Cocktail & Chill Fest: Yazın Ritmini Chalet Garden’da Yakalayın

Yaz mevsiminin en canlı, en enerjik etkinliği Cocktail & Chill Fest, 19 Temmuz’da Chalet Garden’da sizleri bekliyor. Bu özel festival, yazın enerjisini, serinleten kokteylleri ve eşsiz müzik performanslarını bir araya getirerek unutulmaz bir gün vadediyor. Renkli ambiyans, sürükleyici ritimler ve enfes lezzetlerle dolu bu günü ajandanıza mutlaka not edin.

Swissôtel’in imzası: Kokteyller ve lezzetler

Festival boyunca, Swissôtel’in deneyimli barmenleri tarafından hazırlanan rengarenk kokteyller elinizden düşmeyecek. Her yudumda serinlik hissi veren bu özel içkiler, yaz sıcağına meydan okuyan bir ferahlık sunacak. Elbette Swissôtel mutfağının yaratıcı tatları da sizi bekliyor. Farklı damak zevklerine hitap eden zengin menü, festival deneyiminize lezzet dolu bir dokunuş katacak. Atıştırmalıklardan ana yemeklere kadar özenle hazırlanan seçenekler, uzun festival gününde enerjinizi yüksek tutacak.

Müziğin ritmiyle dansa davet

Festival sahnesinde ritimler yine Vox Creative Agency imzası taşıyor! Festival uluslararası üne sahip İtalyan DJ ve prodüktör Enzo Siffredi’nin Afro house ve derin bas çizgileriyle ısınacak. Onun ardından yerli sahnenin sevilen ismi Orkun Bozdemir, enerjik performansıyla tempoyu artıracak. İkilinin ardından Soul Grinders canlı performanslarıyla coşkuyu doruğa çıkarırken, Diana Swan ve Ollie de festivale kendi büyüleyici tarzlarıyla eşlik edecek. Müziğin ritmine kendinizi bırakın, kalabalığın enerjisini hissedin.

Yazın unutulmaz anılarını burada biriktirin

Yaz ayları, hafızalarda yer edecek anılar için en doğru zaman. Cocktail & Chill Fest, tam da bu anıları yaratmanız için tasarlandı. Sevdiklerinizle birlikte güneşin batışını izlerken favori kokteylinizi yudumlayın. Sonrasında DJ kabininden yükselen ritimlere kapılıp dans edin. O anın tadını doyasıya çıkarın çünkü böyle günler her zaman yaşanmaz.