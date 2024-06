Bodrum’un en iyi kahvaltı mekanları

Quzine Kahvaltı Evi, Gündoğan

Rez: 0545 387 83 85

Her detayıyla kahvaltıda tam olarak olmak istediğiniz yer burası! Samimi detayları, doğanın kalbinin attığı ambiyansıyla kendinizi evinizde, evinizin sıcaklığında hissediyorsunuz. Quzine sofralarına oturduğunuzda ise bu sıcaklık her önünüze konulan ile artmaya devam ediyor. Anne eli değmiş lezzetlerin en tazesi, en organik olanları bu sofralarda sizi bekliyor. Damaklara imzasını atan Menemeni kesinlikle denemelisiniz. Börekleri bir efsane! Kusursuz, sıcacık bir aile işletmesinin verdiği samimiyete muhteşem kahvaltılık lezzetler de eklenince Quzine aşığı olmamak elde değil!





Kır Sofrası, Çamlık

Rez: 0533 309 55 51





Bodrum’a uğradığınızda aileniz ile gelebileceğiniz kahvaltı yerlerinden biri de Kır Sofrası Çamlık. Yerel ve doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltı keyfinizi doğa ile iç içe bir şekilde yapabilme imkanı bulabileceğiniz nadir mekanlardan.







Cez Bodrum, Çamlık

Rez: 0551 652 25 02

Biri köy kahvaltısı mı dedi? Haydi o zaman rotalar doğru Cez Bodrum’a çevrilsin! Bodrum’un huzur kollarından biri olan Çamlık Köyü’nde yemyeşil bir doğanın içine gizlenen mekanda gerçek bir köy kahvaltısı deneyimi yaşıyorsunuz. Ailenizle, sevdiklerinizle uzun uzun sohbetler edebileceğiniz, kahvaltı beklentinizi oldukça üst bir seviyeye çekecek olan mekanda bol bol Çam ormanını içinize çekebilirsiniz.





Pasanda Panorama, Yalıkavak



Rez: 0532 235 05 15









Pasanda ismini bulunduğu bölgedeki doğal bir iskeleden alan harika manzaraya sahip bir kahvaltı noktası. Nefes kesen manzarası eşliğinde kahvaltı keyfi yamanız mümkün. İştah açıcı, el yapımı ve organik ürünleri ile sağlıklı bir kahvaltı keyfi sunuyor aynı zamanda. Mevsiminde temin edilen ürünlerle reçeller peynirler ve sebzeler Şef Murat Ulucan’ın elinden çıkıyor.

Zeytinlina Restaurant, Yalıkavak



Rez: 0533 258 40 48





Zeytinlina, Yalıkavak’ta denize karşı konumlanan ve geniş bir bahçesi bulunan sıcak dekorasyonlu bir restoran. Klasik balık mutfağı olan bu restoranı kahvaltısıyla öneriyoruz. Zeytinlina’da zeytin ağaçlarının altında veya denizin hemen yanı başında yapacağınız her kahvaltının keyifli bir “Pazar kahvaltısı” etkisini vereceğinden eminiz.



Birdcage 33, Yalıkavak

Rez: 0555 191 57 11

Bodrum’un karmaşasına ara verip, sabahınızı huzurlu bir yaşam alanı sunan Birdcage 33’ün enfes kahvaltısına güvenle teslim edebilirsiniz. Sofistike bir ambiyans sunan mekan, aynı zamanda muhteşem Ege manzarasıyla da büyüleyenlerden. Sabahın erken saatlerinde başlayan kahvaltı çılgınlığı 13:00’e kadar da devam ediyor. Ayrıca yaz sezonu boyunca Pazar Brunch’ları da tadına doyulmaz bir deneyim sundu!



Havva Ana, Yalıkavak

Rez: 0532 684 79 66

Eğer Bodrum’a her yaz gidenlerdenseniz Havva Ana’yı kesin duymuşsunuzdur. Yalıkavak ve Gündoğan arasında bulunan Gökçebel Köyü’ne trafiği getiren Havva Ana, her şeyiyle doğal tatlar sunuyor. Çoğu zaman Havva Ana’nın kendisini taze ekmek yaparken bulmanız oldukça olası. Klasik bir Türk kahvaltısında arayacağınız çoğu şey burada var. Ev yapımı reçeller, organik zeytinler ve artık nadir bulunan güzel kokulu domatesler. El açımı gözleme ve börekleri de yemeyi ihmal etmeyin.





