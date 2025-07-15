Michelin Yıldızlı Şef Emre Şen Inari Kujira’da: Sadece Bir Gecceye Özel!

Bodrum'un en özel gastronomi buluşmalarından biri 17 Temmuz akşamı saat 20.00’de Inari Kujira’da hayat bulacak. Bu geccede, Michelin yıldızlı Casa Lavanda’nın şefi Emre Şen ile Inari’nin yaratıcı şefi Korhan Gülsoy aynı mutfağı paylaşarak sınırları zorlayan bir deneyime imza atacak.

Bu buluşma, klasik bir akşam yemeğinden çok daha fazlasını vadediyor. Çünkü her detay özenle düşünülmüş. Şef Emre Şen, Akdeniz mutfağına kattığı doğaya saygılı, yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor. O gecce Inari’nin Japon zarafetiyle harmanlanan bu yorum, menüde adeta şiire dönüşecek.

Duyulara Hitap Eden Tadım Menüsü

Kavaklıdere şaraplarıyla eşleşen tadım menüsü, gecenin belki de en çarpıcı yanı. Hem damaklarda hem de hafızalarda iz bırakacak tabaklar, şarap notalarıyla adeta dans edecek. Her lokma, şeflerin ustalığıyla şekillenmiş; her yudum, bu özel birlikteliği taçlandıracak.

Ayrıca Inari Kujira’nın atmosferi, Japon estetiğini modern detaylarla birleştirerek unutulmaz bir sahne sunuyor. Böylece gecce boyunca sadece yemek değil, mekânın zarafeti de duyuları saracak.

Kaçırılmaması Gereken Bir Gecce

Bu özel pop-up dinner, sınırlı sayıda misafire kapılarını açacak. Böylece her katılımcı kendini ayrıcalıklı hissedecek. Eğer bu benzersiz buluşmanın parçası olmak istiyorsanız, hemen rezervasyon yaptırmanız şart. Çünkü bu deneyim, spontane kararlarla yakalanabilecek türden değil.

Rezervasyon için: 0533 247 13 18