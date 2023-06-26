Gül Erçetingöz, şu an da Mikonos'un en popüler ve bilinmesi gereken 7 nihai markası Mikonos plaj kulüplerini sizler için bir araya getirdi

Mikonos, şık restoranlara, büyüleyici otellere ve dünyanın en güzel plaj kulüplerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bir sonraki seyahatiniz için Gül Erçetingöz'ün önerileri için zaman ayırın ve not alın....

Scorpios, Paraga Beach

Gözlerden uzak Paraga yarımadasında yer alan Scorpios - Soho House'un bütüncül uğrak yerlerinden biri!

Gece gündüz ada yaşamının tadını çıkarmak için sizlere mükemmel bir zemin sunuyor.

Parlak Annabel Klübü rahat bir lüks hissi uyandıran Lambs & Lions Studio!

iç mekanlarından Alexis Zopas'ın rustik restoranına kadar her şey mükemmellik için tasarlan bir yer. İkincisi, füzyon, konforlu yiyecekler. ıstakoz ve keçi peyniri ve kekik ile güneşte olgunlaştırılmış domates gibi yerel ve yöresel kaynaklı ürünler sunulmaktadır.

Saçaklı Scorpios Bazaar butiğinde, diğer hazinelerin yanı sıra Meksika'nın Yucatán yarımadasından el dokuması elbiseler bulacaksınız.

Bu kulüp, maneviyat arayışındaki uluslararası sosyeteler için bir cennettir; meditatif ritüeller günbatımında gerçekleşir; gün batımı; Farkındalık uzmanları, Inner Gardens programı ve DJ'ler aracılığıyla, sanki günümüz şamanları gibi, elektro ve yerel ritimlerin taze bir karışımıyla kulakları ve vücutları büyüler. Garsonların sofistike siyah elbiseleri ve tüylü başlıkları, buranın görülmesi ve mutla gidilmesi gereken en şık yerlerden biri olduğu havasını tamamlıyor.

Adres: Scorpios, Paraga plajı, Mikonos, Yunanistan

Website: scorpiosmykonos.com

Phone number: +30 2289 029250

JackieO’, Super Paradise beach

Apollo adasındaki sözde şık plaj barlarından çok uzakta olan JackieO', her zaman gürültülü bir eğlence duygusu uyandıran şık ve davetkar bir mekandır. JackieO'yu bu kadar özel kılan, güler yüzlü personelin verimli, otantik hizmeti ve diğer lokantalarla akraba gibi benzerlik duygusu yaşatmasına rağmen, sade siyah-beyaz iç mekanlar, çalınan müzik gibi sizlere 1990'lara götüren bir ambians sunuyor .

Bununla birlikte, burada ziyafet çekmek, bütçesi kısıtlı olanlar için asla değildir!

restoran, pahalı olmasına rağmen lezzetli, taze ve günlük menüsü ile ünlüdür. Şef Christoforos Peskias, deniz kestanesi salataları ve ıstakoz linguine ile sizleri şımartıyor ve pudingleri başyapıt olarak anılıyor. Şampanya kokteyllerini ve hepsinden önemlisi, Veuve Clicquot Rosé Şampanya, Otto's Athens Vermouth ve kayısı brendi karışımı olan özel JackieO'yu kaçırmayın. Günler öncesinden rezervasyon yapmanıza gerek yok ve içeri girip girmediğinize karar verecek bir kapıda fedailer yok. Olduğun gibi gel, bu Mikonos yiğitinin sloganı gibi görünüyor.

Address: JackieO’, Super Paradise beach, Mykonos, Greece

Website: jackieomykonos.com

Phone number: +30 697 301 0981

Alemagou, Ftelia beach

Bazıları 'Mikonos'ta yine bir boho plaj barı mı?' diye haykırmak isteyebilir. Ftelia'nın el değmemiş sahilinde, mükemmel altın rengi kumları ve kristal mavisi denizi ile yer alan bar, 2010 yılında Atina'nın ünlü mimarlık firması K-Studio tarafından tamamlandı. Pergola çatısı ve kabak kabuğu aydınlatması gibi geleneksel Kiklad şekillerini ve el sanatlarını çağdaş minimalist estetikle harmanlıyor.

Diğer bazı mekânların aksine, Alemagou plaj, gürültüsü ve yüksek ses müziği olmayan, düşük etkili bir şekilde sakin gün geçirtmek isteyenlerin ideal plajıdır ; boho Stil ebeveynlerin çocukları kumdan kaleler yaparken onları huzur içinde izleyen ailelerin ideal yeri, çoğunluğu Amerikalı ziyaretçilerin renkli yeni kawaii dövmelerini yaptıkları ve arkadaş grupları ile Mojito yudumları arasında yaz güneşinin tadını çıkardığı çocuklu gidebileceğiniz bir yer!

Address: Alemagou, Ftelia beach, Mykonos, Greece

Website: alemagou.gr

Phone number: +30 2289 071339

Kenshō, Psarou Beach

Karadan, denizden veya havadan Psarou sahiline gelen herkes, savurganlık söz konusu olduğunda Kenshō Beach Bar'ın ünlü komşusu Nammos'u kıskanmak için hiçbir nedeni olmadığını anında anlayacaktır. Beş yıldızlı Kenshō Psarou otelinin bir uzantısı olan sahil bar, kayalar ve palmiye ağaçlarıyla çevrili lagün yüzme havuzundan büyük boy, çadır benzeri şemsiyelere ve ödüllü Japon ve Peru esintili menüsüne kadar aynı egzotik etkileri paylaşıyor. Barın yanındaki geniş cam şarap mahzeni, büyük bir restoranınkini andırıyor, ancak magnumlarda şampanya ve rosé bolluğu buranın kesinlikle en eğlenceli Mikonos sahil barı olduğunu hemen belli ediyor.

