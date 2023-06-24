Bodrum’un şıklığıyla büyüleyen trend mekanları

Zuma

0252 385 48 07

Geleneksel Japon Izakaya yeme - içme tarzına sofistike bir dokunuş katan Zuma; Bodrum’un en tarz mekanlarının başında geliyor. Çağdaş Japon Mutfağı’nın ödüllü restoranı Zuma, Bodrum Yalıkavak Marina’ya farklı bir soluk katıyor.

2002 yılında Rainer Becker ve Arjun Waney tarafından hayat verilen Zuma; dünya çapında 23 farklı lokasyonda lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Ege Denizi’nin nefes kesici manzarası ve sonsuz maviliğinin tam karşında konumlanan Zuma Bodrum, dünya trendlerini adeta yeniden şekillendiriyor. Çağdaş Japon Mutfağı’nı rafine hizmet anlayışıyla harmanlayan Zuma, aynı zamanda konuk DJ’lerin performanslarıyla yaz boyunca eğlencenin ritmini de doruklarda yaşatmaya devam edecek.

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Da Mario

Rez: 0530 078 55 53

İstanbul’un ikonik İtalyan’ı Da Mario, Bodrum Gölköy’de sevenleriyle buluşmaya hazır. Yaz akşamlarının en gurme esintisi, İtalya’yı ayağınıza getiriyor. Bodrum’un mavisinin yanı başında, göz kamaştıran şıklıktaki dekorasyonuyla dikkat çeken Da Mario; her anı ve her detayıyla unutulmaz anlara imza atıyor.

Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de kapılarını açan Da Mario, bu sezon Bodrum’un en iddialıları arasında yer olmaya çoktan hazır! Da Mario, aynı zamanda Bodrum’da açtığı şubesi için özel yaz lezzetlerini de menüsüne ekledi. Ege kıyılarından ilhamla hazırlanan Karides, Kabak, Buharda pişmiş Kuşkonmaz ve Limonlu Patates Gnocchi, Bodrum şubesine özel yaz lezzetlerinin arasında dikkat çekiyor. Ana yemek olarak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak Avokado, Siyah Zeytin kıtırı ve Siyah Yaz Trüflü Levrek Crudo ve Bloody Marry soslu Kral Yengeç Salatası ile menüsünü renklendiriyor. Damak çatlatan menüsü ve kusursuz servis anlayışı ile yaz boyunca kutlama yemeklerinin de adresi olacak olan Da Mario, Akdeniz ruhunu Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de müdavimlerine yaşatıyor. Da Mario’nun yetenekli şeflerinin geleneksel İtalyan gastronomi kültürüyle hazırladığı Antipasti’ler, el yapımı makarnalar, risottolar, taş fırından çıkan dumanı üzerinde pizzalar taptaze malzemeler ve orijinal tariflerle Da Mario mutfağında yerini alıyor.

Da Mario mixolojistlerinin hazırladığı Mürverçiçeği Likörü, Cin, yarı tatlı Vermut ve Limon Peel içeren White Negroni ise sıcak yaz geccelerine damga vuracak!

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Günaydın Kebap & Steakhouse

0252 385 24 70

Etin duayenlerinden Cüneyt Asan imzalı Günaydın Kebap & Steakhouse; bu yaz sezonu boyunca da Bodrum’da lezzette boyut atlatmaya devam ediyor. Yalıkavak Marina’da doyumsuz lezzetlerle dolu bir serüven yaşatan Günaydın kalitesi; taze meze seçenekleri, lezzettine doyumsuz ara sıcakları, taptaze yeşilliklerle süslenen salataları ve birbirinden leziz tatlılarıyla süsleniyor.

1965 yılından bu yana geleneksel lezzetlerin üstün kalitesini, çağdaş unsurlarla harmanlayan Günaydın, lezzetli etleri, ağız sulandıran mezeleri ve unutulmaz sunum deneyimi ile misafirlerini Türkiye'nin farklı bölge ve kültürlerine sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Bodrum Yalıkavak’ta bulunan şık ve büyüleyen şubesiyle de yaz boyunca et sevenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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Fenix

0252 385 38 70

Palmiyelerin arasında topikal bir Bodrum deneyimi sizi bekliyor! Cazibe dolu detaylarıyla, merak uyandıran bir dekorasyon ve sofistike ambiyansı ile Fenix, Bodrum’un en dikkat çekenlerinden.

Modern Asya ve Güney Amerika Mutfağı’ndan çok özel füzyon lezzetler sunan Fenix; gurme anlar yaşatırken aynı zamanda eğlenceli ritimleriyle gecceye renk katan çok özel bir mekan. Tecrübeli ekibi ve menüsü ile iddialı olan Fenix, geniş barı ve kokteylleri ile yemek öncesi ve sonrası misafirlerini keyifli bir ortamda ağırlıyor. Tropikal bahçe hissiyatı veren özel dekorasyonu ile yaz aylarının enerjisini misafirlere yansıtılıyor.

