Bodrum'un En İyi Beach Club'ları

Yalıkavak Beach Club’ları

Xuma Village







Xuma Village, uzun yıllardır sağladığı kaliteyi devam ettirerek bu yıl da Bodrum'un önde gelen beach clubları arasında yerini koruyor. Doğayla iç içe konumu, özenli dekorasyonu ve dinlendirici atmosferiyle Xuma, misafirlerine rahatlık ve huzur sunuyor. Burada akşamüzeri kokteyllerinin tadına bakmayı unutmayın. Xuma, sadece altı yaşından büyük ziyaretçileri kabul ediyor ve aynı zamanda kumsal voleybolu ve su sporları için olanaklar sunuyor.



Adres: Küdür Cad. No:81, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 385 47 75





Miya Beach





Miya Beach, Tilkicik koyundaki özel konumuyla Bodrum'da eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Burası, eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaparken müziğin doğayla ve muhteşem manzarayla bütünleştiği heyecan verici plaj partileri ve özel temalı happy hour organizasyonları ile tatilcilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yahşi Beach Club’ları

Sal Bodrum





Bodrum Ortakent’te bulunan Sal Bodrum, güzel planlanmış bir beach’te denizin keyfini çıkarırken lezzetli atıştırmalık ve yemekler yemek isteyenlerin de bir araya geldiği bir yer. Deniz kenarına ‘beach food’ konseptli yemek servisi veren Sal’da akşamları uzun uzun oturup geniş menünün tadının çıkarılabileceği bir restoran kısmı da var. Sal Bodrum’un güzel yanlarından biri de plaja kedi ve köpeklerin kabul edilmesi.

Adres: Müskebi Mahallesi, Tersane Sok. No:16/22, Bodrum/Muğla

Telefon: 05326898940



Dalga Social

Ortakent Yahşi’de yer alan Dalga Social denizi, bohem dekorasyonu ve menüsüyle çok beğenilen yerlerden biri. 2021 yazında açılan mekan gündüz beach-restoran, akşamları ise restoran olarak misafirlerini ağırlıyor. Beach’i kullandığınız süre içerisinde belli bir limitte sipariş vermeniz bekleniyor buna karşılık da girişte herhangi bir ücret alınmıyor. Dalga Social Bodrum’un hem plaj hem de akşam yemeği menüsü ise ünlü şef Seray Öztürk imzalı.

Adres: Tersane Sok. No:4, Bodrum/Muğla

Telefon: 0538 833 72 62





Cio Beach



Bodrum'un yeni plajlarından biri olan Cio Beach, övgü alan hizmet sunan tesisler arasında yer alıyor. Denize sıfır konumlanmış olan plajda, şezlonglar, ahşap çardaklar ve localar bulunuyor. Cio Beach'e giriş yaparken belirlenen bir harcama limiti veriliyor. Ayrıca, yemekleri, atıştırmalıkları, kokteylleri ve kahveleriyle de olumlu geri dönüşler alıyor.





Göltürkbükü Beach Club’ları

Divan Bodrum

Bodrum’dan en güzel yerlerde denize girmek istiyorsanız Divan Bodrum’un beach’inde bir gününüzü geçirmenizi öneriyoruz. Türkbükü’nün masmavi denizi özenli bir hizmetle birleşince, yaşadığınız güzel deneyim ikiye katlanıyor. Beach’te ister iskelenin üzerinde güneşin tadını çıkabilirsiniz, ister hamaklarda… Ancak biz akşamüzerine doğru bir kokteyl eşliğinde hamak keyfi yapmanızı öneriyoruz. Deniz ve güneşin yorgunluğunu bu dakikalarda üzerinizden atacaksınız! Ayrıca Divan Bodrum’un lezzetli mutfağından çıkan atıştırmalıklar veya yemekler ile gününüzü daha keyifli hale getirebilirsiniz. Otel yoğunluğuna göre dışarıdan misafir kabul ettikleri için gitmeden önce aramayı unutmayın.

Adres: Keleş Harim Cad. No:22, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 377 56 01





Maça Kızı

Bodrum’un en ses getiren plajlarından Maça Kızı, Türkbükü’nün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle kumdan hoşlanmayanların tercihi Maça Kızı’nda, iskele üzerine kurulu beach club’da denize girerken iskeledeki merdivenler kullanılıyor. Hafta sonu happy hourlarıyla ünlü Maça Kızı, genellikle etnik ve deep house müzik çalıyor. Açık büfe olan öğle yemekleri de müdavimlerinin favorisi, özellikle mekanın lahmacunu ülke çapında gerek fiyatı gerek de lezzeti ile ünlenmiş durumda.

Adres: Narçiçeği Sokak, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 311 24 00





Flamm

200 metre uzunluğundaki sahili, iki büyük iskelesi, çim alanıyla, güneş ve denizin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi Flamm Bodrum, gündüz ve akşam için düzenlediği farklı konseptler ile ziyaretçilerine sınırsız eğlence vadediyor. Flamm’da gün boyu eğlenebilir, lezzetli yemekler yiyebilir ve harika kokteyller içebilirsiniz.