Asmalı Çardak, Yalıkavak & Türkbükü

Yalıkavak Rez: 0533 568 63 33

Türkbükü Rez: 0530 339 24 48

Bodrum’un kalbinin en heyecan dolu attığı iki noktada; Türkbükü ve Yalıkavak’ta misafirlerine unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşatan efsanelerden biri de Asmalı Çardak. Sabahın erken saatlerinde başlayan kahvaltı, günün ilerleyen saatlerine kadar da devam ediyor. Tatlıdan vazgeçemeyenler için özellikle ev yapımı reçellerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Mekanın börekleri de mis gibi mis; her gün taze taze, sıcak sıcak geliyor sofralarınız.

Suzika, Yalıkavak

Rez: 0532 592 65 46

Hem oldukça cool hem de tam anlamıyla lokal bir deneyim sunan Suzika ile tanışın. Mekan tamamen bir kahvaltı mekanı olarak yaratılmış. Sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Mekanın sadece 3 masası bulunuyor; bu yüzden bir gün önceden mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın! Brioche ekmekli seçenekleri bulunuyor ve tek kelimeyle harika! French Toast’u da kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Yeşillerin arasında, kendi halinde ve bir o kadar da samimi…

Kuytu Bahçe, Bitez

Rez: 0536 258 94 12

Mandalina ağaçlarının gölgesine kendinizi teslim etmeye hazır olun ve Kuytu Bahçe’nin kapılarından içeri girin. El açması çıtır çıtır Otlu Börek’e bırakın kendinizi… Anne eli değmiş Bodrum kahvaltı mekanlarından biri de Kuytu Bahçe! Tadı damağınızda kalacak kahvaltı bittikten sonra da alın bol köpüklü kahvenizi eline, uzanın hamağa…

Maride Cafe & Patisserie, Bitez

Rez: 0252 363 83 87

Kapısından girdiğiniz anda yayılan enerjisi hissetmemek imkansız! İlk karşılaşmada hissedilen samimiyetin sebebi de mucizeler yaratan bir ailenin işletmesi olması. Doğal ve organik olana yakınlığı ile lezzetinde farklı bir aroma yakalayanlardan. Kahvaltı için kusursuz olduğu kadar başınızı döndürecek tatlı seçenekleriyle; ve özellikle Cheesecake’iyle aşık olacaksınız. Bir de Maride Mini Dükkan var; organik kozmetik ya da kişisel bakım meraklıları kesinlikle bir göz atmalı.

Rustik Ekmek, Yalıkavak

Rez: 0533 451 10 32

Sağlık ve lezzeti buluşturan Yalıkavak sakini Rustik Ekmek; hakkı verilmiş bir Artizan fırın! Tabii göz kamaştıran kahvaltısı da yanında bonus niteliğinde. Bodrum’da samimiyeti yakalayan aile işletmelerinden biri. Kahvaltının mutluluktan daha fazlasıyla alakası olduğunu her lokmasında, her karesinde hissettiriyor. Reçelleri efsane, poğaçaların kokusu kendinizden geçirecek kadar mis! Kruvasanları da kesinlikle denenmeli.

Pankery, Bitez

Rez: 0533 160 30 48

Bodrum’da bir ilke imza atan Pankery; mini Pancake’leriyle mini bir çılgınlık dünyası! Kahvaltı için biraz daha içinizi eritecek bir seçenek arayanlardansanız, burası gerçekten tam size göre. Mekan Pazartesi günleri kapalı; onun dışında dilerseniz paket servisi de bulunuyor. Big Pankery favorilerimiz arasında; bal, kaymak, muz ve cevizle tam bir enerji patlaması!

La Mandıra Plage, Bitez

Rez: 0532 327 92 75

Kahvaltıda kendinizi özel hissettirecek bir mekan! La Mandıra Plage’da kahvaltıda sunulan ürünlerin her biri tamamen mekana özel olarak üretiliyor. Hem de bu muhteşem kahvaltı kaçamağını denizin tam kenarında sunuyorlar. Doğal ve taptaze bir kahvaltıyla karşı karşıya kalıyorsunuz; o kadar ki sadece çikolatayı marketten alıyorlar. Kesinlikle denenmeli!