Günün gecceyle buluşma anında, gün batımınıda; muhteşem bir manzaraya tanıklık edebileceğiniz Fenix; dekorasyonundaki ince detaylar ve mekana bambaşka bir hava katan yüksek tavanıyla eşsiz bir atmosfer sunuyor. Bodrum’un mavilikleriyle harmanlanan Fenix’in palmiyeleri ve meyve ağaçları; misafirlere ışıltılı bir samimiyet yaşatıyor. Modayı yakından takip eden ve kendi trendlerini yaratan Fenix, aynı zamanda Bodrum’un en özel barına da sahip!

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Sait

0252 385 23 99

Bodrum’u yaşamanın en lezzetli hali ile tanışın! Bir Bodrum klasiği olan Sait, birbirinden lezzetli mezeleri, samimi ortamı ve fark yaratan sunumlarıyla müdavimlerini Yalıkavak Marina’da ağırlıyor. Modern ve otantik detaylarıyla dikkat çeken Sait, eşi benzeri olmayan bir ambiyans sunuyor.

Dillerden düşmeyen, damaklardan silinmeyen mezeleriyle keyif sofralarınıza harika bir lezzet katıyor. Mezelerinden favorimiz açık ara Enginar Kalbi! Üst düzey bir gastronomi deneyimi vaat eden mekan, deniz ürünlerini en saf haliyle alır, kendi yorumunu katar ve ortaya zarif ve şık tabaklar çıkar! Müdavimlerinin damak zevkine göre şekillenen tarifleriyle her seferinde farklı duyguları harekete geçiren Sait, değişmeyen lezzetini yepyeni ve farklı bir yorumla misafirlerine sunuyor…

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Nusr-Et Steakhouse

0252 385 26 88

İstanbul’da başlayan yolculuğunda, tüm dünyayı peşinden sürüklemeyi başaran bir ikonik olarak devam eden Nusr-Et; bu sezonda da Bodrum’daki et severlerin gözdesi olmayı başardı. Lezzet tutkunları için eşsiz ve damaktan silinmeyen et seçenekleri sunan mekan; şık ambiyansıyla da misafirlerini büyüleyenlerden.

Yalıkavak Marina’nın tüm ihtişamını içinde toplayan, kendine has sofistike detaylarıyla misafirlerini büyüleyen Nusr-Et, ilk adımdan itibaren büyüsüyle sizi içine çekenlerden. Tek bir adımla bile sizi bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkaran mekan; sofraya oturduğunuzda birer birer önünüze gelen lezzetlerle unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Özellikle et tutkunları için gusto deneyimler yaşatan Nusr-Et Steakhouse; hem ambiyansı hem hizmetiyle kendine hayran bırakıyor.

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Kitchenette

0252 385 24 15

Bodrum’da günün her anı yaşayabileceğiniz bir lezzet kaçamağı! Mevsimsel ve taze lezzetleri, modern ve samimi dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette, misafirlerine şık, sıcak ve rahat atmosferinde lezzet şöleni sunuyor. Özel reçete ve sunumlar ile hazırlanan lezzetlerle keyifli bir atmosferde ağırlıyor.

Bodrum Yalıkavak’ta muhteşem bir ambiyans eşliğinde misafirlerini ağırlayan Kitchenette; her anıyla samimi bir seçenek sunuyor. “Birlikte Daha Güzel” mottosuyla yola çıkan ve paylaşımlık keyifleri doyumsuz bir ambiyans eşliğinde sunan mekan; yaza özel yenilenen menüsüyle de dikkat çekiyor. Taze ve mevsimsel olarak hazırlanan menüsünde damak tadınıza uygun farklı seçenekler mevcut. Yaz aylarında hem serinletici hem hafif bir seçenek olan Mozarella Caprese kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Harika bir öğle yemeği alternatifi olarak ise Levrek Ceviche’yi şiddetle tavsiye ediyoruz!

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Mezzaluna

0252 385 42 92

Bodrum’un leziz İtalyan’ı ile tanışın! İtalyan Mutfağı’nın gerçek örneklerini sunan leziz seçenekleriyle Mezzaluna; Bodrum Yalıkavak Marina’da birbirinden özel gurme tatları ile misafirlerini ağırlıyor. Renkli dekorasyonu, hareketli ve rahat ortamı ile hızlı ve kaliteli servisiyle günün her saati keyifli vakit geçirilebilecek bir deneyim!

Yalıkavak Marina’nın vazgeçilmezlerinden olan Mezzaluna, mevsimin en taze ve özel seçilmiş malzemeleri ile hazırlanan el yapımı makarnaları ve lezzetli pizzaları ile öne çıkıyor. Rahat ortamı ve günün her saati vakit geçirilebilecek keyifli bir atmosfer sunan Mezzaluna, Yalıkavak’ın en güzel konumunda, gerçek İtalyan lezzetlerinin tadını çıkarmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.