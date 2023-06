Antalya ve Side'yi Gastro seyahat rotanıza almalısınız!

Büyüleyen bir şehir oteli: Akra Hotels

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:24, Muratpaşa

0242 310 99 99

Bey Dağları’nın ihtişamlı manzarası ve doğanın en güzel renklerinin arasında; her detayıyla şık ve konforlu bir konaklama deneyimi Akra Hotels ile sizi bekliyor. Antalya’nın merkezinde, şehrin en iyi şehir oteli olan Akra; sunduğu hizmetleri, güler yüzlü ekibi ve birbirinden güzel lezzetleriyle tatilinizin yıldızı olacak. Huzur ve eğlenceyi tek bir alanda birleştiren yapılaşması, duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran Urban Social konsepti ile Akra Hotels misafirlerine sadece keyifli bir tatil değil aynı zamanda bir deneyim sunuyor.

Urban Social konsepti kapsamında; dokunuş, lezzet, koku, wellbeing ve ses gibi insanları doğrudan etkileyen ve hafızalarında yer eden başlıkları ele alan ve bu başlıkları titizlikle detaylandıran Akra Hotels duygulara eşsiz bir şekilde hitap ederek, misafirlerine kusursuz bir ev sahipliği yapıyor.

Akra’nın lezzet üssü: Asmani Restaurant

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:24, Muratpaşa

0242 310 99 99

Akra’nın en üst katında yer alan Asmani; yıl boyunca şehrin gastronomi ritmini belirleyen restoranı! Muhteşem Akdeniz manzarası ve yaz boyu keyfini çıkarabileceğiniz etkileyici terasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Asmani’de her tabağın uzun ve yaratıcı dokunuşlarla dolu bir hikayesi var. Bu yaratıcı yolculuk, taze ve kaliteli malzemelerle adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Akdeniz bölgesinin sıcak havasıyla zenginleşen topraklarda muzdan portakala kadar çeşitli taze sebze ve meyveleri barındıran Antalya, bu eşsiz şölene paha biçilemez bir katkı sağlıyor. Zengin yemek çeşitleriyle tüm bu doğal lezzetlerin hemen yanında yer alan Asmani Restaurant, doğru yerde yetişen kaliteli yemekleri ile sizlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Füzyon ve Dünya Mutfağı’nı özenle harmanlayan; atıksız mutfak prensibinden asla ödün vermeyen; kullandıkları malzemelerde lokali tercih eden ve her daim mevsimselliğe önem veren Asmani’nin başarılı şefleri; her anınıza unutulmaz gusto bir deneyim katıyor.

Akra’da gün boyu lezzet serüveni: Pablito Bistro

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:24, Muratpaşa

0242 310 99 99

Antalya’nın en uğrak lezzet duraklarından olan Pablito; her detayıyla keyifli ve lezzet dolu bir seçenek sunuyor. Akra Hotels’in giriş katında bulunan ve otel dışından da misafirlerini ağırlayan Pablito; Bistro konseptinin en başarılı örneklerinden biri. İlgi çekici dekorasyon detaylarıyla geniş iç alanı, Akdeniz’in muhteşem manzarasıyla büyüleyen teras ve açık alanlarıyla konforu en üst düzeyde yaşatıyor.

Dünya Mutfağı’ndan özenle seçilmiş tatlardan oluşan geniş menüsü ile her damak tadına hitap etmeyi başaran Pablito; sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet veriyor. Kahvaltı ile başlayan lezzet serüveni gün boyu farklı lezzetlerle devam ediyor. Pablito’da günlük deniz mahsüllerinden tutun da, büyüleyici kokusu ile başınızı döndürecek birbirinden harika ekmek çeşitlerine, pizzalardan ızgara ve makarna çeşitlerine kadar her türlü lezzeti bulmakta mümkün.

Hayatın ince zevkleri için: Başka Ol

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No:1, Akra V Hotel, Muratpaşa

0552 952 16 12

Antalya’da adının hakkını veren, hayattan zevk almak için düşünülen detaylarıyla dikkat çeken bir mekan Başka Ol. Akra Hotels’in tam karşısında yer alan Akra V Hotel’in alt kısmında yer alan mekan; hem otel misafirlerini hem de dışarıdan gelen misafirlerini ağırlıyor. Farklı konseptiyle bölgede oldukça dikkat çekici bir kimliğe sahip olan Başka Ol; aynı zamanda pet friendly bir mekan olmasıyla da büyük beğeni toplayanlardan.

