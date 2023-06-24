Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ve Hüseyin Şirin’den Geleceğin Gıdası: The Good Wild!

Geçtiğimiz gün İstanbul'da ön tanıtım lansmanının yapıldığı 'The Good Wild' markasına ve ürünlerine ilgi oldukça fazla oldu! Geleceğin gıdasını üretme amacı ile yola çıkan “The Good Wild” özel bir kurguyla tanıtıldı.



İstanbul’un tarihi yapılarından Ralli Apartmanı’nda yer alan Ferda Art Platform’da yapılan lansman, Dilara Koçak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. “Upgraded Food” kategorisinde dünyada bir ilk olan ve “Şehrin yeni yabanı” olarak sunulan The Good Wild ürünleri ile hazırlanan lezzetler davetliler arasında oldukça ilgili gördü !

Neden “Yaban”?

Dilara Koçak ve Hüseyin Şirin yabandan aldığı ilhamı şöyle açıklıyor:

“Wild, yani yaban, hayat bulduğu toprakta, insandan bağımsız, kendine has bir şekilde özgürce büyüyendir. Uzun zamandır yapaylaşmış, kendi doğasından uzaklaşmış hayatlar yaşıyoruz. Dünyaya ve kendimize daha iyi gelmek için yaban ile yeniden barışmaya ihtiyacımız var. Katkı, koruyucu içermeyen, doğal niteliğine müdahale edilmemiş lezzetli ‘gerçek gıda’nın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. The Good Wild ile Anadolu tohumlarını, özünü bozmadan gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu önemsiyoruz. Geçmişimizden gelen köklü öğretileri ve kültürel mirasımızı koruyarak, yabanın öğretilerini bilimin uzmanlığıyla harmanlayıp, dünyada bir ilke imza atarak geleceğin gıdasını üretiyoruz.”

The Good Wild, besinsel iyileşmeyi ve gıdada inovasyonu temel alan yeni bir kategoriyi sahipleniyor: “Upgraded Food”. Tüm canlıların iyi beslenmesine ve ekosisteme fayda sağlayan Upgraded Food ürünlerde genetiği değiştirilmiş tohum, palm yağı, soya, katkı, koruyucu ve renklendiriciye yer yok. Özünde sürdürülebilirlik olan The Good Wild Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP ‘in Rol Model Programı kapsamında olup TÜBİTAK desteği ile AR-GE çalışmalarına devam ediyor ve tüm dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

İlk etapta tamamı glutensiz 32 adet upgraded food ürün tüketiciyle buluşuyor. 24’ü vegan olan bu ürünlerin hiçbirinde ilave şeker, sentetik katkı, koruyucu ve renklendirici kullanılmıyor.