleşti. Bu dönüşümle birlikte otel, konuklarına yalnızca konfor değil; aynı zamanda içsel huzur, enerji dengesi ve fiziksel-ruhsal yenilenme sunuyor.

Akra Antalya’da Feng Shui’nin 3 Temel Adımı

1. Akışın Gücü: Lobide İlk Temas

Yenilenen lobi ve giriş alanlarında açık, ferah bir düzen kuruldu. Enerjinin içeri rahatça girmesini sağlayan bu düzen, misafirlerin daha ilk adımda huzuru hissetmesini mümkün kılıyor.

2. Huzurun Renklerle Buluştuğu Odalar

Odaların her birinde Feng Shui ilkeleri titizlikle uygulandı. Huzur veren renk paletleri, dikkatli yerleşimler ve doğal akışı destekleyen düzenlemelerle birlikte odalar, misafirlere yalnızca fiziksel değil duygusal bir konfor da sunuyor.

3. Dengeyi Taşıyan Sosyal Alanlar

SPA, fitness ve restoran alanları, enerjiyi artıracak biçimde yeniden tasarlandı. Özellikle restoranlarda bereket yönleri ön plana alındı; bu da mekânı daha sosyal ve sıcak hale getirdi.

Uygulayıcıların Gözünden Feng Shui

Esra Koyuncu, dönüşümle ilgili şunları söylüyor:

“Misafirler içeri girdiğinde sadece bedenlerinin değil, ruhlarının da dinlendiği bir atmosfer yaratmak istedik. Enerji doğru aktığında, kişi her şeyin yolunda olduğunu hisseder.”

Meltem Özertem ise deneyimin temelini şu sözlerle açıklıyor:

“Bir otelde insanlar sadece oda değil, bir his satın alır. Feng Shui, bu hissin mimarisidir.”

Feng Shui’nin Beş Altın Kuralı ile Tasarlanan Alanlar

Bütünlük: Her obje mekânın enerjik bütünlüğüne katkı sunmalı. Doğal Akış: Eşyalar, Chi’nin kesintisiz akışına engel olmamalı. Beş Element Dengesi: Su, toprak, ateş, metal ve ahşap uyum içinde yer almalı. Renklerin Gücü: Renkler sadece görsel değil, enerjik etkileriyle de mekânı dönüştürmeli. Giriş Alanları: Ana giriş, mekânın enerjisini belirleyen en kritik nokta.

Akra Antalya, modern konforu ve Feng Shui’nin şifa veren sistemi ile birleştirerek şehir otelciliğinde yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Her detayda özenle kurgulanan bu yaşam alanı, misafirlerini yalnızca ağırlamıyor; aynı zamanda iyi hissetmeye davet ediyor.