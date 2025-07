Bodrum’da Michelin Yıldızlı Şölen: Dining with the Stars

The Bodrum EDITION, yazın en özel gecelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26 Temmuz Cumartesi akşamı BRAVA’da gerçekleşecek “Dining with the Stars”, tam altı usta şefi aynı sofrada buluşturuyor. Bu özel davette Osman Sezener, Cihan Kıpçak, Stefano Ciotti, Mehmet Akdağ, Cenk Debensason ve Emre Şen, yedi aşamalı özenle hazırlanmış bir tadım menüsüne imza atıyor.

Menü, duyulara hitap eden tabaklar, yaratıcı sunumlar ve her şefin kendi yorumunu kattığı lezzetlerle dolu. Böylece misafirler, sadece bir akşam yemeği değil, unutulmaz bir deneyimin parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Menüde Sürprizler Bitmiyor

Gece, şef Cihan Kıpçak ve Stefano Ciotti’nin birlikte hazırladığı şık bir amuse-bouche ile açılıyor. Ardından Osman Sezener’in imzasını taşıyan ekşi maya ekmek masaya geliyor. Menü ilerledikçe Cihan Kıpçak’ın “Almeria”sı sıcak bir sürpriz yaparken, Cenk Debensason’un suşi pilavı ve ton balığı üzerine yerleştirdiği sıra dışı dondurma yorumu dikkatleri üzerine çekiyor.

Orta noktada, Emre Şen’in burrata, mascarpone ve kiraz domatesle hazırladığı taptaze agnolotti konuklara zarif bir İtalyan nefesi yaşatıyor. Hemen ardından, Sezener’in safran ve muhamarra ile harmanladığı ahtapot tabak, geceye deniz kokusu katıyor. Mehmet Akdağ, Anadolu’nun sevilen lezzeti Sezen Pilavı ile sıcak bir geçiş sağlıyor.

Ana yemek kısmında Stefano Ciotti’nin klasik “Beef Parmigiana” yorumu sofrada güçlü bir iz bırakıyor. Tatlıda Mehmet Akdağ’ın mevsimsel balkabağı dokunuşu öne çıkarken, Debensason ve Şen’in petit-four finali geceyi hafif ama şık bir tonla kapatıyor.

Geccenin Devamı After Party!

Bu gastronomik şölen, BRAVA’da başlayan tadım menüsü sonrasında KIFF’te düzenlenecek after party ile devam ediyor. Böylece konuklar geceyi ritim dolu anlarla taçlandırıyor.

The Bodrum EDITION, yıldızlarla dolu bu unutulmaz gecceyle gastronomiyi sanat haline getiriyor.