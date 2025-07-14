Boğaz’da Caz ve Gastronominin Buluşma Noktası: SAX

İstanbul, dünya üzerinde manzarasıyla büyüleyen nadir şehirlerden biri. Bu manzaranın en özel adreslerinden biri ise Six Senses Kocataş Mansions içinde yer alan SAX Restaurant. Mekân, yalnızca yemek değil; eşsiz bir atmosfer, kaliteli müzik ve ince düşünülmüş detaylarla unutulmaz bir deneyim vadediyor. Üstelik bütün bunları Boğaz’a karşı yaşamak başlı başına ayrıcalık.

Gastronomi ve Cazın Buluşma Noktası

Adını caz müziğinin sembolü saksafondan alan SAX, bu ilhamı konseptine ustalıkla taşıyor. Akşam saatlerinde mekânı dolduran loş ışıklar ve caz ezgileri, damağınızda bıraktığı lezzet kadar ruhunuza da dokunuyor. Menüde prime steak’lerden deniz ürünlerine, mevsimin en taze sebzelerinden hazırlanan yaratıcı tabaklardan bitki bazlı seçeneklere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Yerel üreticilerden alınan ürünler, menüde her zaman ön planda tutuluyor. Böylece her lokmada mevsimin ve doğanın gerçek tadı hissediliyor.

Canlı Müzik Performansları ve Happy Hour Keyfi

SAX, yalnızca bir restoran değil; aynı zamanda canlı müzik performansları ile dolu dolu bir akşam sunan bir caz kulübü ruhuna da sahip. Her cuma ve cumartesi, mekân caz ve akustik melodilerle daha da güzelleşiyor. Özellikle Maral Ataman’ın etkileyici caz vokalleri, SAX akşamlarını başka bir boyuta taşıyor. Üstelik haftalık değişen happy hour programları sayesinde, Boğaz’ın gün batımı eşliğinde içeceğinizi yudumlamak için harika fırsatlar sizi bekliyor.

Sürdürülebilir Lüksün Yeni Tanımı

Six Senses markasının sürdürülebilirlik anlayışı, SAX’in mutfağından iç mekân tasarımına kadar kendini her detayda gösteriyor. Doğal malzemeler, çevre dostu tasarım ve yerel iş birlikleri ile kurulan mutfak ekosistemi, hem damağınıza hem de gezegenimize iyi geliyor. Böylece SAX, yalnızca zarif değil; bilinçli ve sorumlu bir deneyim de sunuyor.