Her detayıyla önce ruhunuzu, daha sonra da bedeninizi etkileyen Başka Ol kapısından adım attığınız anda sizi içine çeken bir kütüphane ile karşılıyor. Kitap severlerin saatlerini raflar arasında geçirebileceği mekan aynı zamanda bu alanda kitap satışı da yapıyor. Kitabını satın alıp, bu etkileyici kütüphanenin rahat koltuklarından keyifle okuyabilirsiniz. Ayrıca Başka Ol’un etkinlik takvimini de takip etmenizi kesinlikle öneririz! Ünlü ve başarılı yazarlarla yapılan imza günü ve söyleşiler meraklıları için unutulmaz anlar yaşatıyor. 8 Temmuz’da 15:00 - 17:00 arasında Sezgin Kaymaz, Başka Ol’da sevenleriyle buluşuyor…

Mekanda biraz daha ilerlediğinizde özel tasarım birçok ayrıcalıklı ürün ve markanın satışının yapıldığı bir alan mevcut. Bir diğer özelliği ise Başka Ol’un sporcu dostu bir mekan oluşu. Mekanın içinde bisiklet alabileceğiniz ve bisikletinizi tamir edip bakımını yapabileceğiniz bir alan da bulunuyor.

Başka Ol’da zinde olmakta oldukça önemli bir detay! Antalya’nın güzel ikliminde hayatın dışarıda akıp gittiği hissediyorsan, Başka Ol ile onun bir parçası oluyorsun. Başka Ol’dan; molalarına eşlik etmesini istediğin ‘takeaway’ lezzetini seç ve yola koyul. Akdeniz’in eşsiz manzarasında, dilersen bir bardak kahve ile dilersen smoothie ile tazelen. Mekan sağlığı ve lezzeti buluşturan seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Burada mutluluk var: The Royal Castle Bistro

Lara Caddesi No: 329/A, Muratpaşa

0530 236 02 19

Tüm yıl boyunca Antalya’nın en renkli, en eğlenceli ve en lezzet dolu mekanları arasında üst sıralarda yer alan The Royal Castle Bistro; yaz sezonuna da harika bir giriş yaptı. Şehrin en güzel yerinde, seçkin lezzetlerin mutlu anlarınıza eşlik ettiği, her detayıyla özel bir deneyim sunuyorlar.

İnce zevklerle çevrilen dekorasyonu, en özel malzemelerle hazırlanmış ve The Royal Castle Bistro şefleri tarafından özenle işlenmiş lezzetleri, işini aşkla yapan mutfak ekibi, kulaklarınızın pasını silecek ritimleri ve tabii ki muhteşem kokteylleri ile bu yaz da favoriniz olmaya aday!

Menüsünü daha yakından incelediğimizde ise yaz sıcaklarında hafif ve lezzet dolu bir seçenek olan Yeşil Mercimekli Semizotu Salatası dikkat çekenlerden. Aynı zamanda daha çılgın bir tercih yapmak isteyenler için özel siyah hamburger ekmeği arasına fırınlanmış tandır eti ve barbekü sos ile harika bir deneyim yaşatan Tandır Burger de kesinlikle denenmeli.

Kadehler yazın keyfine kalksın: Zaruri Meyhane

Çağlayan Mahallesi 2055 Sokak No:29, Antalya

0542 610 92 22

Keyfine, rahatına düşkünlerin samimi mekanı Zaruri, yıl boyunca misafirlerine unutulmaz anlar yaşatanlar arasında. Samimi detayları ve işinden bol miktarda keyif alan çalışanlarıyla kendinizi evinizin konforunda hissediyorsunuz. Antalya’nın sokak aralarına gizlenmiş, yeşilliklerle çevrilmiş minik bahçesiyle yıl boyu müdavimlerini ağırlayan mekan; her ana kattığı keyifle unutulmaz anılar yaratıyor.

Zaruri’ye adım attığınız ilk andan itibaren, mekanın samimiyeti içinize öyle bir işliyor ki sanki yıllardır her gün geldiğiniz bir yer havası esmeye başlıyor. Tamamen keyfiniz ve huzurunuz için hazırlanmış durumda her şey. Biraz salaş, bolca samimi bir vaha Zaruri. Sofraya oturduğunuzda bol miktarda güler yüz sarıyor çevrenizi; sofraya bir bir gelen lezzetlerle keyfin ilk adımları atılıyor. Mezeleri her daim taptaze ve mevsimsellik oldukça ön planda. Taze olmayan, mevsiminde olmayan ürünler Zaruri’nin mutfağına giriş bile yapamıyor. Günlük olarak hazırlanan mezeler, yörenin en tatlı, en pembe domatesleri, en taze yeşillikleri Zaruri sofralarında birleşiyor. Mezeler, salatalar ve damaktan silinmeyen ara sıcak seçenekleriyle Zaruri keyfinize harika bir gastronomik yorum katıyor.