Daşdibi, Bitez

Rez: 0544 514 46 48

Haftanın her günü kahvaltılarıyla büyüleyen Daşdibi; birbirinden lezzetli seçenekleriyle Bitez’de sizi bekleyen bir lezzet dünyası. Ailecek tercih edebileceğini bir mekan; geniş, ferah ve çocuklar için de keyif dolu bir oyun alanı bulunuyor. Ağırlıklı olarak yerel üreticilerle çalışan mekan, bölgenin lokal lezzetlerini sofranıza getirmeye özen gösterenlerden.





Divan Bodrum, Türkbükü

Rez: 0252 377 56 01





Bodrum’da güne en güzel şekilde başlamak istiyorsanız, soluğu Divan Bodrum’da almalısınız. Huzur veren atmosferi ile sizlere lezzetli kahvaltı seçenekleri sunan otelde, güne çok mutlu başlayacağınıza emin olabilirsiniz. Menüde Batı Kahvaltısı, Türk Kahvaltısı ve Sağlıklı Kahvaltı olmak üzere üç farklı seçenek göreceksiniz. Batı kahvaltısında kızarmış jambondan sotelenmiş mantara harika tatlar sizi bekliyor. Türk kahvaltısında ise alışık olduğunuz serpme kahvaltının en lezzetlisi sunuluyor. Sağlıklı kahvaltı ise detoks yeşilliklerinin ağırlıkta olduğu hafif bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Menünün a la carte kısmında; yumurta, tost, pankek ve meyve tabağı gibi seçenekler bulabilirsiniz. Hem kendini şımartmak isteyen hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermek istemeyenlerin ortak buluşma noktası diyebiliriz.





Bozukbağ Kahvaltıcısı, Türkbükü

Rez: 0530 260 93 93

Ve her anıyla Bodrum’un en trend kahvaltı klasiği: Bozukbağ Kahvaltıcısı! Burası adeta cenneti andıran detaylarıyla kocaman bir kahvaltı mekanı. Her köşesinde poz verip post atmalık bir mekan diyebiliriz, muhteşem! Her sabah sebzesini, meyvesini, yeşilliğini birer birer topluyorlar seradan. Ürünlerin de çok büyük bir bölümünü zaten kendileri üretiyorlar; kalanları da lokal üreticilerden temin ediyorlar. Odun ateşinde pişen Menemen ve yumurta çeşitlerini kesinlikle denemelisiniz.



Sail Loft Surf Shack, Gündoğan

Rez: 0252 387 73 22



2000’eden beri hizmet veren Sail Loft Surf Shack, oldukça samimi ve rahat bir ambiyansa sahip. Gündoğan daha kimseler tarafından pek bilinmezken bile koyun vazgeçilmez adresi olan mekân, o salaş ama şık olan yerlerden. Keyifle tüm günü geçirebileceğiniz mekânda özellikle serpme kahvaltı oldukça çeşitli.

Hayat Kahvaltı Evi, Gündoğan

Rez: 0532 506 47 85

Her anıyla kahvaltının mutlulukla olan ilgisini kanıtlar nitelikte! Hayatın paylaşınca güzel olduğunu düşünerek, mekanın ismini de “Hayat” koymuşlar diyelim; siz anlayın… Kendi halinde, salaş bir ambiyansı var ve bu inanılmaz bir sempatiklik katıyor mekana. Ferah hissedeceğiniz bir ambiyansta kesinlikle çok seveceğiniz bir kahvaltı deneyimi yaşatıyorlar.





