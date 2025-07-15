İstanbul’da Yaz: Izaka Terrace’ın Şef Dokunuşlarıyla Yenilenen Menüsü

Izaka Terrace, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası ve şehrin siluetine hakim konumuyla yaz akşamlarına yepyeni bir anlam katıyor. Şık ama samimi ambiyansı, yaz aylarının canlılığını sofralara taşıyor. Şimdi de Head Chef Serhat Eliçora liderliğindeki mutfak ekibi, mevsimin en taze ürünlerinden ilham alarak oluşturdukları yeni yaz menüsü ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor.

Her tabakta ustalıkla buluşan lezzetler, yazın ferahlatan havasını yansıtıyor. Menüde kullanılan tüm malzemeler günlük olarak seçiliyor. Böylece misafirler, İstanbul’un dinamizmiyle birleşen saf ve taze tatların keyfini çıkarıyor.

Dünya Mutfağından Yaratıcı Esintiler

Izaka Terrace, yaz sezonuna modern dokunuşlarla hazırlanmış tabaklar ve cesur tat kombinasyonlarıyla iddialı bir giriş yapıyor. Menüde Akdeniz’in aromatik lezzetleri, İtalyan mutfağının rafine çizgileri, Uzak Doğu’nun dengeli tatları ve Türk mutfağının klasik unsurları aynı sofrada buluşuyor. Bu çok yönlü yaklaşım, gastronomi meraklılarını keşfe davet ediyor.

Başlangıçlardan ana yemeklere kadar her tabak; incelikli reçeteler ve ustalıklı sunumlarla dikkat çekiyor. Mevsimin taze sebzeleriyle hazırlanan başlangıçlar, deniz ürünleriyle zenginleştirilen ara sıcaklar, et ve balığın en iyi hallerini sunan ana yemekler menünün güçlü oyuncuları arasında yer alıyor.

Paylaşmaya Uygun Sofralar

Izaka Terrace, taş fırından çıkan özel flatbread çeşitleri ve modern mezeleriyle paylaşım kültürünü yeniden tanımlıyor. Burrata, kokoreç, füme somon, trüf gibi farklı içeriklerle hazırlanan flatbread’ler, yaz sofralarını zenginleştiriyor. Her bir tabak, dostlarla birlikte tadılacak keyifli anlar yaratmak için düşünülmüş.

Menüyü tamamlayan tatlılarda da yaz mevsiminin taptaze aromaları öne çıkıyor. Böylece her lokma, İstanbul’un enerjisini ve Boğaz’ın serinliğini hissettiriyor.