Lezzet dolu bir klasik: 7 Mehmet

Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Atatürk Kültür Parkı No:201, Muratpaşa

0242 238 52 00

Ve karşınızda Antalya’nın klasikleşen lezzet efsanesi 7 Mehmet! Antalya’ya gelip, burayı es geçerseniz çok büyük lezzet kayıpları vermiş olursunuz; bizden söylemesi! Modern Akdeniz lezzetlerini ve geleneksel Türk Mutfağı’nı, mevsimsel dokunuşlarla masanıza getiren 7 Mehmet; yaz boyu lezzet vazgeçilmeziniz olmaya adaya.

Menüsünde her zaman doğallığı ve mevsimselliği ön plana çıkaran 7 Mehmet; keyif sofralarının en özel lezzetlerini sunuyor. 7 Mehmet; 3. nesil temsilcisi, şef Mehmet Akdağ imzası taşıyor. Atadan kalma teknikleri ve zanaati; yeni tekniklerle harmanlayarak Akdeniz’in yerel lezzetlerini ve geleneksel Türk Mutfağı’nı yeniden yorumluyor. Kült statüsündeki reçeteleriyle; aroma, doku ve renkle dengelenen lezzet kombinasyonlarını tabaklara yansıtıyor. Şef Mehmet Akdağ’ın yerel üreticilerle olan yakın ilişkisi, iş birliği ve mutfaktaki yaratıcı dehası sayesinde yiyecek israfı olmuyor. Sürdürülebilirliği, yerel üreticiyi ve karbon ayak izlerini azaltarak doğayı destekliyorlar.

Side’nin en iyileri

Akdeniz'in kendine has dokusuyla dikkat çekenlerinden biri olan Side; 2023 yazına harika deneyimler sunuyor. Sizler için Side'nin en yenilerini, en trendlerini ve en gustolarını bir araya getirdik!

Side’nin büyüsünü hisset: Barut Hemera

Süleyman Demirel Bulvarı, No:1, Side

444 96 00

Antalya’nın en özel lokasyonlarından Side’de bulunan Barut Hemera; uçsuz bucaksız maviyle kucaklaşan benzersiz doğası ile yıl boyunca benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Sınırları aşan sınırsız bir konaklama diyebiliriz Barut Hemera için!

Tarihi ve doğası ile Akdeniz’in en sevilen destinasyonlarından Side’nin büyüleyici güzellikleri arasında bulunan tek; her anından keyif alacağınız sınırsız bir tatil deneyimi sunuyor. Barut Hotels misafirleri için büyük bir incelikle ve özenle hazırlanan Unlimited All konsepti ile standartların ötesinde bambaşka bir tatil imkanı sizi bekliyor. Daha fazla konfor, daha mutlu misafirler felsefesiyle çalışan güler yüzlü personelleri sayesinde sınırsız hizmetin keyfini çıkarın!

Yaz sezonunun en huzur vereni: Azumare Lounge

Yasemin Sokak No:29, Manavgat

0530 396 60 80

Dalından limonları topladığınızı düşünün; elinizde kalan o mis kokuyu düşleyin şimdi! İşte tam olarak o huzur dolu kokuyla bütünleşmeye hazır olun. Bir yanınızda mis gibi limon, portakal ve mandalina ağaçlarının gölgesi, öbür tarafınızda kızılın maviye kavuştuğu nefes kesen bir manzara…

Gündüzü ayrı, gün batımı apayrı, akşamı çok keyifli bir mekan Azumare Lounge. Side’nin bütün ihtişamlı huzurunu çatısı altında toplamış, ilhamını doğadan ve mevsiminden almış keyifli bir gurme! Akdeniz’i ayaklarınızın altına seren manzarasıyla; mavi ile yeşilin dansına şahitlik edebilirsiniz. Bu muhteşem manzara eşliğinde de Azumare Lounge’ın gurme dokunuşlarla lezzetlenen menüsünün keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Mekanın en büyük özelliği ise bulunduğu coğrafyayı ve mevsimin nimetlerini ustalıkla kullanması. Mutfakta lokal ve taze ürünlere yer veren mekanın menüsü mevsime uygun olarak sürekli kendini geliştiriyor ve misafirlerine sadece mevsiminde en taze lezzetler sunuluyor.

Konaklama deneyimine minimal bir dokunuş: 6 Rooms by Azumare

Turgutreis Caddesi No:18, Manavgat

0533 614 80 60

Side’nin tarihi dokuları arasına gizlenmiş, Akdeniz’in ışıltısını kendine çekmiş yepyeni bir otel! Toplam 6 odasıyla konaklama deneyiminize minimal bir boyut kazandıran ve Side tarihinin muhteşem manzarasına büyülü bir kapı açan 6 Rooms by Azumare; bu sezon ilk defa sahneye çıkanlardan.

