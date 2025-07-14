29: Gastronomiyi Müzik ve Sanatla Harmanlıyor

İstanbul Boğazı, yüzyıllardır güzelliğiyle büyülüyor. Tam da bu manzaranın kalbinde yer alan 29, sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. 1993’ten bu yana şehrin gastronomi sahnesine yön veren 29, Ulus Parkı içindeki özel konumuyla, İstanbul’un büyüleyici silüetini ayaklarınızın altına seriyor. Yenilenen dekorasyonu, ferah oturma alanları ve şıklığın zirvesindeki detaylarıyla misafirlerini daha ilk adımda etkisi altına alıyor.

Gastronominin Sanatla Buluştuğu Tabaklar

29, her tabakta gastronominin sınırlarını zorluyor. Açık mutfak konsepti sayesinde, yemeklerin nasıl hazırlandığını adım adım görebilirsiniz. Bu hem heyecan verici hem de iştah kabartan bir deneyim. Menüde tandırda pişmiş soyalı organik tavuk, dışı çıtır içi sulu dokusuyla başlı başına bir efsane. Dana bonfile ise tam kararında mühürlenerek lezzetini doruğa çıkarıyor. Deniz ürünleri sevenleri ise Marsilya usulü deniz mahsulleri tabağı büyülüyor. İçinde kral yengeç bacağı, sashimi dilimleri, istiridye, karides ve füme somon gibi özenle seçilmiş ürünler var. Bu tabak, 29’da kutlamaların vazgeçilmez yıldızı oluyor.

Müzik, Atmosfer ve Unutulmaz Anlar

Burada yemek, yalnızca açlığı gidermek değil; bir tutkuyu paylaşmak anlamına geliyor. Kış bahçesinde romantik bir akşam, terasta Boğaz’a karşı bir gün batımı ya da club alanında sabaha kadar süren kaliteli müziklerle dolu bir gece… Her detay, misafirlerin hafızasında kalacak anılar yaratmak için düşünülmüş. Mekânın duvarlarından sofralara kadar uzanan zarif çizgiler, burayı adeta bir sanat galerisinin salonuna dönüştürüyor.

İstanbul’un En Özel Noktasında Bir Yaşam Tarzı

29, sadece İstanbul’un değil, dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından biri. Şeflerin her tabağı bir sanat eserine dönüştürme tutkusu, servis anlayışındaki incelik ve Boğaz’ın nefes kesen panoraması bu deneyimi daha da eşsiz hale getiriyor. İster dostlarınızla, ister sevgilinizle gelin; burada geçirdiğiniz zamanın her saniyesi size özel bir anıya dönüşüyor. Böylece 29, lezzeti, sanatı ve yaşamı aynı masada buluşturuyor.