Ekmek & More, Dağbelen Köyü

Rez: 0542 431 82 61

Sağlıklı ekmek arayışı ile ekşi mayayla tanışan Nilüfer ve Oğuz Kural çiftçinin girişimi Ekmek&More, Bodrum’un en lezzetli ekşi maya ekmeklerini yapan yerlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da lezzetli kahvaltılar sunuyor. Hafta içi ekmek üstü lezzetler; hafta sonu ise serpme dağ kahvaltısı sunuluyor. Hem kahvaltı hem de ekmek üstü tatlar için bir gün önceden rezervasyon yapılması öneriliyor. Kahvaltı sunan ve cevizli çavdar ekmeğinden siyezli tam buğday ekmeğine, sütlü tost ekmeğinden rustik ekmeğine çok çeşitli ekmekleri bulunan Ekmek&More, Dağbelen Köyü’nde yer alıyor.





Naan Bodrum

Rez: 0535 507 76 81

Kahvaltının sadece karın doyurmak için olmadığını düşünenlerdenseniz ve ruhunuzu da beslemek istiyorsanız Naan tam bu iş için yaratılmış bir mekan! “Burada hissettiğin her şey senden bir parça” diyorlar zaten mekanda, gidince göreceksiniz. Tam da böyle! Bodrum Marina’da 500 yıllık bir Osmanlı kulesinin avlusunun bahçesinde hizmet veriyorlar; hem tarihi hem sofistike bir seçenek yani. Renkli ve konsept alanlarıyla hayran bırakıyor.

Raw Love You, Bitez

Rez: 0541 488 62 82

Hem bu kadar sağlıklı, hem de lezzetli olamazsın Raw Love You!! Glütensiz seçeneklere öyle bir boyut atlatmışlar ki, lezzetinden uçuş moduna geçiyorsunuz. “Bodrum’da olsam da, dikkat etmeye devam!” diyenlerdenseniz ve hafif farklı dokunuşları da seviyorsanız harika bir seçenek. Geleneksel ve alıştığımız kahvaltı seçeneklerindense, çok daha yenilikçi ve dünya trendlerini takiben bir vizyonları var. Glütensiz Simit Kasesi harika; hem de vegan seçeceği de bulunuyor. Ayrıca detoks paketlerine de kesinlikle göz atmalısınız. Dilerseniz bu paketleri online olarak sipariş verebiliyorsunuz.

Vamos, Bitez

Rez: 0252 363 00 59







Vamos Bodrum, hem merkezi olması hem de lezzetleri ile günün her saatinde çok tercih edilen Bodrum mekanlarından biri. Kahvaltı konusunda da çeşitli ve tazecik seçeneklerin yer aldığı menüsü ile çok seviliyor. Saat 14:00’a kadar sunulan kahvaltı menüsünde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Atmosfer ise huzur dolu ve son derece keyifli!

Kornél Bodrum, Bitez

Rez: 0541 764 87 89

Dereköy Lokantası ve Naru Bodrum’un en yeni üyesi! Yıl boyu kapılarını açık tutan mekan, aslında harika bir Bistro & Bar. Açık mutfağında farklı ülkelerin felsefeleri ile harmanlanarak hazırlanan yaza özgü hafif lezzetler ön plana çıkıyor. Kahvaltı ve öğlen yemeklerinin de bulunduğu Kornél Bodrum’da akşamları müziğin sesi yükseliyor ve gecce özel reçeteler ile hazırlanan kokteyller eşliğinde devam ediyor.

Greta, Gümüşlük

Rez: 0532 171 49 74

Dört mevsim boyunca harika lezzetlere ve unutulmaz anlara imzasını atan Greta; sabahın erken saatlerinde başlayan lezzet yolculuğuna gecceye kadar devam edenlerden. Gün içi atıştırmalıkları, gün batımı kadehleri ve nefis akşam yemeklerinin yanı sıra; keyifli kahvaltıları da kesinlikle denenmeli. Büyüleyen de bir ambiyansı olduğunu söylemeden geçmeyelim!





Off, Gümüşlük

Rez: 05389215354





Gümüşlük’ün merkezinde masmavi plajıyla öne çıkan Off Gümüşlük’te haftanın her günü kahvaltı servisi olsa da, pazar günlerine özel etkinlikleri “Uzun Pazar Kahvaltısı” ile sınırsız çay ve kahvenin eşlik ettiği açık büfe kahvaltı ziyafeti yeni bir boyut kazanıyor. Saat 11.00’den itibaren hizmet veren mekânın menüsünde poşe yumurta, granola gibi sağlıklı alternatifler bulunuyor.