Kentin içinde hızla akan zamanın dışında kaldığınız, muhteşem manzarasıyla huzuru altın tepside sunan, konforunuz için her detayın özenle düşünüldüğü bir otel burası. Dekorasyon detaylarında da minimal dokunuşlarla şıklığı yakalayan, tamamen kendinizle kalıp huzuru bulabileceğiniz bir konaklama deneyimine hazır olun!

Zamanı yavaşlatan molalar için: Fika People

Turgutreis Caddesi No: 18, Manavgat

0533 614 80 60

Side’nin en yeni oteli 6 Rooms by Azumare içerisinde yer alan Fika; yoluna “Coffee with Friends!” mottosuyla çıkmış. Sonsuz bir huzurun kucağında; her detayıyla zamanı yavaşlatmanızı ve kendinizi bulmanızı sağlayan bir mekan Fika. Taze demlenmiş mis gibi kahveleri, yazın sıcak günlerinden içinizi serinleten seçenekleri, damaklara iz bırakan tatlı çeşitleri, kruvasanları, pastaları, kurabiyeleri, kekleriyle Side deneyiminize lezzet katanlardan.

Fika People, tüm cezbedici detaylarıyla Side’ye yeni katılan mekanlar arasında. Haziran ayının başında kapılarını kahve tutkunlarına açan mekan; tatlı konusunda da bir hayli iddialı. Şehrin tarihi dokusuna öyle bir uyum sağlamış ki; sanki yıllardır Side’de bizimle yaşıyormuşçasına tanıdık… Her ana naif dokunuşlarıyla hayallere daldıran mekanlardan Fika. Adeta bir hayalin en özel parçası!

Gurme lezzetleriyle gastronomik bir yolculuk: Alma Side

606. Sokak No:2, Manavgat

0537 440 15 02

Side’de gastronomi dünyasına açılan kapı! Bölgenin lezzet trendlerini belirleyen ve farklı dokunuşlarıyla Side’ye yeniden hayat veren Alma; bölgenin en iddialı restoranlarının başında geliyor.

Tarladan sofraya prensibini benimseyen Alma’nın mutfağı; kendilerine has sofistike lezzet dokunuşlarıyla misafirlerinin damaklarında unutulması imkansız izler bırakıyor. İlhamını doğadan ve ateşten alan Alma; yazın sıcak günlerinde akşam saatleri için harika bir alternatif sunuyor. Özenle hazırlanan menüde her damak tadına hitap eden lezzetler dikkat çekiyor. Esintisiyle aşık eden yaz akşamlarına yakışır hafif ve enfes bir lezzet arayanlar için Ispanak ve Ricotta Peynirli Ravioli; gün batımında kaldıracağınız kadehinize eşlik eden Tangazola Peyniri’nin inanılmaz yakıştığı Yabani Mantarlı Pizza ve menüye yaza özel eklenen lezzetler kesinlikle denemeniz gerekenler arasında.

Yaza özel hazırlanan menüden; mevsimsel mantarlar, mozarella, kekik ve tarhun ile lezzetlenen Maltagliati şiddetle tavsiye ettiklerimiz arasında!

Alma aynı zamanda tatlı menüsüyle de kendine hayran bırakan bir mekan. Alışılagelmiş sunumların bir hayli dışına çıkan ve lezzet harmanlamalarıyla merak uyandıran tatlı menüsünde bizim favorimiz; krema ve fındığın eşsiz uyumunu ortaya koyan Kremo. Aynı zamanda tahinli dondurmaya sarılmış fındıklı crumbleli Pişmaniye’yi de şiddetle tavsiye ederiz!

Lezzet ve sınırsız eğlence aynı anda: Karma Restaurant & Night Club

Turgutreis Caddesi No:60, Manavgat

Restaurant: 0537 440 15 04

Club: 0536 764 01 69

Hem restoran hem gecce kulübü konseptiyle misafirlerini ağırlayan Karma; gecceyi bölmek istemeyenler için harika bir seçenek sunuyor.

Side’nin kalbinde, Akdeniz’in kıyısına konumlanan Karma’da her buluşma adeta bir kutlamaya dönüşüyor. Dünya Mutfaklarının en özel yorumlarını menüsünde buluşturan Karma, şeflerin imza lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle deniz mahsülleri konusunda son derece iddialı olan mekanın Karidesli Tortellini’si kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Karma’da yaz aylarının favori tatlısı ise çilek ve Acıbadem kurabiyesinin nefis buluşmasına tanıklık edeceğiniz Parfe!

Hava kararıp gecce başladığında ise Karma’nın yaşadığınız tüm partileri unutturacak eğlencesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dans, müzik, kokteyller ve unutulmaz bir eğlence sizi bekliyor. Unutulmaz geccelerin deniz ve müzikle harmanlandığı Karma’da; özel DJ performansları ile ritim her an daha da yükseliyor!