Adres: Akdeniz Cad. 30. Sok. No:3, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 357 76 00



Kuum Beach

Türkbükü’nde yer alan Kuum Hotel’in içerisindeki plaj, kendine ait koyu içerisinde, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği eşsiz manzarasında huzur dolu bir tatil sunuyor. Özellikle tatilde sakinlik arayanların tercihi Kuum Beach, eğlenmek isteyenler için de Bodrum’un vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Adres: Atatürk Cad. No:150, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 311 00 60





Yalıçiftlik Beach Club’ları

Kempinski Hotel Barbaros Bay





Dünya turizminin en prestijli ödüllerinden World Travel Awards’ın “Turkey’s Leading Beach” ödülünü 5. kez kazanan Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, hem dinlenmek ve rahatlamak isteyenlerin hem de sınırsız eğlence arayışında olanların bu seneki tercihleri arasında öne çıkıyor. Ege’nin en güzel koylarından Bodrum Barbaros Koyu’ndaki eşsiz mavi tonlarında bir yolculuk vadeden otel, bembeyaz plajı ile sonsuza kadar bu ortamda kalma hissi yaratıyor. Ayrıca sadece 16 yaşından büyüklerin faydalanabildiği ve evcil hayvanların ve cep telefonları yasak olduğu Sessiz Plaj’ıyla kendinizi tamamen doğanın akışına bırakabileceğiniz bir ortam sunuyor. Tüm yaz boyunca çok özel etkinlerin olacağı Kempinski Hotel Barbaros Bay’de modadan sanata uzan geniş bir yelpazede beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Dışarıdan gelen misafirler de Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’un plajından ücretli olarak faydalanabilirler.

Adres: Kızılağaç Mahallesi, Hacıgiden Cad No: 33/1, Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 311 03 03





Gündoğan Beach Club’ları

Mivara Luxury Bodrum





İskeleden ya da plajdan denize girme alanı bulunun Mivara’da Bodrum denizinin tadını çıkaracaksınız. Işıl ışıl denize sahip plajda ister kumda isterseniz iskelede isterseniz de çim alanda vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca plajda vereceğiniz siparişlerin her birinin çok lezzetli olması da Mivara’nın en büyük artılarından.

Adres: Mivara Luxury Bodrum, Farilya Cd. No:9,Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 311 34 34



Escape Beach & Lounge









Denize sıfır konumu, özel iskeleleri ve mavinin tüm tonlarını görebileceğiniz tertemiz deniziyle Escape Beach & Lounge, sizlere sonsuz mavi denizi ve havuzu ile rahatlatıcı ve eğlenceli bir yaz tatili deneyimi sunuyor. Doğal ahşap mobilyalar, halat detaylı huzur veren sakin tasarımı ile romantik bir atmosfer yaratılan bu plajda, restaurant ve bar bölümün tavanı ise doğal sazlar ile etkileyici günbatımı deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor. Tüm bunların yanısıra güneşlenme alanlarında gün boyu chillout, lounge ve etnik müzikler eşliğinde sosyalleşebilir, Escape’de bulunan 3 adet “özel cabana” ve “spa cabana” ile de ayrıcalıklı hizmetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Adres: Kızılburun Cad. No:72 Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 387 06 00





Bitez Beach Club’ları

Sarnıç

Bitez’de yer alan ve Bodrum’un en popüler yaz mekanlarından biri olan Sarnıç Beach, 1993’ten bu yana misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Tam bir müdavim mekanı haline gelmiş olan beach club’da, rahatlık ve samimiyet ön plana çıkıyor.

Adres: Çökertme Cad. No:23, Bodrum/Muğla

Telefon: 0530 034 34 34





Buddha-Bar Beach

Gastronomi, konaklama, sağlıklı yaşam, müzik ve miksoloji alanlarında dünya çapında bir referans olarak kabul edilen efsanevi Buddha-Bar, neo-Asya sınırlarını aşarak, açık hava yaşam tarzı konseptli Buddha-Bar Beach Bodrum ile Caresse Bodrum’da seçkin misafirlerine saat 18.00’a kadar benzersiz bir beach deneyimi sunuyor.

Bodrum’un en güzel plajlarından birinde, denize bir taş atımı uzakta konumlanan Buddha-Bar Beach Bodrum, beyaz kumsalda barın imza müzikleri eşliğinde tropik bir kokteylin keyfini çıkarabileceğiniz bir cennet vadediyor. Lounge ve house türlerinin yerel müziklerle avangart bir şekilde miks edilmesiyle yaratılan Buddha-Bar listeleri, ziyaretçilerine olağanüstü bir deneyim yaşatıyor.

Adres: Asarlık Mevkii, Adnan Menderes Cad. No:89 D:6, Bodrum/Muğla

Telefon: 0530 061 84 35