Parti müdavimlerinin ve ünlü gece kuşlarının uğrak yeri, sabahın erken saatlerine kadar dans edilebilecek ve eğlenilecek bir yerdir.

Address: Kenshō, Psarou, Mykonos, Greece

Website: kenshomykonos.com

Phone number: +30 22890 29002

Beefbar on the Coast, Agios Ioannis Beach

Bill & Coo otellerinin kurucusu Theodosis Kakoutis, Beefbar konseptini 2017 yılında Monte Carlo'dan Mikonos'a getirdi. Bill & Coo Coast Suites'in hemen bitişiğindeki Beefbar on the Coast, aynı yüksek hizmet standartlarını basit ve sade bir sunumla müşterileri ile paylaşıyor! Sade, Yalın, Basit , yalınayak ve lüks.

Buraya ulaşım Güzel Agios Ioannis koyuna ve onun küçük şirin kilisesine bakan restorana özel bir iskeleden tekneyle ulaşılabilir otelin epey kalabalık olan misafirleri, Mikonos'un en zengin ziyaretçileri ve yatlarını önden demirleyenler . Menüde taze yakalanmış balık ve en iyi et parçaları tiraditos, carpaccios ve özel kobe beef gyros gibi sokak yemeği tarzı yemeklerle masanızı şölene dönüştürürler.

Restoran ve plaj arasında yer alan ve şezlonglarla donatılmış bu güneşli nokta, öğleden sonrayı dinlenerek ve manzaranın tadını çıkararak geçirmek için mükemmel bir yerdir. Söylentiye göre 2024'de rüya takım hem restoranı hem de Bill & Coo Coast Suites'i 20 cabana olacak şekilde yeniden tasarlayacakmış , ancak burayı denemek için o zamana kadar beklemeyeceğiz.

Address: Beefbar, Agios Ioannis, Mykonos, Greece

Website: mykonos.beefbar.com

Phone number: +30 2289 077865

Spilia, Kalafati

Küçük, kayalık bir yarığa sıkışmış bir restoran düşünün, deniz yoluyla şişme bir botla veya gizli bir ahşap yaya köprüsü üzerinden yaya olarak ulaşılır. Gözleriniz yarı gölgeye alıştıktan sonra, bir mutlu insan yeri ve Dom Pérignon'un Jeroboam'ları ve Mathusalem'leriyle dolu bir bar sizi bekliyor. Küçücük doğal bir havuzda iki sıra masa arasında bir garson bir düzine deniz kestanesini açarken, bir diğeri Parisli bir şef garsonu kıskandıracak bir maharetle ile size ıstakoz hazırlar.

Spilia 36 yıl önce açıldı ve yakın zamana kadar geleneksel bir balık lokantasıydı. 2010'ların çılgınlığında, sıra dışı konumunun yanı sıra mükemmel servis ve yemek kalitesini takdir edenler arasında popüler olan bir gurme restoranı haline geldi. Sahibi Manos Chaniotis'e en sevdiği yemeğin ne olduğunu sorun, tereddüt etmeden cevap verecektir: zeytinyağı ve deniz tuzu ile taze ızgara balık. Yüksek sezonda saat 16.00'dan sonra ziyaret edenler mağaranın içinde çalan bir DJ de bulacaklardır.

Address: Spilia Restaurant, Kalafati, Mykonos, Greece

Website: spiliarestaurant.gr

Phone number: +30 694 944 9729

Fokos, Fokos Beach

Sıradışı Fokos, basit ama mükemmel bir sahil tavernasıdır ve günümüzün ışıltılı, kalabalık Mikonos sahnesinde kayda değer olacak kadar nadirdir. Havyar, ıstakoz, T-bone ve Şampanyayı unutun!!!

Burası mercimek salatası, tabouleh, füme patlıcan sosu, köfte ve diğer küçük tabak Yunan yemeklerinin yanı sıra çok çeşitli yerel şaraplar meze yanında ızgara balık yiyebileceğiniz bir yerdir. Plajın içinde yer alan ''Mastika''



Hala neredeyse en gizli olan tavernalardan biridir, modaya uygun hale gelmesinden nefret edecek olan müdavimleri tarafından fısıltılarla bir birlerine anlatılıyor. Sahibi Marissa Taboulchanas aynı zamanda bir seramikçi ve restoranın içindeki küçük bir dükkanda pandantifler, kaseler ve diğer sofra takımlarını sergiliyor. Restorana Sadece birkaç adım ötedeki Fokos plajı oldukça sakin ve huzurlu bir yerdir! Buranın sahilinde bisiklete binen gürültü yapan insanlar göremezsiniz . Bu nokta, Mikonos'ta genellikle yoğun geçen bir konaklamanın ortasında hoş bir mola sunuyor.

Address: Fokos Taverna, Ano Mera, Mykonos, Greece

Phone number: +30 694 464 4343