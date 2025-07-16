Akdeniz Manzarasında Şarap Tadımı Etkinliği Panora Restaurant’ta

Panora Restaurant, Akdeniz manzarası, kaliteli şarap tadımı ve seçkin lezzetlerle dolu unutulmaz bir akşam sunuyor. Üstelik 26 Temmuz Cumartesi günü 16:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Head Sommelier Serdar Ceyran eşlik ediyor. Şarabın büyülü dünyasında kısa ama dolu dolu bir keşfe çıkmak için bundan daha doğru bir fırsat olamaz.

Şarabın Aromasında Eşsiz Bir Yolculuk

Bu özel etkinlikte, Serdar Ceyran önderliğinde şarap ve aromatik notaların inceliklerini keşfedeceksiniz. Her detay özenle planlandı. Tadım sırasında, zarif şaraplar özel seçilmiş peynir ve tapaslarla eşleştirilecek. Böylece her yudum, damağınızda yepyeni kapılar aralayacak.

Aynı zamanda tadım boyunca yalnızca şarapların lezzetine değil, onların ardındaki kültüre ve üretim serüvenine de tanıklık edeceksiniz. Bu yönüyle Panora Restaurant, bir akşamdan çok daha fazlasını; adeta bir Akdeniz kültürü deneyimi sunuyor.

Akdeniz Manzarası ve Davetkar Atmosfer

Panora’nın büyüleyici atmosferi, güneşin denizle buluştuğu o altın anları tam kalbinde yaşamanıza imkan tanıyor. Şarabın aromasıyla birleşen Akdeniz esintisi, sohbetleri ve anıları bambaşka bir hale getiriyor. Sadece damak tadınızı değil, ruhunuzu da doyuran bu özel şarap tadımı, uzun süre hafızanızdan silinmeyecek.

Rezervasyonunuzu Ertelemeyin

Bu benzersiz etkinlik sınırlı kontenjanla gerçekleşecek. O yüzden yerinizi şimdiden ayırtmakta fayda var. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen Panora Restaurant’la iletişime geçebilirsiniz.

Rezervasyon: 0532 704 59 91